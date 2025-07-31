 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 05.08.2025
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10:31  Делегация антикоррупционных органов Узбекистана ознакомилась с историей и культурой таджикского народа
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Понедельник, 04.08.2025
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Воскресенье, 03.08.2025
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Суббота, 02.08.2025
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Пятница, 01.08.2025
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13:35  Прокурором Каракалпакстана назначен Шохрух Аминов
12:17  Казахстан прорабатывает вопрос увеличения транзита российской нефти в КНР
11:01  МК: раскрыт тайный смысл перепалки Трамп - Медведев
10:22  Англосаксы и германский нацизм. Часть VIII, - Валентин Катасонов
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Четверг, 31.07.2025
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Делегация антикоррупционных органов Узбекистана ознакомилась с историей и культурой таджикского народа
10:31 05.08.2025

ДУШАНБЕ, 04.08.2025 /НИАТ "Ховар"/. В Национальном музее Таджикистана делегация Агентства по противодействию коррупции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной Прокуратуре Республики Узбекистан ознакомилась с историей и культурой таджикского народа. Об этом сообщает НИАТ "Ховар" со ссылкой на Национальный музей Таджикистана.

В ходе экскурсии по музею делегация Агентства по борьбе с коррупцией и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной Прокуратуре Республики Узбекистан ознакомилась с богатой историей таджикского народа, его яркой культурой, редкими шедеврами, созданными предками таджикского народа, отражающими культуру таджикского народа на протяжении всей истории, в выставочных залах "Каменный век", "Бронзовый век", "Гончарное дело", "Ахемениды", "Нумизматика", "Кушанский период", "Древний Пенджикент", "Письменное наследие", "Аджинатеппа" и зале "Подарки Президента Республики Таджикистан".

Делегация Республики Узбекистан выразила удовлетворение просмотром выставочных залов и записала свои впечатления в книге "Почетные гости" Национального музея.

Источник - Ховар
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