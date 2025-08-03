Президент Казахстана и Генсек ООН провели переговоры и посетили Региональный центр ООН в Алматы

10:22 04.08.2025 Глава государства провел переговоры с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем

3 августа 2025 года

г. Алматы



В ходе встречи Президент Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Генерального секретаря за визит в Казахстан. Он отметил, что приезд высокого гостя, несмотря на его насыщенный график в преддверии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, имеет особое значение для нашей страны и свидетельствует о приверженности ООН повестке устойчивого развития.







По словам Касым-Жомарта Токаева, открытие первого в Центральной Азии Центра по целям устойчивого развития является важным достижением для всего региона.



– От себя лично и от имени народа Казахстана я выражаю искреннюю благодарность Вам и Вашей команде за неизменную поддержку этой инициативы. Я также высоко оцениваю Вашу своевременную и дальновидную инициативу UN80. Казахстан полностью поддерживает Ваши усилия по реформированию ООН и разделяет Ваши приоритеты. В этой связи я вновь подтверждаю непоколебимую приверженность Казахстана основополагающим принципам мультилатерализма, дипломатии и сотрудничества, которые лежат в основе деятельности Организации Объединенных Наций, – сказал Президент.



В свою очередь Антониу Гутерриш высказал признательность за теплый прием и отметил вклад Казахстана в укрепление международного сотрудничества и продвижение целей устойчивого развития.



– Казахстан является символом мира, символом диалога, мостом между народами, честным посредником во многих ситуациях. Начало этому положило историческое решение отказаться от ядерного оружия несколько десятилетий назад - это поистине выдающийся пример для всего мира. В то время, когда говорят о столкновении цивилизаций, Казахстан на собственном примере, и это убедительно демонстрируют Ваши инициативы, доказывает, что диалог и сотрудничество между представителями разных религий и культур возможны. Вы всегда были центром, несущим миру послание о единстве и сближении людей, – отметил Генеральный секретарь.



Участники встречи обсудили перспективы деятельности Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана, вопросы реформирования Организации Объединенных Наций, международную и региональную повестку, другие актуальные темы.







Президент Касым-Жомарт Токаев и Генеральный секретарь Антониу Гутерриш посетили Региональный центр ООН в Алматы

3 августа 2025 года

г. Алматы



Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Генеральный секретарь Организации Объединенных Нации Антониу Гутерриш приняли участие в церемонии подписания Соглашения между Правительством Казахстана и ООН о создании Регионального центра ООН по целям в области устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.



Свое выступление Касым-Жомарт Токаев начал со слов благодарности Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу за его участие в этом знаменательном событии.



Президент отметил, что сегодняшнее мероприятие имеет большое значение как для Казахстана, так и для Организации Объединенных Наций. Это событие является важным и мощным сигналом для всей международной общественности о значимости Центральной Азии, которая становится крайне важным актором на глобальной карте.



Он добавил, что подписанное Соглашение официально закрепляет создание Регионального центра по ЦУР и знаменует собой важный этап в многолетнем и плодотворном сотрудничестве Казахстана и ООН.



– На фоне нарастающей геополитической турбулентности, конфликтов, климатических изменений и угроз продовольственной безопасности Организация Объединенных Наций должна играть ключевую роль в обеспечении более безопасного и стабильного мира. ООН остается для Казахстана незаменимым и важнейшим столпом международного порядка. С момента своего вступления в Организацию 33 года назад Казахстан последовательно проявляет себя как ответственный, проактивный и миролюбивый член международного сообщества, – заявил он.



По мнению Главы государства, открытие центра ООН в Алматы отражает возрастающее стратегическое значение региона.



– Сегодня Центральная Азия демонстрирует беспрецедентное единство и твердую приверженность принципам добрососедства и общего прогресса. Страны региона проводят политические и социальные реформы, принимают решительные меры по диверсификации экономик, инвестируют в развитие человеческого капитала и создают более инклюзивные институты. Мы стремимся раскрыть потенциал Центральной Азии как активного посредника в решении ключевых международных вопросов и последовательно продвигаем конструктивную и ориентированную на будущее повестку на глобальной арене. В этом контексте создание Регионального центра ООН в Алматы является своевременным и стратегически важным шагом, – подчеркнул он.



Президент полагает, что Центр станет катализатором скоординированных действий по укреплению устойчивости и динамичности наших экономик, развитию региональных инноваций и углублению сотрудничества.



