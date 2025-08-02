Profinance: Тарифный хаос Трампа: как президент США держит в заложниках мировую экономику

13:14 03.08.2025

Тарифный хаос Трампа: как президент США держит в заложниках мировую экономику



Мировая экономика попыталась забыть о тарифном шоке, но Дональд Трамп не позволил. Новыми указами он возобновил торговое давление на десятки стран, доказывая, что хаотичная политика пошлин - это не временный сбой, а долгосрочная стратегия



02.08.25



Когда 2 апреля президент Дональд Трамп, стоя у Белого дома, объявил о своих пошлинах в честь "Дня освобождения", начался полный хаос. "Взаимные" тарифы угрожали обрушить финансовые рынки и внести смятение в международную торговлю. К счастью, Трамп быстро пошел на попятную, снизив 9 апреля пошлины до 10% для большинства стран и сделав то же самое для Китая месяц спустя. Рынки восстановились, неопределенность отступила. Мировая экономика попыталась жить дальше. Все начали терять к этому интерес. Все, кроме самого Трампа.



