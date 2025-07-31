Единственная женщина-аким в Кыргызстане Эркеайым Сейтказиева покинула пост. Кто вместо нее

10:27 05.08.2025

БИШКЕК, 2 авг - Sputnik. Аким Ысык-Атинского района Чуйской области Эркеайым Сейтказиева освобождена от занимаемой должности по собственному желанию, распоряжение подписал президент КР.



На данном посту Сейтказиева проработала около пяти месяцев - с марта по июль.



