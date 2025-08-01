Заместителем директора Департамента развития интеграции ЕЭК назначен Назарбек Малаев

10:32 04.08.2025

Заместителем директора Департамента развития интеграции ЕЭК назначен Назарбек Малаев

01.08.2025



Малаев Назарбек Камалдинович родился в 1982 году в с. Самаркандек в Баткенском районе (Кыргызстан).



В 2005 году окончил Ошский государственный университет по специальности "государственное и муниципальное управление", в 2009 году – Академию управления при Президенте Кыргызской Республики по специальности "менеджмент".



