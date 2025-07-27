 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 02.08.2025
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Четверг, 31.07.2025
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Среда, 30.07.2025
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Вторник, 29.07.2025
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Понедельник, 28.07.2025
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О способности политиков Запада погубить планету, - Андрей Безруков
14:38 02.08.2025

Профессор МГИМО, полковник СВР Андрей Безруков - о способности политиков Запада погубить планету:

Политический бомонд может трепаться о чем угодно, но они ни за что не отвечают. Но люди, которые принимают решения, прекрасно понимают, что это значит. Это опытные люди, у которых есть семьи, и они, конечно, не будут просто так нажимать на кнопку.

В карибском кризисе было все понятно – это был шантаж с обеих сторон. И в определенный момент по неформальным каналам люди сели за стол и сказали: "Слушай, ты реально хочешь умирать? Нет? Ну и мы тоже" А сейчас очень много игроков, которым хочется ситуацию подкрутить под себя. Плюс медийное пространство.

Тогда не было никакого медийного пространства, а сейчас оно живет своей жизнью и толкает нас туда, где горячо.

Думаю, что в конце концов есть серьезные люди, когда речь идет о реальных решениях. За исключением случайностей. Потому что если третья сторона сделает какую-то вселенскую глупость… Ну вы видите, с какими людьми нам приходится иметь дело. Они не понимают, какой шаг как может быть истолкован. И для того, чтобы отпиариться, они могут сделать что-то, что может быть интерпретировано совершенно по-другому. И вот это опасность.

Если бы это был 1962 год, то слова "Мы не хотим умирать" так бы и поняли. А сейчас, когда звонят "мы не хотим умирать", ваша первая мысль – нас разводят. Проблема в том, что никто никому больше не верит. 30 лет сплошного вранья. Вы приходите на переговоры – а кому верить? Вас кидали столько раз. И единственный фактор, который работает, фактор грубой силы. Они могут нас уничтожить, мы их, все! И здесь уже где остановится.

Политики Запада – это балаган. С ними разговаривать не о чем. Они в любых переговорах будут работать на свои выборы. Реальные люди, с которыми надо договариваться, те, кто держат большие деньги. Они же не хотят, чтобы весь мир сгорел. Когда власть начинает им мешать, они напомнят власти.

Источник - Пул N3
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