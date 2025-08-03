|В США опубликована инструкция по выводу из строя спутников связи Starlink Илона Маска
20:50 03.08.2025
AP: Китай готовится сбивать спутники Starlink
03.08.2025
Китайские ученые разрабатывают всевозможные способы устранения космической угрозы, которой они считают многочисленные спутники связи Starlink.
Как сообщает Associated Press (AP), в списке возможных инструментов борьбы с ними:
- подводные лодки-невидимки, оснащенные лазерами для уничтожения объектов в космосе,
- ударные спутники с ионными двигателями,
- саботаж в цепочках поставок компании Илона Маска.
Как отмечает AP, правительство Китая и военные ученые обеспокоены тем, что спутники Starlink могут быть использованы противниками во время прямого военного противостояния или для шпионажа. А восприятию спутников как угрозы способствуют еще и тесные связи Илона Маска с правительством США, а его компании - с Министерством обороны.
"По мере того как США интегрируют Starlink в свои военные космические средства, чтобы получить стратегическое преимущество перед противниками, другие страны все чаще воспринимают Starlink как угрозу безопасности в ядерной, космической и кибернетической сферах",- говорится в докладе ученых Китайского национального университета оборонных технологий от 2023 года.