 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Правда: Шелковый путь здесь ни при чем: культурный обмен в Синьцзяне начался за тысячу лет до него
10:00 05.08.2025

Шелковый путь здесь ни при чем: культурный обмен в Синьцзяне начался за тысячу лет до него
Геном древних жителей Синьцзяна подтвердил смешение культур Востока и Запада

28.07.2025

Загадочный Синьцзян, расположенный на перекрестке культур Восточной и Западной Азии, всегда был важной вехой в истории человечества. Однако только теперь ученым удалось проследить генетическую историю региона, которая охватывает более 5000 лет. Как же из поколения в поколение изменялся состав населения Синьцзяна?

Генетика раскрывает следы древних народов

Исследования, проведенные китайскими учеными, основаны на анализе геномов 200 древних жителей Синьцзяна, чьи останки были найдены на 39 археологических памятниках.

Среди них есть люди, жившие в бронзовом веке, когда в этом регионе пересекались различные культуры. Результаты работы ученых предоставляют уникальные данные, которые могут изменить наше представление о древней истории этого региона.

Синьцзян: перекресток цивилизаций

Синьцзян был важным пунктом на Шелковом пути, через который проходил обмен культур и товаров между Восточной и Западной Азией. Но история его заселения оказалась гораздо более сложной и древней. Так, еще в бронзовом веке в этом регионе можно было встретить людей с явными западными чертами. Это наводит на мысль, что здесь произошел культурный обмен еще до появления Шелкового пути.

Гены, объединяющие древние цивилизации

Оказавшись в Синьцзяне, ученые изучили генетическое сходство первых жителей региона. Оказалось, что эти люди имели родственные связи как с народами степей, так и с более древними местными популяциями, жившими на территории региона около 25 тысяч лет назад.

Влияние западных и восточных народов

Однако в более поздний бронзовый век в Синьцзян начали поступать новые генетические линии, в том числе от населения с территории современного Казахстана. Это свидетельствует о культурных контактах между регионами, а также о влиянии андроновской культуры.

Примечательно, что это время совпало с распространением тохарского языка - самого восточного индоевропейского языка, который мог повлиять на развитие языков в Синьцзяне и по всей Азии.

Прибытие новых народов в Железный век

В железном веке в Синьцзян стали прибывать еще более разнообразные группы населения, в том числе из материковой Восточной Азии и Центральной Азии. Оказавшееся здесь родство с народами Хунну и Хань дает ценную информацию о культурных изменениях этого периода. Также стоит отметить, что именно в этот период в Синьцзяне начали появляться индоиранские языки.

Преемственность генетического состава

Несмотря на многочисленные культурные и языковые изменения, ученые нашли следы этих древних народов в генетическом материале современных жителей Синьцзяна. Это открытие подтверждает идею о сохранении культурных и генетических связей между поколениями, несмотря на многие века перемещений и миграций.

Генетика как ключ к истории

Понять, как сформировалась уникальная культура Синьцзяна, можно только с помощью сложных генетических исследований. Это открытие подтверждает, что Синьцзян всегда был переплетением культур, и его население переживало волну изменений, однако оставалось в контексте мировой истории и культуры.

Источник - Правда
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1754377200


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