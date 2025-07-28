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Воскресенье, 03.08.2025
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ООН одобрила создание в Душанбе регионального центра по внедрения ИИ в Центральной Азии
00:34 03.08.2025

Генеральная Ассамблея ООН приняла историческую резолюцию об искусственном интеллекте, инициированной Таджикистаном

25 июля 2025 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций единодушно приняла историческую резолюцию под названием "Роль искусственного интеллекта (ИИ) в создании новых возможностей для устойчивого развития в Центральной Азии", инициированную Республикой Таджикистан.



Стоит отметить, что данная инициатива была выдвинута Основателем мира и национального единства – Лидером нации, Президентом Республики Таджикистан, уважаемым Эмомали Рахмоном в ходе общих дебатов 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 24 сентября 2024 года.

Резолюция, принятая единогласно Генеральной Ассамблеей ООН, стала важным прецедентом формирования глобального консенсуса по вопросам этичного и безопасного использования ИИ, включая развитие механизмов саморегулирования и ответственного управления технологиями ИИ на региональном и национальном уровнях.

В резолюции также обозначены ключевые механизмы использования технологий искусственного интеллекта для обеспечения устойчивого развития в Центральной Азии. Одним из ключевых предлагаемых механизмов является создание Регионального центра искусственного интеллекта в городе Душанбе для координации совместных программ внедрения ИИ в Центральной Азии.

Реализация этих подходов содействует созданию безопасных, надежных и заслуживающих доверия систем ИИ - обеспечивая баланс между регулированием, инновациями и внутренними механизмами самоконтроля, как прецедент для других регионов мира.

Деятельность Регионального центра ИИ в г. Душанбе позволит ускорить реализацию ключевых инициатив в сфере ИИ в Центральной Азии, включая:

- продвижение совместных программ обучения специалистов ИИ и поддержки стартапов в сфере ИИ между технологическими парками, расположенными в регионе;

- налаживание научно-исследовательских проектов в ИИ между университетами, исследователями и лабораториями ИИ региона;

- формирование общей сети дата-центров для повышения доступности вычислительных мощностей в ИИ между странами региона;

- гармонизация национальных инициатив мониторинга ИИ с целью внедрения общих принципов координированного, ответственного и саморегулируемого управления ИИ в Центральной Азии;

- продвижение глобальных инициатив в сфере ИИ с международными партнерами и организациями.

Несомненно, принятие упомянутой резолюции подчеркивает важную роль Республики Таджикистан в вопросах искусственного интеллекта на мировой арене, отмечая историческую значимость созидательной политики Президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона.

Источник - МИД Таджикистана
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1754170440


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