Правительство Узбекистана выдвинуло "жесткие условия" по проекту Sea Breeze на Чарваке

22:05 03.08.2025

Правительство Узбекистана выдвинуло "жесткие условия" по проекту Sea Breeze - советник министра экологии



Советник министра экологии Расул Кушербаев сообщил, что правительство Узбекистана выдвинуло инвестору проекта Sea Breeze на Чарваке ряд "жестких условий". По его словам, в случае сброса воды в водохранилище строительство будет остановлено, контракт расторгнут, а земля изъята.



Правительство Узбекистана предъявило инвестору проекта Sea Breeze Uzbekistan на Чарваке жесткие условия. Об этом сообщил советник министра экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Расул Кушербаев.



По его словам, ожидается принятие постановления правительства по проекту Sea Breeze, который в последние месяцы стал одним из самых обсуждаемых.



Учитывая возражения со стороны общественности по поводу строительства курорта вблизи Чарвакского водохранилища, компании предъявлены ряд условий и обязательств.



"Одним из предъявленных условий стало полное недопущение сброса воды в Чарвак и реку Чирчик. Инвестор для этого проекта обязан создать современную систему водоочистки и повторного использования воды, причем все расходы он понесет за собственный счет", - написал Кушербаев в своем канале.



"В проекте строго указывается, что если будут нарушены правила и даже одна капля воды попадет в Чарвак, строительство будет остановлено, инвестиционный контракт аннулирован, а земельный участок изъят", - заявил он.



Советник министра также сообщил, что Генеральная прокуратура возьмет под особый контроль соблюдение всех градостроительных и экологических требований на территории курорта.



"Кабинет министров и Генпрокуратура будут отвечать за прозрачность и законность всего процесса - от разработки проекта до ввода объектов в эксплуатацию", - добавил он.



В декабре прошлого года азербайджанский предприниматель Эмин Агаларов презентовал проект строительства всесезонного курорта Sea Breeze Uzbekistan президенту Шавкату Мирзиееву. Отмечалось, что центр на территории 500−700 га будет включать зоны отдыха, пляжи, спортивные площадки, гостиницы, коттеджи и жилые комплексы, а также магазины, рестораны, школы, аквапарк, парки отдыха.



Проект Sea Breeze Uzbekistan вызвал активные обсуждения в обществе. Активисты и экологи выражают обеспокоенность потенциальным влиянием курортного комплекса на экологическую систему Чарвакского водохранилища, являющегося основным источником питьевой воды для Ташкента, возможными ограничениями доступа к воде, ростом нагрузки на инфраструктуру и отсутствием прозрачности.



В ответ на критику Agalarov Development организовала пресс-тур на курорт Sea Breeze в Баку для журналистов Узбекистана. Среди них была и корреспондент "Газеты".



Мы также публиковали беседу с экологами Узбекистана о возможных рисках проекта для природы и общества.



Министр экологии Азиз Абдухакимов ранее заявил, что проект Sea Breeze Uzbekistan пока не утвержден, а министерство не получало по нему никаких официальных документов. По его словам, если проект будет представлен в установленном порядке, его вынесут на широкое общественное обсуждение, и до завершения всех экспертиз строительство в этой зоне невозможно.