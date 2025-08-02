|Profinance: Тарифный хаос Трампа: как президент США держит в заложниках мировую экономику
13:14 03.08.2025
Тарифный хаос Трампа: как президент США держит в заложниках мировую экономику
Мировая экономика попыталась забыть о тарифном шоке, но Дональд Трамп не позволил. Новыми указами он возобновил торговое давление на десятки стран, доказывая, что хаотичная политика пошлин - это не временный сбой, а долгосрочная стратегия
02.08.25
Когда 2 апреля президент Дональд Трамп, стоя у Белого дома, объявил о своих пошлинах в честь "Дня освобождения", начался полный хаос. "Взаимные" тарифы угрожали обрушить финансовые рынки и внести смятение в международную торговлю. К счастью, Трамп быстро пошел на попятную, снизив 9 апреля пошлины до 10% для большинства стран и сделав то же самое для Китая месяц спустя. Рынки восстановились, неопределенность отступила. Мировая экономика попыталась жить дальше. Все начали терять к этому интерес. Все, кроме самого Трампа.
В последние дни он подписал указы, устраняющие лазейку в пошлинах (так называемое освобождение *de minimis*) для посылок стоимостью менее $800 (для Китая он ее уже закрыл). Он повысил "фентаниловую" пошлину для Канады, что якобы является наказанием за неспособность страны остановить поток нелегальных наркотиков через границу. По его словам, повышение с 25% до 35% стало реакцией на ответные меры Канады и ее поддержку палестинской государственности. Он также ввел 50%-ную пошлину более чем на половину американского импорта из Бразилии, жалуясь, что страна преследует своего бывшего президента Жаира Болсонару, подобно тому, как сам Трамп чувствовал себя преследуемым после ухода с поста в 2021 году.
Страны пытаются договориться и надеются на лучшее
И к ужасу десятков стран, от Индии (население 1,4 млрд) до Исландии (население 0,0004 млрд), он также вернулся к безумию "Дня освобождения". Он ввел новые ставки для многих торговых партнеров Америки, чтобы наказать их за то, что они продают в Америку больше, чем покупают у нее. По данным Budget Lab Йельского университета, эти сборы вступят в силу с 7 августа и поднимут среднюю американскую пошлину, взвешенную по импорту прошлого года, примерно до 18%.
Некоторые страны использовали недели, прошедшие с 9 апреля, чтобы договориться с Америкой, обещая устранить торговые барьеры, покупать больше американских товаров или направить инвестиции. Благодаря сделке, заключенной между Трампом и Европейским союзом 27 июля, блок будет платить пошлину в 15%. Это выше, чем 10%-ная ставка, применявшаяся с 9 апреля, не говоря уже о среднем сборе в 1,4%, с которым он сталкивался в прошлом году. Но это лучше, чем 20%, объявленные 2 апреля, и 50%, которыми Трамп угрожал в мае. Среди других стран, заключивших аналогичные сделки, - Япония и Южная Корея.
Другая группа стран все еще находится в процессе переговоров. Указ от 31 июля угрожает Индии пошлиной в 25%. Американский президент публикует язвительные комментарии о стране и ее "невыносимых" торговых барьерах в своей социальной сети. Но индийские чиновники цепляются за надежду, что в ходе переговоров на предстоящей неделе им удастся сбить несколько процентных пунктов с более высокой ставки. Индия, которую Америка якобы пытается привлечь в качестве геополитического партнера, не может не заметить, что для ее соседа и антагониста Пакистана пошлина составляет всего 19%, что ниже 29%-ной ставки, объявленной 2 апреля.
Третья группа стран еще вообще не вела переговоров. Некоторые из них слишком малы, чтобы вновь привлечь внимание президента. 2 апреля им были назначены индивидуальные пошлины, основанные на грубом расчете их торговых дисбалансов с Америкой. Но в указе от 31 июля к ним проявили некоторое снисхождение. Так, крошечное Лесото, не имеющая выхода к морю страна на юге Африки, будет платить 15%, как и многие другие африканские страны, а не ужасающие 50%, которые были объявлены 2 апреля. Остальные страны этой группы находятся в более затруднительном положении. Они снова сталкиваются с чем-то похожим на сценарий "Дня освобождения" или даже с худшими условиями. Турция, например, увидела, как ее ставка выросла с 10% до 15%.
Пошлины наслаиваются друг на друга
Все эти тарифные ставки будут добавлены к другим пошлинам Трампа - на автомобили, автозапчасти и металлы, - а также ко многим, которые он унаследовал, вернувшись на пост. Некоторые товары, включая электронику и энергоносители, исключены. Если взвесить различные пошлины по импорту прошлого года, средняя ставка для крупнейших торговых партнеров Америки варьируется от менее 3% для Ирландии до более 40% для Китая.
Вскоре после последних повышений пошлин Трампом Бюро трудовой статистики сообщило, что в июле американские компании создали всего 73 000 рабочих мест - значительно ниже ожиданий. Частично замедление может отражать торговую неопределенность. Когда пошлины растут, фирмы меняют свои инвестиционные планы. Когда они то растут, то падают, то снова растут, фирмы просто откладывают свои инвестиции.
Угроза пошлин, по крайней мере, усложнила для Федеральной резервной системы задачу поддержания американской экономики путем снижения процентных ставок. На этой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл, вопреки мнению и президента, и двух членов правления самого центрального банка, оставил ставки без изменений. Последствия пошлин для инфляции "могут быть меньше, чем люди предполагают, или больше, чем люди предполагают, - сказал он, - но они не будут нулевыми".
Даже когда потребители покупают американское, пошлины могут появляться в цепочке поставок приобретаемых ими товаров. По нашим оценкам, персональные компьютеры, планшеты и периферийные устройства пострадали от пошлин больше всего: бремя составляет 17% от потребительских расходов. Среди других затронутых товаров - крупная бытовая техника и небольшие устройства для личного ухода, такие как электробритвы. По мере дальнейшего роста пошлин они будут еще сильнее урезать покупательную способность граждан Америки.
Мировые финансовые рынки, похоже, предпочитают игнорировать выходки Трампа. Американская валюта, акции и облигации рухнули после шока "Дня освобождения", но его "выход на бис" они восприняли спокойно. Инвесторы очарованы технологической революцией на горизонте и слепы к торговому хаосу, творящемуся у них под носом. Когда американские потребители начнут платить еще больше за товары и услуги, которыми они пользуются, им может быть уже не до дальновидности.
Подготовлено Profinance.ru по материалам The Economist