ProFinance: Китай перекрывает поставки критически важных минералов западным военным компаниям

00:44 05.08.2025 Китай перекрывает поставки критически важных минералов западным оборонным компаниям



Ужесточение контроля со стороны Пекина - это знак того, какое влияние он имеет на цепочку поставок американской армии



04.08.25



Китай ограничивает поставки критически важных минералов западным оборонным производителям, что приводит к задержкам в производстве и заставляет компании искать по всему миру запасы минералов, необходимых для создания всего, от пуль до истребителей.



В начале этого года, на фоне обострения торговых отношений между США и Китаем, Пекин ужесточил контроль за экспортом редкоземельных металлов. Поставки возобновились после того, как администрация Трампа в июне согласилась на ряд торговых уступок, но Китай сохранил эмбарго на критически важные минералы для оборонных целей. Страна поставляет около 90% редкоземельных металлов в мире и доминирует в производстве многих других критически важных минералов.



В результате один из производителей запчастей для дронов, поставляющий продукцию американским военным, был вынужден задержать заказы на срок до двух месяцев, пока искал некитайский источник магнитов, которые производятся из редкоземельных металлов.







Цены на сырье резко выросли



По словам отраслевых трейдеров, некоторые материалы, необходимые для оборонной промышленности, теперь стоят в пять и более раз дороже, чем до недавних ограничений со стороны Китая. Одна компания заявила, что ей недавно предложили самарий - элемент, необходимый для изготовления магнитов, способных выдерживать экстремальные температуры двигателя истребителя, - по цене, в 60 раз превышающей стандартную. Поставщики и руководители оборонных компаний отмечают, что это уже приводит к росту стоимости оборонных систем.



Проблема с критически важными минералами подчеркивает, насколько американская армия зависит от Китая в большей части своей цепочки поставок. Это дает Пекину рычаги влияния во время роста напряженности между двумя державами и жарких торговых переговоров. Оборонные производители, поставляющие продукцию американским военным, зависят от минералов, производимых в основном в Китае, для создания микроэлектроники, двигателей для дронов, приборов ночного видения, систем наведения ракет и оборонных спутников.



В последние годы компании пытались найти альтернативные источники сырья, некоторые минералы настолько нишевые, что их производство на Западе экономически нецелесообразно, говорят руководители отрасли.



В дополнение к недавнему экспортному контролю за редкоземельными металлами с декабря Китай запретил продажу в США германия, галлия и сурьмы, которые используются, например, для упрочнения свинцовых пуль и снарядов, а также для того, чтобы солдаты могли видеть в ночное время.



Некоторые компании теперь предупреждают о грядущих сокращениях производства, если поставки минералов не возобновятся. В среду генеральный директор американской оборонной фирмы Leonardo DRS заявил, что у компании остался только "стратегический запас" германия.



"Для поддержания своевременных поставок продукции поток материалов должен улучшиться во второй половине 2025 года", - сказал CEO Билл Линн на телефонной конференции. Компания является американской дочерней структурой итальянского оборонного гиганта Leonardo.



Германий используется в инфракрасных датчиках компании, которые применяются в ракетах и другом оборудовании. Линн сказал, что компания ищет способы диверсификации своей цепочки поставок, а также способы заменить его в своей продукции.



Запасы быстро заканчиваются



Пентагон требует от оборонных подрядчиков прекратить закупку магнитов из редкоземельных металлов, содержащих китайские минералы, к 2027 году. В результате у некоторых компаний есть значительные запасы магнитов. Но многих других критически важных минералов у поставщиков и оборонных предприятий хватит менее чем на год, а у некоторых - всего на несколько месяцев.



Производители дронов в числе самых уязвимых, потому что многие из них - это небольшие стартапы с ограниченным доходом и опытом в управлении цепочками поставок, которые так и не успели создать большие запасы магнитов и металлов из редкоземельных элементов.



По данным компании-разработчика программного обеспечения для оборонной промышленности Govini, более 80 000 деталей, используемых в системах вооружения Министерства обороны, изготовлены с использованием критически важных минералов, на которые теперь распространяется китайский экспортный контроль. Почти все цепочки поставок для Пентагона, зависят как минимум от одного китайского поставщика, а это значит, что ограничения со стороны Пекина могут вызвать повсеместные сбои.



Китай ужесточает требования



С момента усиления экспортного контроля в начале этого года Китай начал требовать от компаний предоставления обширной документации о том, как они будут использовать импортируемые редкоземельные металлы и магниты. По словам западных покупателей, китайские регуляторы часто требуют конфиденциальную информацию, такую как изображения продукции и даже фотографии производственных линий, чтобы убедиться, что ни один из материалов не пойдет на военные нужды.



