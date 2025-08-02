Через Туркменистан пройдет трансконтинентальный грузовой железнодорожный маршрут

10:06 05.08.2025

02.08.25



В Пекине состоялась встреча представителей железнодорожных ведомств шести стран – Китая, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Ирана и Турции – посвященная запуску нового контейнерного маршрута по направлению "Китай – Казахстан – Туркменистан – Иран – Турция – Европа".



На встрече обсуждена эффективность нового маршрута, условия запуска пилотного контейнерного поезда, а также тарифные преференции. По итогам встречи стороны договорились о совместных действиях, направленных на внедрение конкурентоспособных условий перевозки, увеличение грузопотоков и развитие мультимодальной логистики.



Новый маршрут стал результатом договоренностей, достигнутых в мае в Тегеране на шестисторонней встрече железнодорожных ведомств стран-участниц. Туркменистан играет ключевую роль в формирующейся схеме альтернативного сухопутного коридора между Востоком и Западом. Географическое положение страны, а также развитие ее железнодорожной и логистической инфраструктуры создают прочную основу для участия в международных транспортных цепочках и расширения транзитного потенциала.