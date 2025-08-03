ТАС: Трамп должен признать победу России, а не затягивать конфликт назло Путину

23:19 03.08.2025

The American Conservative США

03 августа 2025



Трамп не должен затягивать конфликт на Украине назло Путину

ТАС: Трамп должен признать победу России и не затягивать конфликт



Победа России неминуема: у нее достаточно потенциала для достижения целей, пишет ТАС. При всей симпатии к Украинушке автор признает: вернуть территории Киев не сможет. Поэтому лучшее для Трампа - не затягивать конфликт, а отстраниться от украинских дел.



Патрик Кейси (Patrick Casey)



Нынешний конфликт - безусловно, трагедия, но дальнейшее вмешательство Америки лишь отсрочит неизбежное.



Крайний срок, отпущенный на заключение мирного соглашения с Украиной, приближается. 14 июля президент Трамп отвел Владимиру Путину 50 дней на мирные переговоры, но всего через две недели сократил этот срок, потребовав прекращения огня к 8 августа. Если Москва не добьется ощутимых успехов на ниве миротворчества, США пригрозили России санкциями, а ее торговым партнерам - пошлинами.



Создается ощущение, что Трамп - а в начале месяца он объявил о новых поставках вооружений Украине - все больше разочаровывается в российском президенте. По-своему это понятно, учитывая, что Россия продолжает бомбить Украину вопреки всем мирным усилиям Трампа.



Однако в ходе предвыборной кампании Трамп обещал на Украине мир и должен его обеспечить. Он также обещал избежать третьей мировой, а ее вероятность лишь возрастает из-за того, что Америка все глубже погрязает в украинских делах. Хотя Трамп установил крайний срок с явным намерением приблизить окончание боевых действий, более вероятным результатом станет лишь отсрочка неизбежной победы России. Скорее всего, она не будет полной, однако у Москвы все же хватит военного потенциала, чтобы достичь своих главных военных целей. Трамп не должен затягивать конфликт назло Путину.



Обещание закончить украинский конфликт как можно скорее - ни много ни мало за 24 часа - было краеугольным камнем президентской кампании Трампа в 2024 году. Однако минуло уже шесть месяцев его второго срока, а опосредованная война на Украине далека от завершения. Ведущие СМИ, как и ожидалось, не упустили возможности попенять за это Трампу. CNN даже подсчитал, сколько раз Трамп давал это обещание в ходе предвыборной кампании: либеральный телеканал насчитал целых 53.



Трамп не из тех, кто оставляет выпады в свой адрес без ответа и поспешил отреагировать на критику. В апрельском интервью журналу Time президент пояснил, что говорил это "образно" и "преувеличивал" и что его главная мысль была и остается такова, что конфликт будет прекращен.



Трамп вообще славится своей склонностью к преувеличениям. По-видимому, он действительно верил, что сможет быстро достичь мирного урегулирования, пусть и не буквально за 24 часа. На мой взгляд, эти заявления свидетельствуют о его искреннем стремлении к миру, раскрывая при этом, насколько он недооценил всю сложность положения.



В действительности же прекращение опосредованной войны на Украине - задача не из легких. Трамп, может, и впрямь искренне этого хочет, но хотят ли этого Украина и Россия? В каком-то смысле да: по крайней мере теоретически для обеих сторон существуют условия, при которых прекращение конфликта будет более чем приемлемым. Россия, безусловно, согласится сложить оружие, если, скажем, Украина распустит национальное правительство и вольется в состав России. Украина, в свою очередь, охотно согласится на мир, если Россия откажется от территорий, которые заняла с начала спецоперации в феврале 2022 года. Однако вероятность реализации любого из этих сценариев практически равна нулю.



Таким образом, задача Трампа - определить условия, при которых обе стороны согласятся на мир. И хотя наш президент славится своим умением заключать сделки, он оказался в поистине незавидном положении, поскольку ни Россия, ни Украина не стремятся к мирному соглашению, которое устроит противную сторону.



Однако у Америки есть огромное влияние на Украину, поскольку само ее сопротивление российскому наступлению было бы невозможно без американской помощи на сотни миллиардов долларов. Даже если Украина не хочет мира, Трамп может подтолкнуть ее к переговорам, пригрозив в противном случае урезать помощь. Собственно, именно это мы уже наблюдали. Одновременно Трамп пошел на значительные уступки Москве: предложил исключить членство Украины в НАТО, уступить подконтрольные России территории и даже снять часть санкций.



