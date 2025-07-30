|ВС РФ пересекли границу Харьковской области на новом участке – итоговая сводка Readovka за 4 августа
00:05 05.08.2025
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 4 августа в разрезе СВО. Русские войска перешли границу Харьковской области в районе международного пункта пропуска "Гоптовка". Украинские источники выпустили "антикриз" после успешного поражения военной инфраструктуры в Хмельницкой области, что свидетельствует о том, что ракеты "Кинжал" достигли своих целей.
"Откажетесь – условия мира будут другие"
Украинская сторона, что уже традиционно, никак не желает – ну, ей запрещают – посмотреть правде в глаза и понять, что продолжение боевых действий не даст ей ничего хорошего. Незалежную ждет утяжеление условий мирного урегулирования, которое при текущей позиции Киева вообще может не состояться ввиду исчезновения страны как субъекта международных отношений. И это не бравада.
"Я коллекционирую марки, я филателист... Очень многие страны, чьи марки я разглядываю, уже не существуют... Поэтому нужно всерьез задумываться над тем, что мы делаем и куда мы должны двигаться. Мы должны четко это для себя определить... Иначе можно просто стать сюжетом очередной марки", – сказал глава ГУР ВСУ Буданов (внесен в список террористов Росфинмониторинга) в беседе с журналисткой Натальей Мосейчук.
Так или иначе, "наше дело предложить, их дело отказаться", что и повлекло за собой соответствующие последствия. На севере Харьковской области – как на Волчанском участке, так и восточнее него – у ВСУ продолжает нарастать оперативный кризис. ВС РФ уже обозначили угрозу Великому Бурлуку и всей площади, находящейся между Двуречанским участком Купянского направления и Волчанским участком Харьковского. Но, помимо зоны боев в Волчанске и округе, у ГрВ "Север" есть еще один важный участок, Липцовский, находящийся чуть западнее города. Оборона ВСУ на всем Харьковском направлении строилась авралом с начала наступления русских войск там в мае 2024 года. Но неприятелю удалось стабилизировать обстановку ценой неимоверных усилий и потерь при контратаках, в которых было загублено множество спецподразделений ГУР. И с лета 2024 стороны прибывали в позиционном противостоянии как на Волчанском, так и на Липцовском участке. Однако уже в этом году ситуация стала резко меняться. ВС РФ сформировали полноценный фронт атаки на западном берегу Оскола севернее Купянска, а также перешли границу Харьковской области в 2 местах со стороны Валуйского района Белгородской области. Восточный фланг ОТГ ВСУ "Харьков" получил непосредственную угрозу, ровно как и ее крупный логистический узел в Большом Бурлуке. Но на этом командование наших войск не остановилось. Началась операция по охвату западного фланга группировки противника. А именно, наши передовые подразделения перешли границу в районе пропускного пункта "Гоптовка" поблизости одноименного села. Это означает, что части ВСУ на обжитых позициях в большой Липцовской сельской агломерации получили непосредственную угрозу охвата по западному берегу Травянского водохранилища.
Мало того, что сама группировка противника стала "компактной" из-за систематического прибывания в качестве донора для других участков фронта, так она еще и вынуждена реагировать на угрозы со стороны границы Валуйского района Белгородской области. В этих условиях появление на карте очередного и, возможно, не последнего беспокойного сектора как бы намекает, что Харьковская область становится предметом "перспективного осложнения условий на переговорах" для Украины.
В качестве послесловия не будет лишним заметить, что из района МПП "Гоптовка" по шоссе М-20 до окраин Харькова порядка 30 км. Если год назад ВСУ сумели наспех сколотить группировку прикрытия города, то в актуальных условиях ОТГ "Харьков" может не выдержать. Дефицит людей у противника на ключевых направлениях летней кампании 2025 стал "притчей во языцех". Таким образом, этот сектор боев в скором времени может принести нашим войскам новую череду больших успехов. Конечно, преждевременно говорить о том, что русская армия планирует скорый штурм Харькова. Город-миллионник – чрезвычайно амбициозная задача. Однако "срезать" большой кусок области нашим частям более чем по силам.
"Включить антикриз"
Сегодня утром наши ВКС отработали гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по военным объектам противника в Хмельницкой области. Известно, что одной из целей был аэродром Староконстантинов. Касательно того, по чему именно ударила наша вторая ракета, точной информации пока нет. Министерство обороны России в своем брифинге после атаки сообщило, что все намеченные цели поражены.
О степени эффективности удара можно судить по одному косвенному признаку. После прилетов "Кинжалов" украинские ресурсы в Telegram уже к обеду наперебой начали штамповать новости о том, что СБУ якобы успешно атаковала аэродром Саки в Крыму. Примечательно, что эта новость разлетелась сугубо по украинским и связанным с ними источникам не на территории незалежной, да еще и как по команде с одним и тем же набором "размытых подробностей". Видеоподтверждений, разумеется, нет никаких.
Данная концепция информационной борьбы для Украины весьма классическая. В ответ на наш удар они изображают свой для работы на собственную публику, поэтому кадров объективного контроля не нужно. Все это делается, чтобы в выдаче информации такие сообщения перебили дурную новость. Таким образом, сама реакция украинских источников на наш удар в некотором роде намекает на то, что русские летчики попали куда надо.
Вчера, 3 августа, редакция подвела итоги недели.