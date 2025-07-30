На волне патриотизма в Китае вспомнили о сыне Мао Цзэдуна, - Юрий Тавровский

11:12 03.08.2025

На волне патриотизма в Китае вспомнили о сыне Мао Цзэдуна

Мао Аньин прошел Великую Отечественную войну и погиб на Корейской



Юрий Тавровский

Об авторе: Юрий Вадимович Тавровский – директор аналитического центра "Русская мечта и китайская мечта".

30.07.2025



Как замполит танковой роты Мао Аньин, он же Сергей Маев, с боями прошел территории Польши и Германии. Коллаж "НГ"



В России известна история, как во время Великой Отечественной войны сын И.В. Сталина Яков попал в плен и был убит фашистами. Но мало кто у нас знает, что в той священной войне принимал участие сын Мао Цзэдуна по имени Мао Аньин. Он остался в живых на "нашей" войне, но погиб на Корейской войне (1950–1953), в которой СССР и КНР были союзниками.



Мао Аньин попал в Советский Союз через несколько лет после того, как в 1930 году гоминьдановцы выследили и убили его мать Ян Кайхуэй, вторую жену Мао Цзэдуна. Сам Мао Цзэдун в то время активно участвовал в войне против Гоминьдана.



Мао Аньин и его брат стали беспризорниками, бродили по улицам Шанхая в поисках крова и пропитания. Их спасли коммунисты, остававшиеся в городе на нелегальном положении. Секретными маршрутами через захваченную японцами Маньчжурию детей вывезли в сопредельный Советский Союз. Их поместили в Ивановский интернациональный детский дом для детей революционеров разных стран. Мальчик получил русское имя Сергей Зедонович Маев.



С началом Великой Отечественной войны Аньин стал проситься на фронт, писал письма даже самому Сталину. Вот отрывок из одного письма: "Дорогой товарищ Сталин! Я – китайский юноша. В руководимой Вами Стране Советов проучился 5 лет. СССР я люблю так же, как люблю Китай. Я не могу смотреть, как германские фашисты топчут Вашу страну. Я хочу мстить за миллионы убитых советских людей. Я полон решимости идти на фронт. Пожалуйста, поддержите мою просьбу". Автор – Мао Аньин (Сережа), дата – май 1942 года".



К тому времени Мао Цзэдун уже стал руководителем китайских коммунистов, создавших "особый район Китая" на северо-западе страны, в провинциях Ганьсу и Шэньси. Основную тяжесть противостояния миллионной армии Японии на фронтах несли войска Гоминьдана, но коммунисты также были важны в стратегических планах Сталина. Сыну Мао Цзэдуна уделялось соответствующее внимание. Он сначала окончил школу сержантов, а затем учился в Военно-политической академии им. Ленина и Военной академии им. Фрунзе. На фронт Мао Аньин попал только в 1944 году. Как замполит танковой роты он с боями прошел территории Польши и Германии.



С началом войны СССР с Японией в августе-сентябре 1945 года Мао Аньин участвовал в операции по переходу Большого Хинганского хребта и боях в столичной провинции Чахар. Был награжден орденом Красной Звезды и медалью "За боевые заслуги". Сталин лично подарил сыну китайского руководителя наградное оружие – пистолет с памятной надписью.



А когда в 1946 году началась гражданская война в Китае, Мао Аньин вошел в состав Китайской Красной армии и быстро дослужился до звания генерал-майора. Он стал одним из офицеров штаба китайских "народных добровольцев" в ходе "войны сопротивления американской агрессии и помощи Корее". Именно так в КНР именуют Корейскую войну 1950–1953 годов. 23 ноября 1950 года американскому бомбардировщику удалось уничтожить напалмом бункер, в котором находился генерал-майор Мао Аньин. Так погиб Мао, сын Мао.



С первых контактов с американцами и встречи Мао Цзэдуна с Ричардом Никсоном и Генри Киссинджером в 1972 году, и особенно в период всестороннего сближения Китая и Америки в период правления Дэн Сяопина и его выдвиженцев Цзян Цзэминя и Ху Цзинтао, тема масштабного и прямого столкновения китайской и американской армий замалчивалась. Не вспоминали и о Мао Аньине. Памятник на месте гибели разобрали власти КНДР в период охлаждения отношений с КНР.



Однако с обострением китайско-американских отношений и началом "торговой войны" в 2018 году стали широко проводить юбилейные мероприятия, открывать "закрытые на ремонт" военные музеи, подсчитали свои прямые потери – 197 тыс. бойцов. Состоялись церемонии перезахоронения погибших, за останками в Южную Корею отправлялись транспортные самолеты, которые в воздушном пространстве КНР сопровождал эскорт истребителей. Толпы скорбящих выстраивались вдоль дорог, по которым на военные кладбища следовали кортежи грузовиков с гробами "мучеников" (так в Китае именуют всех погибших за Родину).



На волне патриотизма на ТВ появились документальные фильмы, а недавно вышел блокбастер "Сражение на озере Чанцзиньху". Одним из эпизодов ленты как раз стал налет американцев, стоивший жизни Мао Аньину.



Командующий китайскими добровольцами маршал Пэн Дэхуай несколько дней не решался сообщить Мао Цзэдуну о гибели сына. Во время доклада в Пекине Мао не стал обвинять командующего, заявив, что сын был солдатом и погиб как солдат. Этот эпизод тоже попал в фильм.



Фигура Мао Аньина в годы правления Мао Цзэдуна и последующие десятилетия не выпячивалась на первый план. В наши дни фотографии молодого офицера в советской форме присутствуют в экспозиции Национального музея в Пекине и в Музее борьбы китайского народа против японской агрессии в городке Ваньпин. Там, на окраине нынешнего Пекина, в июле 1937 года началась тотальная фаза японской агрессии (Инцидент на мосту Марко Поло). Эта дата рассматривается в Китае как начало Второй мировой войны.