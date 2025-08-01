|Заместителем директора Департамента развития интеграции ЕЭК назначен Назарбек Малаев
10:32 04.08.2025
Заместителем директора Департамента развития интеграции ЕЭК назначен Назарбек Малаев
01.08.2025
Малаев Назарбек Камалдинович родился в 1982 году в с. Самаркандек в Баткенском районе (Кыргызстан).
В 2005 году окончил Ошский государственный университет по специальности "государственное и муниципальное управление", в 2009 году – Академию управления при Президенте Кыргызской Республики по специальности "менеджмент".
С 2009 по 2017 годы работал на различных должностях, в том числе руководящих, в Министерстве финансов Кыргызской Республики.
С 2017 по 2021 годы – заведующий отделом лицензирования управления торговой политики, заведующий отделом нетарифного регулирования и экспортного контроля управления торговой политики Министерства экономики Кыргызской Республики.
С 2021 по 2023 годы – в Администрации Президента Кыргызской Республики работал в отделах политики стратегического развития, экономики и финансов, мониторинга и анализа реформ управления политических и экономических исследований, а также в отделе по делам Евразийского экономического союза.
С 2023 по 2025 годы – заместитель Министра экономики и коммерции Кыргызской Республики.
С 30 июля 2025 года назначен на должность заместителя директора Департамента развития интеграции ЕЭК.
Ранее сообщалось, что Министром по интеграции и макроэкономике ЕЭК назначен зам.министра экономики КР Данияр Иманалиев.
https://centrasia.org/newsA.php?st=1753778100