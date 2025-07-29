"Русский потоп" снес украинские войска в Часовом Яре и давит ВСУ на других направлениях, – Readovka

00:05 04.08.2025

"Русский потоп" снес украинские войска в Часовом Яре и давит ВСУ на других направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю



Марат Быков



СВО



На этой неделе русская армия одержала знаменательную победу – освобожден город Часов Яр. Битва длилась 483 дня, начиная с 4 апреля 2024 года. Параллельно на фронте сформировалось новое самостоятельное оперативное направление – Добропольское. Противник все острее ощущает дефицит резервов, он вынужден латать дыры в обороне по принципу "где горит сильнее".



Добропольское направление



