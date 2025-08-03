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В Министерствах энергетики Узбекистана и Казахстана опровергли фейк о повреждении газопровода "Средняя Азия - Центр"
14:00 03.08.2025

В Министерствах энергетики Узбекистана и Казахстана опровергли повреждения газопровода "Средняя Азия - Центр"

3 августа 2025

Министерство энергетики Узбекистана опровергло сообщения о повреждении газопровода "Средняя Азия - Центр", по которому из России поставляется газ в республику.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на источники сообщили о повреждении магистрали после взрывов в Волгоградской области. Утверждалось, что в результате якобы был нарушен газоснабжающий маршрут, включая линии, питающие предприятия российского ВПК.



"Эта информация не соответствует действительности. Газопровод, по которому Узбекистан импортирует газ из России, работает в штатном режиме", - ответили в пресс-службе Минэнерго Узбекистана в ответ на запрос издания Gazeta.uz.

Узбекистанская сторона также связалась с диспетчерскими службами России и Казахстана. Подтверждений повреждения магистрали не получено.

В Министерстве энергетики Казахстана также заявили, что транспортировка газа осуществляется без перебоев, транзит через территорию страны в сторону Узбекистана ведется по графику.

Напомним, что ранее на буровой площадке месторождения "Муйнак" в Каракалпакстане произошел выброс газа. Во время бурения первой разведочной скважины на глубине более 4,7 тысячи метров внезапно началось интенсивное выделение метана. Газовое давление оказалось выше расчетного, что привело к утечке и воспламенению.

Источник - Podrobno.uz
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