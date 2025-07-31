Таджикистан планирует выйти на мировой урановый рынок, - Виктория Панфилова

18:58 02.08.2025

Таджикистан планирует выйти на мировой урановый рынок

Душанбе приступил к рекультивации радиоактивных отвалов



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

31.07.2025



РФ и Таджикистан объединяют усилия для ликвидации экологических последствий от разработки и добычи урана на месторождениях республики в советский период. Российская госкорпорация "Росатом" начинает второй этап рекультивации двух урановых объектов в Согдийской области: хвостохранилища в Адрасмане и отвала цеха № 3 в Истиклоле. Проект, инициированный в рамках межправительственного соглашения, направлен на восстановление территорий, пострадавших от деятельности уранодобывающих предприятий.



Крупнейшее в Средней Азии урановое месторождение, открытое в 1925 году у селения Табошар (Таджикистан), сыграло ключевую роль в советской ядерной программе. Добыча урана, начавшаяся в годы Великой Отечественной войны, продолжалась до начала 1960-х, обеспечивая сырьем первую советскую атомную бомбу. После распада СССР и гражданской войны в Таджикистане (1992–1997) республика унаследовала не только остановленные производства, но и огромные хвостохранилища с радиоактивными отходами, приведшие к опасному радиационному фону и загрязнению воды и почвы.



Таджикистан, ослабленный гражданской войной и дефицитом средств, не мог самостоятельно справиться с проблемой опасных урановых хвостохранилищ. Угроза радиационного заражения, исходящая от них, распространялась на соседние республики из-за возможности схода радиоактивных отходов вместе с селями. Многочисленные попытки привлечь международное внимание и получить финансирование, включая визиты иностранных экспертов и разработку межгосударственных программ, не приносили значительных результатов.



Разработанная в 2012 году "Межгосударственная целевая программа рекультивации территорий стран ЕврАзЭС, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств" по причине отсутствия финансирования так и осталась на бумаге.



Переломный момент наступил в 2017 году с подписанием соглашения между Россией и Таджикистаном о рекультивации урановых хвостохранилищ и утилизации объектов уранодобычи. Это соглашение стало основой для реальных действий.



В 2022 году Росатом через свой Центральный проектно-технологический институт (ЦПТИ) заключил первый контракт на проведение рекультивации в Табошаре. Работы были успешно завершены всего за год, опередив график.



Особо опасный объект – открытые отвалы фабрики бедных руд, известный в народе как "желтая гора", высотой более 65 м и объемом свыше 1 млн куб. м радиоактивных отходов – был рекультивирован. Многолетняя ветровая и водная эрозия больше не угрожает окружающей среде. Теперь на месте этой горы – безопасный холм, высота которого уменьшена в полтора раза. Местность площадью 14 га покрыта трехслойным защитным слоем и засажена дикорастущими растениями, что делает ее безопасной частью природного ландшафта. Стоимость проекта составила около 700 млн руб.



Накануне Росатом объявил о заключении нового контракта, который предусматривает разработку проектной и сметной документации для восстановления двух территорий в Согдийской области Таджикистана – хвостохранилища в поселке Адрасман, а также отвала цеха № 3 площадки "Табошар" в районе города Истиклол (прежнее название – Табошар), пострадавших от уранового производства.



Хвостохранилище в Адрасмане расположено в гористой местности, его площадь составляет 3,45 га, высота – 22–25 м, а общий объем накопленных отходов достигает 400 тыс. т. Отвал цеха № 3 занимает около 3 га, в проекте будет запланировано размещение в нем загрязненных конструкций бывших промышленных зданий и сооружений.



В Росатоме сообщили, что специалисты приступили к проведению комплексных инженерно-радиационных обследований, а также к подготовке проектной документации. Все проектные решения будут проходить государственную градостроительную и экологическую экспертизы в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.



Несмотря на исчерпание северных месторождений, Таджикистан обладает значительным урановым потенциалом, занимая 14–16% мировых запасов. Эти ресурсы, сконцентрированные в труднодоступных районах Памира, в частности в озере Хинокуль (бывшее название Сасык-Куль), где концентрация урана достигает 30 мг/л, делают его третьим в мире по содержанию этого элемента среди озер.



Специалисты отмечают, что такая природная концентрация не только удешевляет добычу по сравнению с работой в скальных породах, но и может свидетельствовать о наличии других, не менее богатых месторождений. Эти перспективы, несомненно, подпитывают амбиции Душанбе по выходу на мировой урановый рынок, для реализации которых ключевым фактором станет привлечение инвесторов.