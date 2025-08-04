У муниципальной инспекции Бишкека новая форма для повышения статуса

22:58 04.08.2025

Фото - Новая форма Муниципальной инспекции Бишкека



4 августа 2025



Бишкек (АКИpress) – У мэрии Бишкека 4 августа состоялось построение сотрудников Муниципальной инспекции мэрии города Бишкек в форме нового образца.



Как сообщила пресс-служба мэрии, мероприятие прошло в рамках реализации изменений в постановление "О ведомственной форме одежды и знаках различия сотрудников Муниципальной инспекции мэрии города Бишкек".



