|СМИ о судьбе захваченных на Украине офицеров НАТО
10:22 05.08.2025
Все больше сообщений, что отмененный было визит Уиткоффа в Москву состоится для переговоров о судьбе захваченных на Украине офицеров НАТО
Ранее ряд специализированных СМИ сообщили, что Россия захватила действующих офицеров НАТО подполковника Ричарда Кэрролла и полковника Эдварда Блейка
Оба действующие офицеры британской армии, а также был пленен неопознанный агент MI-6 (британской разведки).
Вот как пишут о спецоперации по захвату ветераны французских спецслужб:
"Мой давний коллега по разведке, которого я знаю по работе в Объединенной оперативной группе по борьбе с терроризмом (JTTF) ФБР и которому я полностью доверяю, рассказал мне, что российские спецназовцы высадились с нескольких кораблей и проникли в командный центр украинских вооруженных сил. Они захватили британских солдат, которые координировали применение британских ракет и беспилотников против российских войск и гражданских объектов"
Никаких официальных заявлений на этот счет не было хотя первые сообщения о пленении высокопоставленных офицеров НАТО на ветеранских западных форумах появились в ночь на второе августа. Любопытно, что норвежское издание Steigan, которое подтвердило со ссылкой на источники в НАТО и спецслужбах данный захват офицеров НАТО, удалило материал менее чем через полтора часа после публикации.