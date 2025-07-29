"Последуют ли когда-нибудь извинения": 75 лет атомным бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки

13:33 04.08.2025

6 и 9 августа 1945 года США нанесли ядерные удары по Японии. Бомбардировке подверглись города Хиросима и Нагасаки. Погибли сотни тысяч человек, преимущественно гражданских. Многие местные жители десятилетиями умирали от воздействия радиации.



По словам внука президента США Гарри Трумэна, его дед не раскаивался в своем решении нанести ядерный удар по японским городам и считал свои действия верными. Отвечая на вопросы журналистов, попросят ли США прощения у Японии за бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, Клифтон Трумэн Даниэль заявил: "Не знаю, последуют ли когда-нибудь извинения".



Историки отмечают, что применение ядерного оружия не имело смысла с военной точки зрения: Япония уже понесла тяжелые потери и была обречена на поражение во Второй мировой, но Вашингтон хотел продемонстрировать Москве свои возможности.



