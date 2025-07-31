СМИ о судьбе захваченных на Украине офицеров НАТО

10:22 05.08.2025

Все больше сообщений, что отмененный было визит Уиткоффа в Москву состоится для переговоров о судьбе захваченных на Украине офицеров НАТО



Ранее ряд специализированных СМИ сообщили, что Россия захватила действующих офицеров НАТО подполковника Ричарда Кэрролла и полковника Эдварда Блейка



Оба действующие офицеры британской армии, а также был пленен неопознанный агент MI-6 (британской разведки).



Вот как пишут о спецоперации по захвату ветераны французских спецслужб:



"Мой давний коллега по разведке, которого я знаю по работе в Объединенной оперативной группе по борьбе с терроризмом (JTTF) ФБР и которому я полностью доверяю, рассказал мне, что российские спецназовцы высадились с нескольких кораблей и проникли в командный центр украинских вооруженных сил. Они захватили британских солдат, которые координировали применение британских ракет и беспилотников против российских войск и гражданских объектов"



Никаких официальных заявлений на этот счет не было хотя первые сообщения о пленении высокопоставленных офицеров НАТО на ветеранских западных форумах появились в ночь на второе августа. Любопытно, что норвежское издание Steigan, которое подтвердило со ссылкой на источники в НАТО и спецслужбах данный захват офицеров НАТО, удалило материал менее чем через полтора часа после публикации.



