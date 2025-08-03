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Они брали Париж. Казахи, победившие Наполеона, - Ермек НиязовОни брали Париж. Казахи, победившие Наполеона, - Ермек Ниязов
11:03 04.08.2025

Они брали Париж. Казахи, победившие Наполеона
Ермек Ниязов

03.08.2025

Казахи-участники Отечественной войны 1812 года: забытый фронт евразийской истории

Война 1812 года традиционно рассматривается в рамках русской национальной истории, однако участие казахов в этих событиях долгое время оставалось в тени. Архивные материалы, фольклорные свидетельства и современные исследования позволяют восстановить картину вклада степных батыров и джигитов в кампанию против Наполеона.

Поименные герои степи

Среди известных казахских участников войны 1812 года выделяются фигуры, чьи имена сохранились благодаря наградам и рапортам командования:

1. Яков (Жақып) Беляков - крещеный казах из Младшего жуза, майор 3-го Оренбургского казачьего полка; отличился в боях 1812 года, награжден лично Кутузовым, участвовал в заграничных походах до Парижа.
2. Николай (Казыбай) Черныш - казах, воспитанный в казачьей среде; командир четырех казачьих полков; погиб под Парижем, награжден орденами Святой Анны и Святого Георгия.
3. Аким Булатов - казах по происхождению; участник Бородинского сражения и штурма Москвы; пал в атаке на Старую гвардию Наполеона.
4. Майлыбайұлы - воин 1-го Тептярского полка; удостоен серебряной медали за храбрость в бою под Бородино.
5. Карынбай Зындағұлұлы - воин 1-го Тептярского полка; награжден медалью на голубой ленте за проявленную отвагу.
6. Мурат Құлшоранұлы - хорунжий, отличился в кавалерийских стычках 27 июля 1812 года.
7. Еріс Азаматұлы - хорунжий, участвовал в рейдах кавалерии Платова, проявил себя в боях летом 1812 года.
8. Боранбай Шашубайұлы - джигит, отличился при сражении у деревни Рамоново.
9. Ықсан Аубакирұлы - есаул, проявил храбрость в тех же боях при Рамоново.
10. Сағит Хамитұлы - есаул, награжден орденом Святой Анны III степени за подвиг под Вязьмой.
11. Нарынбай Жанжигитұлы - воин и поэт‑импровизатор, награжден орденом Святого Георгия; участвовал в походе до Парижа.
12. Әмен Байбатырұлы - воин‑батыр, также дошел до Парижа, награжден серебряной медалью.

Эти имена представляют лишь малую часть героической страницы: большинство казахских воинов остались безымянными в официальных документах.

Масштаб участия

Архивные данные XIX века фиксируют участие 30 казачьих и тептярских полков Урала и Оренбуржья, где значительную часть личного состава составляли казахи Младшего жуза. По документам военного ведомства, не менее 3–5 тысяч казахов служили в этих соединениях.

Современные исследования (в частности, работы М. Сәрғалиева и портал e-history.kz) оценивают участие казахов в 5–7 тысяч человек. Это были в основном добровольцы и наемные конники, вливавшиеся в состав Оренбургского и Уральского казачьих войск, тептярских (служилых) полков, народного ополчения.

Казахи не формировали отдельных батальонов: их включали в многонациональные конные соединения вместе с башкирами, татарами, тептярями.

Причины забытости

Отсутствие этнического учета в армейских списках: казахи записывались как казаки или тептяри.

Русификация имен: Жақып становился Яковом, Казыбай - Николаем, что стирало их этнический след.

Советская историография предпочитала рассматривать войну 1812 года как "русскую" победу, а вклад степных народов оставлялся на периферии.

Слабая мемориализация: в отличие от казахов-героев Великой Отечественной войны, в XIX веке не сложилась героическая мифология вокруг 1812 года.

Участие казахов в войне 1812 года показывает:

- Имперская интеграция - казахские жузовые элиты и джигиты становились частью общеимперской военной системы, сохраняя при этом свой боевой стиль.
- Символ общих побед - совместный путь от Бородино до Парижа - пример раннего военного братства народов Степи и России.
- Формирование военной традиции - многие линии казахских родов позже продолжили службу в Российской империи, вплоть до Первой мировой.

История участия казахов в Отечественной войне 1812 года - забытая, но ключевая страница общей евразийской памяти. Для современных Казахстана и России этот опыт может служить примером объединяющей памяти, а для исторической науки - стимулом к дальнейшим поискам имен и судеб степных воинов, дошедших до Парижа.

Источник - Check-point.kz
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