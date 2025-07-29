 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 04.08.2025
21:32  МИД Индии о неразумном преследовании со стороны США и ЕС за импорт нефти из России
17:02  СВР: Британские спецслужбы готовят экологическую катастрофу в международных водах
16:37  Киргизия и Узбекистан могут стать союзниками, - Виктория Панфилова
14:01  ProFinance: В Турции инфляция снизилась до 33,52%
13:33  "Последуют ли когда-нибудь извинения": 75 лет атомным бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки
11:03  Они брали Париж. Казахи, победившие Наполеона, - Ермек Ниязов
10:32  Заместителем директора Департамента развития интеграции ЕЭК назначен Назарбек Малаев
10:22  Президент Казахстана и Генсек ООН провели переговоры и посетили Региональный центр ООН в Алматы
00:05  "Русский потоп" снес украинские войска в Часовом Яре и давит ВСУ на других направлениях, – Readovka
Воскресенье, 03.08.2025
23:19  ТАС: Трамп должен признать победу России, а не затягивать конфликт назло Путину
22:05  Правительство Узбекистана выдвинуло "жесткие условия" по проекту Sea Breeze на Чарваке
21:50  Известия: ОПЕК+ увеличит добычу нефти. Как это скажется на ценах
20:50  В США опубликована инструкция по выводу из строя спутников связи Starlink Илона Маска
14:00  В Министерствах энергетики Узбекистана и Казахстана опровергли фейк о повреждении газопровода "Средняя Азия - Центр"
13:14  Profinance: Тарифный хаос Трампа: как президент США держит в заложниках мировую экономику
11:12  На волне патриотизма в Китае вспомнили о сыне Мао Цзэдуна, - Юрий Тавровский
11:05  "Это только начало". Йеллоустоунский супервулкан пробудился
00:34  ООН одобрила создание в Душанбе регионального центра по внедрения ИИ в Центральной Азии
Суббота, 02.08.2025
21:30  Реакция мировых СМИ на приказ Трампа про 2 атомные подлодки
18:58  Таджикистан планирует выйти на мировой урановый рынок, - Виктория Панфилова
14:38  О способности политиков Запада погубить планету, - Андрей Безруков
10:30  Узбекистан. Департамент по борьбе с экономическими преступлениями возглавил замгенпрокурора Жахонгир Хатамов
00:05  Россия отвергла ультиматум США – итоговая сводка Readovka за 1 августа
Пятница, 01.08.2025
22:00  Путин рассказал, чего Украине ждать дальше (видео)
20:07  Япония - страна восходящего реваншизма, - Сергей Кожемякин
16:39  США намерены легализовать наркотики в Европе, - Владимир Прохватилов
15:33  Академик, историк Владимир Плоских умер на 89-году жизни в Бишкеке
13:35  Прокурором Каракалпакстана назначен Шохрух Аминов
12:17  Казахстан прорабатывает вопрос увеличения транзита российской нефти в КНР
11:01  МК: раскрыт тайный смысл перепалки Трамп - Медведев
10:22  Англосаксы и германский нацизм. Часть VIII, - Валентин Катасонов
10:15  МВД Казахстана предупреждает: За распространение фейков и провокацию в интернете предусмотрена ответственность
09:56  Президент Кыргызстана подписал Закон "О запрете доступа к сайтам, содержащим контент с элементами порнографического характера"
02:04  Международные резервы России обновили исторический максимум
01:07  Назначены руководители вузов в системе Министерства обороны Узбекистана
00:05  Русская армия прорвалась в центр Покровска и взяла Часов Яр - итоговая сводка Readovka за 31 июля
Четверг, 31.07.2025
22:37  Baijiahao: пытаясь надавить на Путина, Трамп выставил себя в дурном свете
17:54  Частная собственность в Казахстане: границы допуска
17:30  МК: Землетрясение на Камчатке - "это сейсмическая катастрофа XXI века"
16:45  США сами подрывают глобальную роль американского доллара, - Дмитрий Скворцов
14:32  СВР раскрыла детали соглашения о смене президента Украины, - Алексей Иванов
09:09  Благодаря казахам: русскоязычное образование в РК сохраняет свои позиции
09:04  О влиянии пропаганды нетрадиционных отношений на несовершеннолетних граждан
08:36  Жапаров запретил идти в президенты ранее судимым претендентам, - Виктория Панфилова
08:25  Власти Никарагуа выразили поддержку действиям России на Украине (текст послания)
08:22  Президент Узбекистана утвердил обновленный состав Администрации и ее структуры
01:05  Kun.uz: В Ташкенте приостановлено строительство десятков многоэтажек - есть список
00:05  ВС РФ возобновили штурм села Торское – итоговая сводка Readovka за 30 июля
Среда, 30.07.2025
21:20  Фон дер Ляйен повторила с Трампом трюк с соевыми бобами
20:14  Нацбанк Казахстана заявил о начале валютных интервенций на фоне падения тенге
15:40  Кыргызстан: смененены мэр города Нарын и генконсул в городе Гуанчжоу КНР
15:12  Не более одной собаки и двух кошек в квартире. Мэрия Бишкека разработала новые правила выпаса скота
14:16  Тот самый Олень: Гибридная война на максималках...
13:06  ProFinance: Сделка по Трампу. Европа обещает покупать больше американского газа, чем существует в природе
12:36  Синьхуа: Фильм о Нанкинской резне вызвал сильные эмоции по всему Китаю
12:14  Токаев и Эрдоган: "Нас связывает не только дружба", - Виктория Панфилова
04:55  Caravan.kz: Почему в Узбекистане и Кыргызстане еда дешевле, чем в Казахстане
02:44  На Украине боевики наркокартелей повышают квалификацию по специальности управление FPV-дронами
00:05  ВС РФ вышли на дистанцию в 10 км к Доброполью – итоговая сводка Readovka за 29 июля
Вторник, 29.07.2025
20:19  Украине выбрали нового президента на секретной встрече в Альпах
17:20  Минфин США предложил американцам новый способ жертвовать на госдолг
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
МИД Индии о неразумном преследовании со стороны США и ЕС за импорт нефти из России
21:32 04.08.2025

