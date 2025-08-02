ООН: Туркменистан принимает конференцию по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Раз в десятилетие

10:34 05.08.2025

Раз в десятилетие: Туркменистан принимает конференцию по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю



2 августа 2025



В начале августа главы государств, министры, инвесторы и лидеры общественных организаций соберутся в Авазе, на побережье Каспийского моря в Туркменистане, на конференцию ООН, которая проводится раз в десять лет и направлена на перестройку глобальной торговой системы в пользу 32 развивающихся стран, экономика которых во многом "заперта" в пределах национальных границ из-за отсутствия доступа к морю.



