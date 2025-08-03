Известия: ОПЕК+ увеличит добычу нефти. Как это скажется на ценах

21:50 03.08.2025

Период подъема: участники ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти

Почему альянс принял такое решение и сказались ли на нем американские тарифные войны



Ирина Кезик

3 августа 2025



Восемь стран ОПЕК+ приняли решение увеличить квоты по добыче нефти: в сентябре они вырастут на 547 тыс. баррелей в сутки по сравнению с августом. Это завершает восстановление добычи после рекордного сокращения на 2,2 млн баррелей в сутки, о котором группа договорилась в 2023 году. Эксперты отмечают приверженность картеля выбранному курсу, несмотря на американские тарифные войны. О том, как решение участников ОПЕК+ повлияет на мировой нефтяной рынок, - в материале "Известий".



О чем договорились участники ОПЕК+



Восемь стран ОПЕК+ в ходе встречи 3 августа приняли решение увеличить квоты по добыче нефти на 547 тыс. баррелей в сутки по сравнению с августом.



В сообщении нефтяного альянса (в него входят Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) говорится, что сделано это "принимая во внимание устойчивые перспективы мировой экономики и текущие благоприятные рыночные показатели, отраженные в низких запасах нефти, и в соответствии с решением, принятым 5 декабря 2024 года, о начале постепенного и гибкого возврата к добровольным корректировкам на 2,2 млн баррелей в сутки".



Увеличение квоты на 547 тыс. баррелей в сутки соответствует изначальному плану поэтапного наращивания производства в течение четырех месяцев. При этом в нефтяном картеле по традиции подчеркнули, что поэтапный отказ от дополнительных добровольных корректировок добычи может быть приостановлен или отменен в зависимости от меняющихся рыночных условий.



"Такая гибкость позволит группе продолжать поддерживать стабильность на нефтяном рынке", - говорится в сообщении.



Россия, без учета плана по компенсациям, сможет увеличить добычу нефти в сентябре до 9,45 млн баррелей в сутки, Саудовская Аравия - до 9,98 млн, Ирак - до 4,22 млн, ОАЭ - до 3,375 млн, следует из материалов ОПЕК.



В сообщении нефтяного альянса говорится, что восемь стран ОПЕК+ будут проводить ежемесячные встречи для рассмотрения рыночных условий, соответствия и компенсации. Следующая из них состоится 7 сентября 2025 года.



Почему участники ОПЕК+ увеличили добычу



В отчете ОПЕК за июль 2025 года сказано, что во II квартале спрос на нефть составил 104,3 млн баррелей в сутки, напоминает генеральный директор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора ("НААНС-Медиа") Тамара Сафонова.



Согласно расчетам "НААНС-Медиа", добыча нефти в мире в июне 2025 года также находилась на уровне 104,3 млн баррелей, то есть спрос соответствовал предложению. Причем спрос на нефть в 2025 году продолжит демонстрировать рост, и в четвертом квартале составит 106,4 млн баррелей в сутки.



- То есть восстановление добровольных сокращений ОПЕК+ необходимо для поддержки спроса на нефть на мировом рынке. Триггером возникновения профицита в текущей ситуации являются тарифные войны США, которые приводят к замедлению мировой торговли, однако гибкость решений ОПЕК+ позволяет оперативно проводить необходимые корректировки в соответствии с потребностями рынка, - считает эксперт.



С этим мнением согласна и управляющий партнер компании "ВМТ Консалт" Екатерина Косарева. Она отметила, что в условиях тарифных войн, которые развязал по всему миру Дональд Трамп, эксперты не исключали, что некоторые участники нефтяного рынка увеличат свою добычу выше квот, чтобы компенсировать выпадающие с рынка объемы российской нефти.



- На сегодняшний день Россия экспортирует порядка 4 млн баррелей в сутки. При этом практически половину из этого объема закупает Индия, в отношении которой Трамп ввел 25-процентные пошлины, сославшись на высокие тарифы со стороны Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией", в том числе и в энергетическом направлении. Ряд западных СМИ тут же сообщил, что Индия якобы прекратила закупку российской нефти и переключилась на американские поставки, - напоминает собеседница.



По ее словам, именно поэтому на рынке заговорили о том, что участники нефтяного картеля могут увеличить добычу выше квот. Хотя, как отмечает Екатерина Косарева, Индия и до угроз Трампа закупала нефть у США, так же как и у Ирака, Саудовской Аравии и других представителей нефтяного рынка.



- Как мы видим, даже в условиях американских тарифных войн альянс сохраняет приверженность выбранному курсу. Нарушение договоренностей означало бы развал ОПЕК+, разбалансированность нефтяного рынка, снижение цен и инвестиций в будущем, в чем, конечно же, не заинтересованы нефтедобывающие страны, - отметила она.



Каких цен на нефть ждать в ближайшее время



По словам Екатерины Косаревой, рынок уже отыграл инсайдерскую информацию об увеличении добычи, которая появлялась в СМИ накануне заседания.



- Сейчас основное внимание участников рынка приковано к влиянию тарифных пошлин на мировую экономику. Политика американского президента способствует не увеличению доходов США, а лишь снижению промышленной активности, как по всему миру, и вызывает серьезные сбои в цепочках поставок, - полагает эксперт.



Конечно, на прошлой неделе после угроз Трампа в отношении Индии рынок нефти отреагировал ростом котировок - цены на нефть держались выше $70 за баррель. Однако закончились торги в пятницу, 1 августа, снижением более чем на 3% - за баррель Brent давали $69,53.



По словам Екатерины Косаревой, на динамику оказала влияние реакция индийских компаний и властей на угрозы Дональда Трампа.



Стоит напомнить, что в пресс-службе МИД Индии в контексте сотрудничества с Россией заявили, что "связи с любой страной или все связи, которые у нас есть с различными странами, имеют самостоятельную ценность, и их не следует рассматривать через призму третьей страны".



"Что касается отношений Индии и России, то у нас устойчивое и проверенное временем партнерство", - подчеркнули в МИД Индии.



Руководитель направления "Промышленность" Института технологий нефти и газа Ольга Орлова считает, что в текущих условиях, без учета геополитических рисков, цены на нефть будут оставаться в диапазоне $65–70 за баррель.



- Многое будет зависеть от уровня запасов нефти в США, Китае, динамики ввода буровых установок. Безусловно, нельзя исключать, что заокеанские политики будут раскачивать рынок словесными интервенциями о вводе новых "штрафных" тарифных пошлин, но, как уже показала практика, страны все больше и больше стали говорить о суверенных интересах, не поддаваясь на шантаж со стороны США, - заключила эксперт.



Поэтому в перспективе не стоит ждать каких-либо серьезных скачков цен на нефть, подчеркнула Ольга Орлова.