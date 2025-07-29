|ProFinance: В Турции инфляция снизилась до 33,52%
14:01 04.08.2025
Инфляция в Турции в июле снизилась до 33,52%, что ниже прогноза
Инфляция в июле составила 2,06% в месячном исчислении. Центральный банк возобновил цикл смягчения, снизив ставку на 300 базисных пунктов в июле. По словам Симшека, дезинфляция соответствует целевым показателям
В июле в Турции произошло значительное снижение годовой инфляции потребительских цен, которая составила 33,52%, что ниже прогнозов. Об этом свидетельствуют официальные данные, опубликованные в понедельник. Тенденция к снижению инфляции сохраняется, несмотря на существенный рост цен в сфере недвижимости и образования.
Согласно информации от Турецкого статистического института, в месячном исчислении инфляция составила 2,06%, что ниже ожидаемых показателей. В июне инфляция потребительских цен составила 1,37% в месячном исчислении и 35,05% в годовом исчислении.
По данным опроса Reuters, ожидается, что месячная инфляция в июле составит 2,4%, а годовая - 34,05%.
24 июля Центральный банк Турции снизил ключевую ставку на 300 базисных пунктов и возобновил цикл смягчения денежно-кредитной политики. В заявлении банка отмечается, что опережающие индикаторы указывают на временный рост месячной инфляции в июле из-за факторов, характерных для этого месяца.
На графике можно увидеть динамику ключевой ставки Центрального банка и годовой инфляции с начала 2023 года.
Ожидается, что в середине года повышение цен на топливо и табачные изделия, а также рост цен на природный газ приведут к увеличению месячной инфляции. Цены на транспорт выросли на 2,89% в месячном исчислении, а цены на алкогольные напитки и табачные изделия - на 5,69%. Цены на жилье выросли на 5,78%.
Индекс цен внутренних производителей вырос на 1,73% в месячном исчислении в июле, что составляет годовой рост на 24,19%, согласно данным.
Согласно медианному показателю опроса, к концу этого года ожидается снижение инфляции до 29,75%, что выше прогноза Центрального банка в 24%.
Министр финансов Мехмет Шимшек заявил, что инфляция соответствует целевым показателям и что к концу года она будет в пределах прогноза Центрального банка.
"Мы продолжим решительно реализовывать нашу программу по достижению долгосрочной стабильности цен, что является нашим главным приоритетом", - написал Шимшек в своей публикации на X.
На графике можно увидеть изменение индекса потребительских цен в Турции в месячном исчислении.
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Thomson Reuters