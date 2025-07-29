МИД Индии о неразумном преследовании со стороны США и ЕС за импорт нефти из России

21:32 04.08.2025

США и страны, критикующие Индию за покупку энергоносителей у России, сами торгуют с Москвой, - индийский МИД



▪️МИД Индии дал понять, что страна не намерена отказываться от торговли с Россией.



▪️"Индия начала закупки у России после того, как традиционные поставки были перенаправлены в Европу в связи с войной. В то время сами США активно поощряли такой импорт со стороны Индии ради стабилизации мировых энергетических рынков".



▪️"Показательно, что страны, критикующие Индию, сами активно торгуют с Россией. В отличие от Индии, для них это не жизненно необходимая мера. В 2024 году товарооборот ЕС с Россией составил 67,5 млрд евро. Кроме того, в 2023 году объем торговли в сфере услуг оценивался в 17,2 млрд евро – это значительно больше, чем весь объем торговли Индии с Россией за тот же период. Импорт сжиженного природного газа в ЕС в 2024 году достиг рекордных 16,5 млн тонн, превысив предыдущий максимум в 15,21 млн тонн в 2022 году. Торговля между Европой и Россией включает не только энергоресурсы, но и удобрения, продукцию горнодобывающей промышленности, химию, черные и цветные металлы, а также машиностроительное и транспортное оборудование", – говорится в заявлении.



▪️Индия напоминает, что США продолжают закупать в России гексафторид урана для своей ядерной отрасли, палладий для производства электромобилей, удобрения и химикаты.

➖"Давление на Индию является необоснованным и несправедливым. Как и любая крупная экономика, Индия примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности", - заявляет МИД.



