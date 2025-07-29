СВР: Британские спецслужбы готовят экологическую катастрофу в международных водах

17:02 04.08.2025

Британские спецслужбы готовят экологическую катастрофу в международных водах



Пресс-бюро СВР России, 4 Августа



Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР информации, спецслужбы Великобритании планируют задействовать союзников по НАТО для развертывания массовой облавы на "теневой флот".



Толчок такой кампании, по замыслу Лондона, должен дать резонансный инцидент с одним или несколькими танкерами. Планом предусматривается организация крупной диверсии, ущерб от которой позволит объявить транспортировку российской нефти угрозой всему международному судоходству. Это развяжет Западу руки в выборе методов противодействия. В пределе речь может идти о задержании любых "подозрительных" судов в международных водах и их конвоировании в пор­ты государств НАТО.



Британцы прорабатывают два потенциальных casus belli. Первый - подстроить аварию "неугодного" танкера в одном из узких мест морских коммуникаций (например, в проливе). Разлив нефтепродуктов и блокирование фарватера, как полагают в Лондоне, предоставят странам НАТО "достаточные" основания, чтобы создать прецедент "чрезвычайной проверки" плавсредства якобы на соответствие требованиям безопасности морепла­вания и экологическим нормам.



Второй сценарий предусматривает поджог танкера при отгрузке в порту дружественного России государства. Предпола­гается, что возгорание нанесет существенный урон портовой инфраструктуре и перекинется на другие суда, что потребует международного расследования.



Исполнение обоих терактов Лондон намерен поручить украинским силовикам. Их ожидаемо грязная работа и неспособность "заметать следы" рассматриваются британцами как гарантия собственной безнаказанности. Международное следствие возложит ответственность за катастрофу либо на Россию, либо - в худшем случае на Украину по аналогии с подрывом "Северных потоков".



Момент для атаки в Великобритании намерены подобрать с тем расчетом, чтобы использовать медийный эффект от нее для давления на администрацию Д.Трампа. Цель - вынудить Вашингтон вопреки национальным интересам принять макси­мально жесткие вторичные санкции в отношении покупателей российских энергоресурсов, которые предстанут "косвенными виновниками трагедии".



Похоже, ностальгия по утраченному владычеству на морях и санкционированному короной пиратскому беспределу напрочь лишила британское разведсообщество остатков здравого смысла. Нашим британским коллегам пришла пора понять, что их все более дерзкие попытки не только "насолить" своим соперникам, но и нанести ущерб глобальной энергобезопасности и экологии способны вывести из терпения даже их заядлых союзников.