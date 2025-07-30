ВС РФ пересекли границу Харьковской области на новом участке – итоговая сводка Readovka за 4 августа

00:05 05.08.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 4 августа в разрезе СВО. Русские войска перешли границу Харьковской области в районе международного пункта пропуска "Гоптовка". Украинские источники выпустили "антикриз" после успешного поражения военной инфраструктуры в Хмельницкой области, что свидетельствует о том, что ракеты "Кинжал" достигли своих целей.



"Откажетесь – условия мира будут другие"



