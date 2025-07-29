|"Русский потоп" снес украинские войска в Часовом Яре и давит ВСУ на других направлениях, – Readovka
00:05 04.08.2025
"Русский потоп" снес украинские войска в Часовом Яре и давит ВСУ на других направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Марат Быков
СВО
На этой неделе русская армия одержала знаменательную победу – освобожден город Часов Яр. Битва длилась 483 дня, начиная с 4 апреля 2024 года. Параллельно на фронте сформировалось новое самостоятельное оперативное направление – Добропольское. Противник все острее ощущает дефицит резервов, он вынужден латать дыры в обороне по принципу "где горит сильнее".
Добропольское направление
Начавшееся во второй половине июня наступление на стыке Покровского и Константиновского направлений к текущему моменту привело к действительно ошеломляющим результатам. Его смело можно считать фундаментом, обеспечившим непосредственные предпосылки для штурма Покровска, Мирнограда и Родинского с окрестными селами. С дальнейшим развитием наступления вглубь обороны ВСУ наши войска сумели относительно быстро овладеть рядом населенных пунктов, среди которых недавно освобожденные Суворово, Никаноровка, Дорожное. В данный момент идут бои за села Новое Шахово и Вольное, идут приготовления к штурму Ивановки и Нового Донбасса. А от Вольного до города Доброполье всего порядка 10 км. Это означает, что новое самостоятельное оперативное направление открыто.
Главной особенностью данного сектора боевых действий является то, что украинские войска пока даже не пытаются стабилизировать фронт. Сколько-нибудь эффективных контратак неприятель не предпринимает, вероятно, потому что крупные соединения ВСУ скованы боями на протяжении как Покровского, так и Константиновского направления. Под рукой украинского командования в районе Белицкого и Доброполья слишком мало сил. А маневр войсками максимально затруднен для противника ввиду того, что одно неправильное решение приведет к обвалу фронта и катастрофе. Таким образом, ВСУ на Добропольском направлении, располагая весьма скромными силами, вынуждены действовать преимущественно по тактике статичной обороны населенных пунктов, всячески пытаясь замедлить продвижение ВС РФ.
Также стало известно, что из района Зверево украинское командование сняло 210-й ОШП и перебросило его прикрывать подходы к городу Белицкое.
Таким образом вопрос о том, как части 2-й армии ВС РФ зашли в Покровск и противник заметил это слишком поздно, разрешился – украинская сторона от безысходности оголила участок. Очередную переброску сколько-нибудь крупной части оттуда неприятель на данный момент себе позволить не может без риска нового обвала фронта.
Части 51-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ продолжают успешно развивать наступление. Украинские подразделения оставили поселок Вольное, продолжается штурм Нового Шахово и Ивановки. Наши передовые подразделения фактически перерезали трассу Т-05-15 между Родинским и Белицким, исключив даже теоретическую возможность использования ее ВСУ для снабжения Покровско-Мирноградского оборонительного района. Соединения, обошедшие Родинское с севера, устремились в направлении села Шевченко, формируя южную дугу охвата агломерации населенных пунктов, включая Белицкое и группу крупных сел за ним.
Командование 51-й армии действует по классической схеме маневренных боевых действий, используя серьезнейший дефицит войск у неприятеля. Ситуация эквивалентна положению в Покровске – из-за дефицита людей противник вынужден опираться на узлы обороны без возможности формировать сплошную линию фронта, что дает нашим войскам возможность обходить и изолировать такие узлы. Векторы атаки показывают заинтересованность в охвате не только Белицкого, но и Доброполья, с весьма вероятным вариантом отсечения этих городов друг от друга атакой в направлении шахты "Белицкая".
Противник на Добропольском направлении попал в ситуацию, напоминающую безнадежную попытку запереть переборку от потока воды под большим давлением. Концепция обороны "жемчужное ожерелье", к которой прибегают при дефиците сил, просто не может остановить "русский потоп".
Краснолиманское направление
Вновь возобновились активные атакующие действия ВС РФ в селе Торском. Неприятель, пользуясь возможностью выдвинуть оперативный резерв, сумел временно восстановить свои позиции в населенном пункте, хотя в апреле Торское им было частично утрачено. Но с тех пор в центральном секторе очень многое изменилось. Русская армия заняла Редкодуб, подразделения 3-й ОШБр ВСУ провалили попытку отбить населенный пункт, и наши войска продолжили операцию по изоляции противника на восточном берегу Оскольского водохранилища.
Юго-восточнее Торского, в Кременских лесах, русская армия начала атаку вдоль северного берега Северского Донца и поставила украинские части под угрозу глубокого охвата. Данная ситуация потребовала от командования незалежной в срочном режиме усиливать позиции в непосредственной близости от берегов Северского Донца в лесном массиве. Противник пытается избежать дальнейшей деградации ситуации и "котла".
Оперативная обстановка для ВСУ круто изменилась. ВС РФ, учитывая прошлую попытку с ходу занять Торское, в этот раз начали атаковать село с двух сторон, фланкируя гарнизон. Подобный подход дал свои плоды, и неприятель откатился в южную часть населенного пункта. Смысл овладения Торским заключается в том, что оно и соседнее село Заречное являются последними препятствиями на пути к трассе, по которой из Красного Лимана снабжается Северская группировка ВСУ.
Покровское направление
Части 2-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ продолжают проникать вглубь Покровска. Теперь фактическая линия фронта пролегает через центральный городской рынок и соседнюю автостанцию. Передовые подразделения наших штурмовиков уже действуют возле улицы Европейской. Освоение многоквартирной застройки в этом районе откроет пути к развитию наступления как на север, так и на восток. На западном фланге русские войска продвигаются вдоль улицы Защитников Украины, чтобы выйти к точке, где соединяются трасса Е-50 и дороги от Доброполья. Взяв этот узел под контроль, наши бойцы нарушат снабжение гарнизона ВСУ. Тогда у украинских частей останется лишь одна сельская дорога через населенный пункт Гришино, ведущая на Родинское.
Тактика русских войск основана на просачивании между очагами обороны неприятеля – результат дефицита пехоты у ВСУ. Вместо сплошной линии фронта противник защищает ключевые точки: здания, перекрестки и опорные участки.
При хаотичной структуре обороны это приводит к слабому взаимодействию между подразделениями и уязвимости для фланговых атак. Малые группы штурмовиков ВС РФ способны проходить в тыл или блокировать участки без необходимости штурма. Украинское командование не успевает стабилизировать ситуацию и может только сдерживать темп продвижения нашей армии, но не остановить его.
Часов Яр – большой успех
Русские войска, в частности 98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия, добровольческая бригада "Эспаньола" и другие части, сегодня празднуют знаменательную победу – освобожден город Часов Яр. Битва продолжалась с 4 апреля 2024 года, то есть 483 дня. С добиванием обороны ВСУ в селах за городом прямая дорога на Константиновку с запада будет открыта.
Освобождение Часова Яра ставит противника перед сложным выбором: либо сохранять группировки в восточных и южных секторах, либо срочно перебрасывать силы на Покровское и Добропольское направления. Любое решение несет риск. Переброска войск на новые направления не гарантирует успеха, а ослабление прежних рубежей может привести к обрушению фронта и там. Учитывая нарастающие трудности в районах Белицкого и Доброполья, украинское командование сталкивается с растущим числом кризисных точек на фронте.
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