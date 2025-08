Реакция мировых СМИ на приказ Трампа про 2 атомные подлодки

21:30 02.08.2025

02 августа 2025



"Безответственные заявления": как мировые СМИ отреагировали на приказ Трампа передислоцировать атомные подлодки



В ответ на заявления Дмитрия Медведева о риске ядерной войны Трамп сообщил о своем приказе разместить атомные подводные лодки поближе к России. После этих слов западные СМИ буквально взорвались комментариями. К чести их будет сказано, весьма благоразумными.



Президент США Дональд Трамп не оставляет журналистов по всему миру без работы. Накануне, после обмена колкостями в соцсетях с Дмитрием Медведевым, глава Белого дома прогремел новым сообщением на своей странице в Truth Social:



"Основываясь на крайне провокационных заявлениях бывшего президента России Дмитрия Медведева, который в настоящее время является заместителем Председателя Совета Безопасности Российской Федерации, я отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в соответствующих регионах на тот случай, если эти глупые и подстрекательские заявления являются чем-то большим. Слова очень важны и часто могут привести к непредвиденным последствиям, я надеюсь, что это не будет одним из таких случаев. Спасибо вам за внимание к этому вопросу!"



Реакция мировых новостных агентств не заставила себя ждать. Одни целиком поддерживают решение Трампа, другие в саркастичной манере припомнили американскому лидеру прошлые скандальные высказывания. Нашлись и те, кто провел не самые приятные для США параллели с недавними ударами по Ирану.



Британское агентство Reuters проявило неожиданные чудеса благоразумия, не став принимать чью-либо сторону. По мнению редакции, любое "бряцание оружием" не приведет мировое сообщество ни к чему хорошему, как и нынешняя риторика, доносящаяся из Вашингтона. Они цитируют комментарий исполнительного директора "Ассоциации по контролю за вооружениями" Дэрила Кимбалла, который высказался по данному вопросу.



"Это безответственно и нецелесообразно, - заявил Кимбалл. - Ни один руководитель государства или его заместитель не должны угрожать ядерной войной, тем более в ребяческой манере в социальных сетях".



Издание Financial Times крайне обеспокоено пятничными заявлениями Дональда Трампа, ссылаясь на военных экспертов в области ядерного оружия. По их мнению, подобные высказывания от лидера могущественного государства могут непредсказуемо повлиять на дальнейшую внешнюю политику.



"В Атлантике и Тихом океане уже ежедневно присутствует огромное количество сил и средств, способных нанести удар по России, - сказал физик, со-директор Программы по ядерной политике и старший научный сотрудник Фонда Карнеги за Международный Мир* Джеймс Эктон. - Однако теперь мы не знаем, стоит ли воспринимать слова Трампа как шаг к изменению ядерной доктрины США или нет".



Политический обозреватель Льюис Пейдж из The Telegraph категорически не разделяет пессимизма своих британских коллег. Он уверен: что бы ни говорил лидер американского народа, это ни к чему не приведет:



"Слова имеют значение, особенно в контексте ядерного армагеддона. Господин Трамп, несомненно, хочет показать, что его не пугает бахвальство Медведева. Однако по факту действия, которые он, по его словам, предпринял, мало что меняют".



Газета The Times в свойственной ей манере сделала ошеломительный вывод, что все происходящее - результат нежелания российского руководства завершить конфликт на Украине. Британцы увидели растущую воинственность Кремля даже в неформальном визите президента Белоруссии.



"Путин дал понять, что не будет соблюдать установленный Трампом срок окончания конфликта, заявив, что "все разочарования в переговорах происходят из-за завышенных ожиданий". На встрече с президентом Лукашенко он недвусмысленно намекнул, что Россия и дальше намерена затягивать процесс мирного урегулирования".



Обозреватель Дэвид Сэнгер из американской газеты The New York Times искренне недоумевает, зачем вообще Дональд Трамп реагирует на "откровенный троллинг от господина Медведева", вспоминая прошлые казусы президента США.



"Подобная публичная демонстрация ядерной мощи страны - это редкость даже для Трампа. Последний раз он угрожал северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну в 2018 году, заявив, что "наша ядерная кнопка больше и мощнее". [...] Неясно, о каком типе атомных подводных лодок говорит Трамп сейчас и как их передислокация обеспечит существенную дополнительную защиту государства".



