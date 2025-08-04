|У муниципальной инспекции Бишкека новая форма для повышения статуса
22:58 04.08.2025
Фото - Новая форма Муниципальной инспекции Бишкека
4 августа 2025
Бишкек (АКИpress) – У мэрии Бишкека 4 августа состоялось построение сотрудников Муниципальной инспекции мэрии города Бишкек в форме нового образца.
Как сообщила пресс-служба мэрии, мероприятие прошло в рамках реализации изменений в постановление "О ведомственной форме одежды и знаках различия сотрудников Муниципальной инспекции мэрии города Бишкек".
Мэр Айбек Джунушалиев осмотрел парадную, летнюю и осеннюю форму. По его словам, униформа разработана для повышения статуса и узнаваемости служащих.
Новый комплект включает в себя черную форму с темно-зелеными лампасами, серую рубашку и фуражку со знаком Муниципальной инспекции.
В скором времени штатная численность инспекции будет увеличена с 80 до 105 сотрудников. Также запланировано оснащение автотранспортом кыргызского производства.
Кроме того, сотрудники инспекции оснащены body-камерами.
Муниципальная инспекция выполняет задачи: предотвращение стихийной торговли, контроль за санитарным состоянием, выявление незаконных работ, борьба с выбросом мусора и сжиганием отходов, а также мониторинг состояния фасадов, тротуаров и других элементов городского благоустройства.
В мэрии добавили, что за 7 месяцев 2025 года проинспектировано 19 тыс. 728 хозяйствующих субъектов на предмет санитарного состояния и соблюдения правил благоустройства города Бишкек. По зафиксированным нарушениям составлено 6733 протокола на общую сумму 53 млн 85 тыс. сомов, согласно Кодексу о правонарушениях.