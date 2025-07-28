ООН одобрила создание в Душанбе регионального центра по внедрения ИИ в Центральной Азии

00:34 03.08.2025

Генеральная Ассамблея ООН приняла историческую резолюцию об искусственном интеллекте, инициированной Таджикистаном



25 июля 2025 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций единодушно приняла историческую резолюцию под названием "Роль искусственного интеллекта (ИИ) в создании новых возможностей для устойчивого развития в Центральной Азии", инициированную Республикой Таджикистан.



