"Это только начало". Йеллоустоунский супервулкан пробудился

11:05 03.08.2025

"Это только начало". Йеллоустоунский супервулкан пробудился



МОСКВА, 3 авг - РИА Новости, Вадим Минеев. Ученые с тревогой следят за ситуацией в американской долине гейзеров Норрис. Не так давно там образовалась свежая воронка, а это значит, что знаменитый Йеллоустоунский супервулкан не потух. Если он проснется, произойдет катастрофа мирового масштаба.



Вулкан Йеллоустоун на карте



Разлетелись в разные стороны



Новый кратер диаметром в четыре метра специалисты Геологической службы США зафиксировали еще в апреле, но для широкой публики открыли совсем недавно. До этого аномалию тщательно наблюдали.



Температура воды здесь достигает 43 градусов по Цельсию. А окружающая территория сплошь усеяна обломками горных пород и покрыта грязью.



Сама воронка наполнена странной жижей пастельно-голубого цвета.



Специалисты поясняют: причиной образования кратера стал "гидротермальный взрыв" - извержение такой силы, что кипящая вода, грязь и окружающие породы разлетелись в разные стороны.



Купаться не рекомендуется



Причем произошел не один взрыв, а несколько - об этом свидетельствуют спутниковые снимки за период с конца декабря 2024-го по февраль 2025 года.



Гидротермальная эксплозия возникает из-за резкого перепада давления при испарении воды. Однако это почти все, что известно ученым о таких явлениях.



Доктор Крейг Маги, геолог из Университета Лидса, рассказал британским журналистам: "В Йеллоустоуне гидротермальные взрывы - одна из главных опасностей, с которой могут столкнуться многочисленные туристы".



А знаменитый Йеллоустоунский национальный парк ежегодно посещают около четырех миллионов человек в год.



Необычное голубоватое содержимое кратера, рассказал доктор Маги, "может быть очень соленым или даже кислым". Поэтому посетителям долины советуют не рисковать и воздержаться от купания в таком бассейне.



Конец США



При самом пессимистичном прогнозе пробуждение супервулкана повлечет за собой колоссальной силы взрыв - как если бы 1000 атомных бомб разом привели в действие. При этом сам кратер моментально рухнет в воронку диаметром в полсотни километров.



При таком раскладе тысячи людей погибнут практически мгновенно в результате мощных ударных волн. А большая часть Североамериканского континента покроется слоем пепла толщиной до полуметра.



Экологическая катастрофа охватит всю Землю. Огромные облака пыли и серы, образовавшиеся в результате взрыва, приведут к резкому снижению глобальной температуры на годы вперед. Сельское хозяйство повсеместно окажется под угрозой.



Для самих США извержение Йеллоустоуна будет, скорее всего, означать конец существования.



Это всего лишь симптом



Последний раз Йеллоустоунский супервулкан извергался 630 тысяч лет назад. И сейчас многие опасаются, что он готовится к новому удару.



К счастью, недавно образовавшаяся трещина не несет потенциальной угрозы.



Доктор Крейг Маги напоминает, что в Йеллоустоуне "регулярно регистрируется множество небольших землетрясений и едва заметных изменений уровня грунта".



"Но само по себе событие, подобное этому единичному гидротермальному взрыву, вряд ли свидетельствует о росте вулканической активности или приближении извержения. Это всего лишь симптом", - заявил ученый.



Следует, однако, заметить, что единой закономерности, по которой можно предсказать извержение, нет. Многие вулканы ведут себя по-разному: одни демонстрируют всплеск активности, но в итоге ничего не происходит, другие подают совсем незаметные знаки перед самым извержением.



К тому же поведение одного и того же вулкана может существенно отличаться в разное время. График у природы непредсказуемый - как поток обжигающей воды из гейзера.