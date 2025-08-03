В США опубликована инструкция по выводу из строя спутников связи Starlink Илона Маска

20:50 03.08.2025

AP: Китай готовится сбивать спутники Starlink

03.08.2025



Китайские ученые разрабатывают всевозможные способы устранения космической угрозы, которой они считают многочисленные спутники связи Starlink.



Как сообщает Associated Press (AP), в списке возможных инструментов борьбы с ними:

- подводные лодки-невидимки, оснащенные лазерами для уничтожения объектов в космосе,

- ударные спутники с ионными двигателями,

- саботаж в цепочках поставок компании Илона Маска.



Как отмечает AP, правительство Китая и военные ученые обеспокоены тем, что спутники Starlink могут быть использованы противниками во время прямого военного противостояния или для шпионажа. А восприятию спутников как угрозы способствуют еще и тесные связи Илона Маска с правительством США, а его компании - с Министерством обороны.



"По мере того как США интегрируют Starlink в свои военные космические средства, чтобы получить стратегическое преимущество перед противниками, другие страны все чаще воспринимают Starlink как угрозу безопасности в ядерной, космической и кибернетической сферах",- говорится в докладе ученых Китайского национального университета оборонных технологий от 2023 года.