ProFinance: В Турции инфляция снизилась до 33,52%

14:01 04.08.2025

Инфляция в Турции в июле снизилась до 33,52%, что ниже прогноза



Инфляция в июле составила 2,06% в месячном исчислении. Центральный банк возобновил цикл смягчения, снизив ставку на 300 базисных пунктов в июле. По словам Симшека, дезинфляция соответствует целевым показателям



В июле в Турции произошло значительное снижение годовой инфляции потребительских цен, которая составила 33,52%, что ниже прогнозов. Об этом свидетельствуют официальные данные, опубликованные в понедельник. Тенденция к снижению инфляции сохраняется, несмотря на существенный рост цен в сфере недвижимости и образования.