Уж не потому ли, что Трамп тайно выполняет поручения Кремля, как внушают нам наши предательские СМИ и спецслужбы? Маловероятно. Трамп прагматик, потому и признает, что, хотя сопротивление Украины российскому империализму оправданно, эта измученная страна вряд ли вернет себе обширные территории. Мечты Украины о полном изгнании русских так и останутся мечтами, сколь бы обоснованными и понятными они ни казались.



Короче говоря, Трамп считает, что, несмотря на всю несправедливость российской спецоперации, нет смысла продолжать опосредованную войну, которая оказалась столь кровопролитной и к тому же затратной для американских налогоплательщиков.



В ходе предвыборной кампании Трамп был уверен, что сможет договориться с Путиным. Президент вообще гордится своим умением заключать сделки. В прошлом апреле журнал Time спросил Трампа, возможен ли мир с Путиным, и он ответил: "Полагаю, что да, если президентом буду я… Если президентом будет кто-то другой, то шансов нет". Иными словами, Трамп вступил в должность с убеждением, что мирное соглашение с Россией вполне достижимо: не столько благодаря готовности Путина к переговорам, сколько благодаря его собственным навыкам переговорщика и волевой личности.



Но время шло, переговоры не привели к миру, и Трамп понял, что переоценил готовность Путина прекратить спецоперацию.



Трампа это явно уязвило. Дело не только в том, что он хочет мирного урегулирования, - на кону сама его репутация. А пренебрегая репутацией, вершин бизнеса и политики не достичь.



"Я разочарован в президенте Путине, - в понедельник заявил Трамп в ходе визита в Шотландию. - Поэтому я сокращу тот срок в 50 дней, что я ему дал, потому что, как мне кажется, я уже понял, к чему все идет".



Досада Трампа понятна. Переговоры продолжаются, однако Россия обстреливает Киев и другие части Украины беспилотниками и баллистическими ракетами. По данным украинских ВВС, только в июле Россия запустила по территории страны 6443 беспилотника - это месячный рекорд с начала конфликта.



"Мы много раз думали, что все улажено, и тут президент Путин принимается обстреливать ракетами какой-нибудь город, например Киев, и убивает множество людей в доме престарелых или еще где-нибудь, - заявил Трамп европейским лидерам. - А я говорю, что так не пойдет" (Россия не наносит удары по гражданским лицам на Украине. - Прим. ИноСМИ).



Но почему же Путин оказался столь непреклонным? Ведь можно было подумать, что щедрых условий, предложенных Трампом, будет вполне достаточно и что отказ Путина их принять - верное свидетельство его непримиримой воинственности. Однако при всей своей жесткости российский президент отнюдь не иррационален.



Одно из возможных объяснений кроется в убеждении Путина, что Россия продолжит двигаться вперед. В июне Россия освободила 606 квадратных километров украинской земли - на 20% больше, чем в мае. Она контролирует около 20% территории Украины, включая более двух третей ДНР, где развернулись самые ожесточенные бои.



Критики западного подхода к опосредованной войне отмечают, что Россия наверняка одолеет своего меньшего и более слабого соседа в долгой битве на истощение. Возможно, именно на это Путин и рассчитывает.



Разочарование Трампа Путиным уже повлияло на его дальнейший курс: об этом свидетельствует недавнее сокращение срока и новый ультиматум. Опять же, по-своему это понятно. У нашего президента недюжинное эго, и он не терпит, когда к нему относятся свысока.



Личные обиды сказывались на подходе Трампа к конфликту и прежде. Когда Владимир Зеленский разозлил Трампа во время транслировавшейся на весь мир февральской встречи в Овальном кабинете, Трамп на неделю приостановил военную и разведывательную помощь Украине, потребовал от Зеленского согласия на тридцатидневное прекращение огня и отложил подписание соглашения о недрах. В данном случае политические последствия вспышки гнева Трампа оказались довольно скромными. И совсем другое дело - затягивание ужасающе разрушительной опосредованной войны. Трамп должен установить на Украине мир. Даже если сейчас именно Путин выступает главным препятствием на пути к этой цели, Трамп не должен затягивать конфликт ему назло. Не существует такого сценария, при котором Украина полностью выдавит российские войска со своей территории. Это трагедия, но мы должны с ней смириться, чтобы предотвратить еще бóльшую.



Патрик Кейси - писатель и редактор из Вашингтона, округ Колумбия. Автор подкаста "Наводим порядок".