Одна западная компания, поставляющая китайские магниты из редкоземельных металлов как гражданским, так и оборонным компаниям, говорит, что ее запросы на импорт магнитов недавно были одобрены для многих гражданских целей, но отклонены или задержаны для оборонных и аэрокосмических.



В мае компания ePropelled из Нью-Гэмпшира, производящая двигатели для дронов, получила тревожные вопросы от своего китайского поставщика магнитов. Поставщик прислал китайские правительственные формы с требованием предоставить чертежи и фотографии продукции ePropelled, а также список покупателей. Он также потребовал гарантий того, что магниты из редкоземельных металлов, которые Китай будет поставлять ePropelled, не будут использованы в военных целях.



"Конечно, мы не собираемся предоставлять китайскому правительству такую информацию", - сказал Крис Томпсон, вице-президент по глобальным продажам ePropelled. У компании около 100 клиентов, включая крупных американских оборонных подрядчиков и производителей дронов на Украине.



В итоге китайские поставщики приостановили отгрузку, и ePropelled пришлось задержать некоторые заказы клиентов на один-два месяца, что вдвое превышает обычное время доставки ее двигателей. Компания искала альтернативных поставщиков в США, Европе и Азии, включая покупку магнитов у поставщиков в Японии и на Тайване, хотя они тоже зависят от редкоземельных металлов из Китая.



Компания также заключила сделки со стартапами по производству магнитов Vulcan Elements в Северной Каролине и USA Rare Earth в Оклахоме. Однако эти стартапы не смогут поставлять продукцию для ePropelled как минимум до конца этого года и по мере наращивания производства им придется создавать альтернативные источники минералов, которые сейчас поставляет в основном Китай.



Трейдеры металлов говорят, Китай хочет знать конечного пользователя магнитов и металлов из редкоземельных элементов, поэтому не утверждает лицензии для трейдеров на создание запасов.



Штаты пытаются диверсифицироваться



Министерство обороны выделило гранты на расширение производства нишевых материалов, в том числе $14 млн в прошлом году канадской компании на производство германиевых подложек, используемых в солнечных элементах для оборонных спутников. В июле Пентагон сделал еще более серьезный шаг, согласившись заплатить $400 млн за долю в MP Materials, операторе крупнейшего рудника редкоземельных металлов в Северной и Южной Америке, который быстро наращивает свои мощности по производству магнитов.



На телефонной конференции в прошлом месяце генеральный директор Lockheed Martin Джеймс Тайклет назвал соглашение с MP Materials прорывным и сказал, что оно поможет обеспечить поставки магнитов, необходимых для их истребителей F-35 и крылатых ракет. Но создание новых поставок займет время.



В начале прошлого года Министерство обороны учредило Форум по критически важным минералам, чтобы, в частности, стимулировать новые проекты в цепочках поставок минералов в США и союзных странах, включая помощь добывающим компаниям в получении финансирования для наращивания производства таких элементов, как сурьма и германий.



Оборонные компании, которые традиционно передавали закупку минералов на аутсорсинг субпоставщикам, теперь используют свое рыночное влияние, чтобы попытаться самостоятельно обеспечить источники сырья. Крупные оборонные компании "начинают все больше и больше паниковать по мере развития событий: они понимают, что просто не получат магниты, если они сами не вмешаются", - сказал Николас Майерс, генеральный директор Phoenix Tailings, стартапа из Массачусетса, производящего металлы из редкоземельных элементов.



Пекин сигнализирует, что очень серьезно относится к своим запретам на экспорт минералов. В начале этого года один американский оборонный поставщик, United States Antimony Corporation, попытался отправить 55 метрических тонн сурьмы, добытой в Австралии, на свой плавильный завод в Мексике. Груз следовал транзитом через китайский портовый город Нинбо, что до недавнего времени было обычной практикой.



Но в апреле, во время перегрузки в Нинбо, китайская таможня задержала груз на три месяца, что заставило United States Antimony обратиться за помощью в Госдепартамент и Белый дом.



Китайцы освободили груз в июле, но с условием, что он будет отправлен обратно в Австралию, а не в США. Когда он прибыл в Австралию, United States Antimony обнаружила, что пломбы на продукции были сорваны. В настоящее время компания выясняет, была ли сурьма подделана, или загрязнена.



"Судоходная компания, все, кто был вовлечен, они никогда раньше не видели, чтобы такое происходило", - сказал генеральный директор компании Гэри Эванс.



Подготовлено Profinance.ru по материалам The Wall Street Journal Источник - ProFinance.Ru

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