|МИД Индии о неразумном преследовании со стороны США и ЕС за импорт нефти из России
21:32 04.08.2025
США и страны, критикующие Индию за покупку энергоносителей у России, сами торгуют с Москвой, - индийский МИД
▪️МИД Индии дал понять, что страна не намерена отказываться от торговли с Россией.
▪️"Индия начала закупки у России после того, как традиционные поставки были перенаправлены в Европу в связи с войной. В то время сами США активно поощряли такой импорт со стороны Индии ради стабилизации мировых энергетических рынков".
▪️"Показательно, что страны, критикующие Индию, сами активно торгуют с Россией. В отличие от Индии, для них это не жизненно необходимая мера. В 2024 году товарооборот ЕС с Россией составил 67,5 млрд евро. Кроме того, в 2023 году объем торговли в сфере услуг оценивался в 17,2 млрд евро – это значительно больше, чем весь объем торговли Индии с Россией за тот же период. Импорт сжиженного природного газа в ЕС в 2024 году достиг рекордных 16,5 млн тонн, превысив предыдущий максимум в 15,21 млн тонн в 2022 году. Торговля между Европой и Россией включает не только энергоресурсы, но и удобрения, продукцию горнодобывающей промышленности, химию, черные и цветные металлы, а также машиностроительное и транспортное оборудование", – говорится в заявлении.
▪️Индия напоминает, что США продолжают закупать в России гексафторид урана для своей ядерной отрасли, палладий для производства электромобилей, удобрения и химикаты.
➖"Давление на Индию является необоснованным и несправедливым. Как и любая крупная экономика, Индия примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности", - заявляет МИД.
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Министерство иностранных дел, Правительство Индии
Заявление официального представителя
4 августа 2025 г.
Индия подверглась преследованию со стороны США и Европейского союза за импорт нефти из России после начала украинского конфликта. Фактически, Индия начала импортировать нефть из России, поскольку традиционные поставки были перенаправлены в Европу после начала конфликта. В то время Соединенные Штаты активно поощряли такой импорт в Индию для укрепления стабильности на мировых энергетических рынках.
2. Индийский импорт призван обеспечить предсказуемые и доступные цены на энергоносители для индийских потребителей. Он является необходимостью, обусловленной мировой рыночной ситуацией. Однако показательно, что те же самые страны, критикующие Индию, сами занимаются торговлей с Россией. В отличие от нашего случая, такая торговля даже не является жизненно важной национальной необходимостью.
3. В 2024 году двусторонний товарооборот Европейского союза с Россией составил 67,5 млрд евро. Кроме того, объем торговли услугами в 2023 году оценивался в 17,2 млрд евро. Это значительно превышает общий объем торговли Индии с Россией в том году или в последующие годы. Европейский импорт СПГ в 2024 году фактически достиг рекордных 16,5 млн тонн, превысив предыдущий рекорд в 15,21 млн тонн, установленный в 2022 году.
4. Торговля между Европой и Россией включает не только энергоносители, но и удобрения, продукцию горнодобывающей промышленности, химикаты, железо и сталь, а также машины и транспортное оборудование.
5. Что касается Соединенных Штатов, они продолжают импортировать из России гексафторид урана для своей атомной промышленности, палладий для производства электромобилей, удобрения, а также химикаты.
6. В связи с этим нападки на Индию являются неоправданными и неразумными. Как и любая крупная экономика, Индия примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности.
Нью-Дели, 4 августа 2025 г.
https://www.mea.gov.in/