|В Министерствах энергетики Узбекистана и Казахстана опровергли фейк о повреждении газопровода "Средняя Азия - Центр"
14:00 03.08.2025
В Министерствах энергетики Узбекистана и Казахстана опровергли повреждения газопровода "Средняя Азия - Центр"
3 августа 2025
Министерство энергетики Узбекистана опровергло сообщения о повреждении газопровода "Средняя Азия - Центр", по которому из России поставляется газ в республику.
Ранее украинские СМИ со ссылкой на источники сообщили о повреждении магистрали после взрывов в Волгоградской области. Утверждалось, что в результате якобы был нарушен газоснабжающий маршрут, включая линии, питающие предприятия российского ВПК.
"Эта информация не соответствует действительности. Газопровод, по которому Узбекистан импортирует газ из России, работает в штатном режиме", - ответили в пресс-службе Минэнерго Узбекистана в ответ на запрос издания Gazeta.uz.
Узбекистанская сторона также связалась с диспетчерскими службами России и Казахстана. Подтверждений повреждения магистрали не получено.
В Министерстве энергетики Казахстана также заявили, что транспортировка газа осуществляется без перебоев, транзит через территорию страны в сторону Узбекистана ведется по графику.
Напомним, что ранее на буровой площадке месторождения "Муйнак" в Каракалпакстане произошел выброс газа. Во время бурения первой разведочной скважины на глубине более 4,7 тысячи метров внезапно началось интенсивное выделение метана. Газовое давление оказалось выше расчетного, что привело к утечке и воспламенению.