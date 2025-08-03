Киргизия и Узбекистан могут стать союзниками, - Виктория Панфилова

16:37 04.08.2025

Киргизия и Узбекистан могут стать союзниками

Центральная Азия на пороге новых геополитических альянсов



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

03.08.2025



Бишкек готовится к приему лидеров Узбекистана и Казахстана на фоне обостряющегося дефицита воды в регионе. Наступающий сентябрь обещает стать ключевым месяцем для региона, когда в Ташкенте состоится Консультативная встреча глав стран Центральной Азии. Ожидается, что водный вопрос станет центральной темой заседания – гибель Арала и обмеление Каспия несут в себе не только экологические риски. Параллельно с этим региональные державы, вероятно, будут обсуждать перспективу формирования единого центральноазиатского союза, к которому пока относятся сдержанно Таджикистан и Туркменистан.



Накануне Бишкек стал центром внимания центральноазиатской дипломатии: главы внешнеполитических ведомств Казахстана и Узбекистана Мурат Нуртлеу и Бахтиер Саидов провели переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Основные темы диалога включали углубление торгово-экономического сотрудничества, реализацию масштабных межгосударственных проектов, таких как строительство Камбар-Атинской ГЭС-1 и железной дороги Китай–Узбекистан–Киргизия. Особое значение придавалось подготовке предстоящих визитов президентов Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Узбекистана – Шавката Мирзиеева в Бишкек.



Визит президента Токаева в Бишкек ознаменуется седьмым заседанием Высшего межгосударственного совета, ключевого механизма двустороннего сотрудничества. В конце июля Токаев ратифицировал договор об углублении союзнических отношений с Киргизией, который закрепляет расширение взаимодействия во всех сферах – от экономики и энергетики до культуры и образования. Новые стратегические инициативы, которые будут выработаны на совете, призваны укрепить эти связи.



Аналогичные союзнические отношения Казахстан уже установил с Узбекистаном в декабре 2022 года, демонстрируя стремление к региональной интеграции. По словам Токаева, "страны региона наладили конструктивный двусторонний и многосторонний диалог" и вывели свои отношения "на уровень углубленного стратегического партнерства и союзничества".



Эксперты не исключают, что аналогичный договор о союзнических отношениях может быть установлен между Узбекистаном и Киргизией уже в ходе визита Шавката Мирзиеева в Бишкек. Тем более что предложение президента Жапарова о повышении уровня отношений с Узбекистаном до союзнических после урегулирования приграничных вопросов сегодня выглядит особенно актуальным. В 2024 году Ташкент и Душанбе уже установили подобный формат отношений.



"Предстоящие визиты лидеров Казахстана и Узбекистана в Бишкек подчеркивают растущую тенденцию к региональной интеграции в Центральной Азии. Активное установление союзнических отношений и обсуждение совместных стратегических проектов свидетельствуют о стремлении стран к укреплению сотрудничества и, возможно, формированию единого экономического и политического блока, что открывает новые перспективы для всего региона", – считает директор Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" Игорь Шестаков.



При этом эксперт отмечает проявление сложной игры за лидерство в регионе, где может быть только один ярко выраженный лидер. "Поэтому каждый подобный визит несет в себе подтекст соревнования за доминирование", – считает Шестаков.



В то же время вопросы регионального сотрудничества затрагивают и другие страны. Недавний, хоть и необъявленный визит президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Киргизию свидетельствует о важности обсуждения делимитации государственной границы. О чем сообщила пресс-служба главы Киргизии. "Решение проблемы переселения людей и преодоление стратегических разногласий требует взвешенного подхода, особенно в преддверии транзита власти в Таджикистане. Для президента Рахмона и его сторонников успешное урегулирование этого, казалось бы, неразрешимого пограничного вопроса могло бы стать знаковым шагом, демонстрирующим его статус мудрого лидера. Поэтому не исключено, что на переговорах с президентом Жапаровым обсуждалась и перспектива создания центральноазиатского союза – проекта, к которому Таджикистан, как, впрочем, и Туркменистан относятся с изрядным скептицизмом, о чем свидетельствует, например, отказ от подписания ключевого регионального договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке", – подчеркнул эксперт.



Что же касается Туркменистана, то Ашхабад, указывая на нейтральную позицию своей страны, пока воздерживается от активного участия в региональных процессах. Однако, как считает Шестаков, если Ашхабад пересмотрит свой подход и выберет путь геополитической активности, то этот шаг станет важным на пути к созданию единого центральноазиатского союза. В рамках нового объединения можно было бы не только более эффективно сформировать общие подходы к теме водной, энергетической и продовольственной безопасности, но рассмотреть вопросы сближения в области оборонной политики и создания неделимого пространства безопасности в регионе. Этот центральноазиатский альянс мог бы стать противовесом набирающей силу Организации тюркских государств (ОТГ).



Впрочем, президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Узбекистана Шавкат Мирзиеев рассматривают будущее Центральной Азии в тесном региональном сотрудничестве и формировании единого рынка.