США и страны, критикующие Индию за покупку энергоносителей у России, сами торгуют с Москвой, - индийский МИД

▪️МИД Индии дал понять, что страна не намерена отказываться от торговли с Россией.

▪️"Индия начала закупки у России после того, как традиционные поставки были перенаправлены в Европу в связи с войной. В то время сами США активно поощряли такой импорт со стороны Индии ради стабилизации мировых энергетических рынков".

▪️"Показательно, что страны, критикующие Индию, сами активно торгуют с Россией. В отличие от Индии, для них это не жизненно необходимая мера. В 2024 году товарооборот ЕС с Россией составил 67,5 млрд евро. Кроме того, в 2023 году объем торговли в сфере услуг оценивался в 17,2 млрд евро – это значительно больше, чем весь объем торговли Индии с Россией за тот же период. Импорт сжиженного природного газа в ЕС в 2024 году достиг рекордных 16,5 млн тонн, превысив предыдущий максимум в 15,21 млн тонн в 2022 году. Торговля между Европой и Россией включает не только энергоресурсы, но и удобрения, продукцию горнодобывающей промышленности, химию, черные и цветные металлы, а также машиностроительное и транспортное оборудование", – говорится в заявлении.

▪️Индия напоминает, что США продолжают закупать в России гексафторид урана для своей ядерной отрасли, палладий для производства электромобилей, удобрения и химикаты.
➖"Давление на Индию является необоснованным и несправедливым. Как и любая крупная экономика, Индия примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности", - заявляет МИД.



***

Министерство иностранных дел, Правительство Индии
Заявление официального представителя
4 августа 2025 г.

Индия подверглась преследованию со стороны США и Европейского союза за импорт нефти из России после начала украинского конфликта. Фактически, Индия начала импортировать нефть из России, поскольку традиционные поставки были перенаправлены в Европу после начала конфликта. В то время Соединенные Штаты активно поощряли такой импорт в Индию для укрепления стабильности на мировых энергетических рынках.

2. Индийский импорт призван обеспечить предсказуемые и доступные цены на энергоносители для индийских потребителей. Он является необходимостью, обусловленной мировой рыночной ситуацией. Однако показательно, что те же самые страны, критикующие Индию, сами занимаются торговлей с Россией. В отличие от нашего случая, такая торговля даже не является жизненно важной национальной необходимостью.

3. В 2024 году двусторонний товарооборот Европейского союза с Россией составил 67,5 млрд евро. Кроме того, объем торговли услугами в 2023 году оценивался в 17,2 млрд евро. Это значительно превышает общий объем торговли Индии с Россией в том году или в последующие годы. Европейский импорт СПГ в 2024 году фактически достиг рекордных 16,5 млн тонн, превысив предыдущий рекорд в 15,21 млн тонн, установленный в 2022 году.

4. Торговля между Европой и Россией включает не только энергоносители, но и удобрения, продукцию горнодобывающей промышленности, химикаты, железо и сталь, а также машины и транспортное оборудование.

5. Что касается Соединенных Штатов, они продолжают импортировать из России гексафторид урана для своей атомной промышленности, палладий для производства электромобилей, удобрения, а также химикаты.

6. В связи с этим нападки на Индию являются неоправданными и неразумными. Как и любая крупная экономика, Индия примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности.

Нью-Дели, 4 августа 2025 г.
https://www.mea.gov.in/

Источник - МИД Индии
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1754332320


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 28 июля 2025 года №951
- Инфляция в Республике Казахстан (июль 2025г.)
- Казахстан и другие средние державы: много проблем, мало возможностей
- Кадровые перестановки
- Казахстан и Кыргызстан продолжают развивать союзнические отношения и укреплять стратегический диалог
- Информационное сообщение по валютному рынку
- Канат Бозумбаев встретился с фермерами Кызылординской области
- Предварительная оценка роста ВВП по итогам 2024 года пересмотрена в сторону повышения до 5%
- Азат Перуашев: Демпартия "Ак жол" приняла участие в субботнике во всех регионах страны
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  