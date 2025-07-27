Узбекистан. Департамент по борьбе с экономическими преступлениями возглавил замгенпрокурора Жахонгир Хатамов

10:30 02.08.2025

Сменился руководитель Департамента по борьбе с экономическими преступлениями



Шамсиддин Сохибназаров, возглавлявший ведомство с 2023 года, покинул должность. Его сменил Жахонгир Хатамов - бывший прокурор нескольких областей и заместитель генерального прокурора.



Согласно указу президента Узбекистана, старший советник юстиции Жахонгир Жураевич Хатамов назначен заместителем генерального прокурора - начальником Департамента по борьбе с экономическими преступлениями.