– Полномочия и функции данного Центра не будут пересекаться с деятельностью других организаций как в пределах региона, так и за его пределами. Напротив, Центр будет дополнять уже предпринимаемые усилия, внося дополнительную ценность благодаря тому, что будет сфокусирован на реальных потребностях жителей всего региона. Печальную известность приобрели такие проблемы Центральной Азии, как экологическая деградация Аральского моря и сокращение площади Каспийского моря. Для их эффективного решения необходимо укреплять региональное взаимодействие и усиливать вовлеченность Организации Объединенных Наций. В этой связи Казахстан проведет Региональный экологический саммит в Астане в апреле 2026 года в партнерстве с агентствами ООН, – сообщил Глава государства.



Как далее отметил Касым-Жомарт Токаев, долгосрочный мир и устойчивое развитие Афганистана имеет решающее значение для обеспечения региональной безопасности.



– Казахстан по-прежнему привержен поддержке афганского народа через оказание гуманитарной помощи, реализацию образовательных проектов, развитие торговли и инициатив в области продовольственной безопасности. Объем торговли между нашими странами неуклонно растет. Мы убеждены, что мир и развитие в Афганистане должны идти рука об руку. Человеческое достоинство и международное право неразрывно связаны между собой. Без усилий, направленных на их обеспечение, невозможно достижение прочной стабильности, – добавил Президент.



Глава государства подчеркнул, что Казахстан рассматривает Цели устойчивого развития в качестве приоритета своей национальной стратегии.



– Достигнуто многое, но мы ни в коем случае не должны успокаиваться в реализации планов по ускорению экономического развития и удовлетворению правовых потребностей наших граждан. Наша цель – сохранить лидирующую роль Казахстана в регионе в проведении глубоких экономических реформ и модернизации нашего общества на основе верховенства Закона и Порядка. Наша цель – построение по-настоящему Справедливого государства, в котором будут обеспечены права человека и соблюдены высокие экологические стандарты. Мы придаем приоритетное значение дальнейшей цифровизации, развитию искусственного интеллекта, а также созданию диверсифицированной транспортной инфраструктуры, чтобы превратить Казахстан в подлинный евразийский хаб международной грузовой торговли, – сказал он.



Президент призвал правительства, гражданское общество и частный сектор объединиться и работать вместе для достижения общего прогресса. Только совместными усилиями Центральная Азия сможет по-настоящему развиваться как регион стабильности, возможностей и устойчивого роста.



В завершение своей речи Президент выразил искреннюю признательность Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу за проявление высокой дипломатии и лидерства в непростое время. Он заверил, что Казахстан и впредь будет поддерживать усилия Генерального секретаря во главе всемирной Организации.



В свою очередь Антониу Гутерриш выразил благодарность всем присутствующим и заявил, что открытие данного Центра означает начало новой главы для региона на пути к достижению Целей устойчивого развития.



– Открытие Центра символизирует новую эру сотрудничества в Центральной Азии, основанную на общих приоритетах и совместных решениях. Центр обладает огромным потенциалом для того, чтобы продемонстрировать, как прочные связи между лидерами региона могут привести к более глубокой экономической интеграции. Я высоко оцениваю дальновидность и лидерство Президента Токаева, который способствует формированию нового облика Центральной Азии, призванной играть все более значимую роль в мировом порядке, – подчеркнул Генсек.



Он также отметил, что рад находиться в Алматы на открытии регионального центра накануне третьей Конференции ООН по вопросам развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, которая пройдет в Туркменистане.



– Центр может стать важным новатором в реализации Программы действий для таких государств. Сегодня мы с уверенностью можем сказать: Казахстан больше не является страной, не имеющей выхода к морю. Благодаря автомобильным и железнодорожным коридорам, оптоволоконным сетям Казахстан стал центром глобальной торговой системы, мировой логистики, транспорта и телекоммуникаций. Ваша страна действительно является мостом. Мостом между Востоком и Западом, Севером и Югом, – сказал Антониу Гутерриш.



В завершение своей речи Генеральный секретарь высоко оценил внутриполитический курс Казахстана и его внешнюю политику.



– Я искренне восхищаюсь Казахстаном. Для меня Казахстан – это символ мудрости, страна, которая строит мосты между народами и является миротворцем. Это место, где представители различных этнических и религиозных групп могут собираться вместе в поисках путей к общему будущему. Я никогда не забуду, что Казахстан отказался от ядерного оружия и благодаря этому решению стал символом мира и разоружения, что сегодня актуально как никогда ранее. Казахстан был и остается голосом разума в мире, где, к сожалению, все реже находится место для самого разума, – подытожил Генеральный секретарь. Источник - Akorda.kz

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