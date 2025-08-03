В Министерствах энергетики Узбекистана и Казахстана опровергли фейк о повреждении газопровода "Средняя Азия - Центр"

14:00 03.08.2025

В Министерствах энергетики Узбекистана и Казахстана опровергли повреждения газопровода "Средняя Азия - Центр"



3 августа 2025



Министерство энергетики Узбекистана опровергло сообщения о повреждении газопровода "Средняя Азия - Центр", по которому из России поставляется газ в республику.



Ранее украинские СМИ со ссылкой на источники сообщили о повреждении магистрали после взрывов в Волгоградской области. Утверждалось, что в результате якобы был нарушен газоснабжающий маршрут, включая линии, питающие предприятия российского ВПК.



