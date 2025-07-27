|Узбекистан. Департамент по борьбе с экономическими преступлениями возглавил замгенпрокурора Жахонгир Хатамов
10:30 02.08.2025
Сменился руководитель Департамента по борьбе с экономическими преступлениями
Шамсиддин Сохибназаров, возглавлявший ведомство с 2023 года, покинул должность. Его сменил Жахонгир Хатамов - бывший прокурор нескольких областей и заместитель генерального прокурора.
Согласно указу президента Узбекистана, старший советник юстиции Жахонгир Жураевич Хатамов назначен заместителем генерального прокурора - начальником Департамента по борьбе с экономическими преступлениями.
Жахонгир Хатамов занимал должности первого заместителя прокурора Джизакской области (2016–2017), первого заместителя прокурора города Ташкента (2017–2018), затем - прокурора Хорезмской области (февраль 2018 – октябрь 2020).
В 2020–2022 годах он возглавлял прокуратуру Наманганской области, а с февраля 2022 по август 2023 года - Самаркандской области. Последние два года работал заместителем генерального прокурора.
Для справки: Департамент по борьбе с экономическими преступлениями с октября 2023 года возглавлял Шамсиддин Сохибназаров.
В январе 2024 года деятельность департамента была усилена, и его руководитель стал одновременно заместителем генерального прокурора. В апреле появилась информация об отставке Сохибназарова, но она официально не подтверждалась.
Ранее также стало известно, что от должностей были освобождены первый заместитель главы департамента Иноят Шукуров и начальник Ташкентского городского управления департамента Мухаммаджон Рузматов.