А вот телеканал Fox News попытался предположить, какие конкретно атомные подлодки американский президент имел в виду. Журналисты сослались на то, что одна из таких субмарин принимала участие в недавних обстрелах Ирана.



"Четыре подводные лодки класса "Огайо" переоборудованы в стартовые площадки крылатых ракет для нанесения неядерных ударов по наземным целям, а также в плавучие базы для сил специального назначения. По данным ВМС США, это субмарины "Огайо", "Флорида", "Мичиган" и "Джорджия". [...] Представители Министерства обороны крайне редко как-либо комментируют или раскрывают информацию о местонахождении подводных лодок, учитывая строго засекреченный характер их развертывания и перемещения".



Таблоид New York Post пошел дальше, тут же опубликовав детальное описание "сверхсекретных" подлодок США с перечислением всех типов вооружения, которое они способны нести. Редакция успокаивает читателей, что не стоит столь буквально воспринимать российскую угрозу, как это делает Трамп.



"Бывший президент России часто допускает агрессивные высказывания в социальных сетях и менее дипломатичен в отношении США в публичных комментариях, нежели Путин. Однако в целом его воспринимают как человека, играющего символическую церемониальную роль и не имеющего реального политического влияния".



Как указывает немецкое издание Stern, "миролюбивый" Трамп совершил новый шаг в противостоянии с Москвой: теперь американские подводные лодки будут размещены ближе к России. Правда, он оставил за собой право на сохранение "стратегической неопределенности".



"Республиканец не уточнил, о каких именно подводных лодках идет речь. Согласно предыдущему докладу Исследовательской службы конгресса США, в состав ВМС США входят как атомные подводные лодки с ядерным оружием на борту, так и без него".



Авторы Die Tageszeitung подчеркивают напряженный и провокационный характер поступка Трампа.



"Напряженность в отношениях между США и Россией значительно обострилась: президент США Дональд Трамп в пятницу отдал приказ о размещении двух атомных подводных лодок в регионе. В своей соцсети Truth Social он оправдал свои действия "крайне провокационными заявлениями" бывшего президента России Дмитрия Медведева, который назвал ультиматум Трампа о прекращении миссии на Украине шагом к войне".



Frankfurter Allgemeine Zeitung посвящает своих читателей в предысторию вопроса.



"Публичный спор Трампа и Медведева тянется уже несколько дней. Отправной точкой стало сокращение Трампом срока ультиматума президенту Кремля Владимиру Путину с 50 до 10 дней: в течение этого срока должно быть достигнуто прекращение огня между Россией и Украиной, подвергшейся нападению со стороны Москвы. Срок истекает в конце следующей недели, после чего Трамп намерен ввести санкции против торговых партнеров России, если соглашение не будет достигнуто. Затем Медведев, среди прочего, пригрозил прямой военной конфронтацией между Россией и США на платформе X. Он утверждал, что любой ультиматум станет шагом к войне. Он также назвал Трампа "дедушкой". С начала конфликта Медведев был известен своими скандальными антизападными высказываниями, иногда сопровождавшимися ядерными угрозами".



Старейшая газета Гонконга South China Morning Post пишет, что ко всем публикациям Дмитрия Медведева стоит относиться максимально серьезно. По их словам, бывший российский президент заслужил репутацию "антизападного ястреба", к точке зрения которого прислушивается достаточно людей из высших эшелонов власти.



"Критики Кремля высмеивают его, называя безответственным и непредсказуемым человеком, хотя некоторые западные дипломаты говорят, что его заявления иллюстрируют образ мысли в высших кремлевских политических кругах".



Индийское издание Hindustan Times, пытаясь разобраться в причинах конфронтации в соцсетях, мягко напомнило об опасности, исходящей от военной мощи обеих держав.



"Вашингтон и Москва совместно контролируют около 90 процентов всего мирового ядерного оружия. США располагают тремя системами наземного, морского и воздушного базирования, а также атомными подводными лодками, ведущими постоянное патрулирование в водах мирового океана".



* Внесен в реестр иноагентов. Нежелательная в России организация.