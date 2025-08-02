|ООН: Туркменистан принимает конференцию по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Раз в десятилетие
10:34 05.08.2025
Раз в десятилетие: Туркменистан принимает конференцию по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю
2 августа 2025
В начале августа главы государств, министры, инвесторы и лидеры общественных организаций соберутся в Авазе, на побережье Каспийского моря в Туркменистане, на конференцию ООН, которая проводится раз в десять лет и направлена на перестройку глобальной торговой системы в пользу 32 развивающихся стран, экономика которых во многом "заперта" в пределах национальных границ из-за отсутствия доступа к морю.
Третья конференция ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, будет добиваться более свободного транзита, более эффективных торговых коридоров, большей экономической устойчивости и стабильного финансирования, чтобы улучшить перспективы развития для 570 миллионов человек, проживающих в этих государствах.
Не остаться на обочине прогресса
Судьбу развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (сокращенно – РСНВМ), долгое время определяла их география. Торговые издержки в этих государствах на 74 процента выше среднемировых, а перевозка товаров через границы может занимать в два раза больше времени, чем в прибрежных странах. В результате на долю стран, не имеющих выхода к морю, приходится всего 1,2 процента мировой торговли. В условиях глобальных экономических изменений эти государства столкнулись с огромным риском остаться на обочине прогресса.
"Конференция предоставляет ключевую возможность изменить эту траекторию, – сказала Рабаб Фатима, Верховный представитель ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. – В центре внимания форума находятся люди – миллионы детей, у которых нет доступа к интернету и цифровым инструментам, фермеры, которые не могут доставить свои товары на рынок из-за плохих дорог, и предприниматели, чьи планы подрывают задержки на границе и ограниченный доступ к финансированию".
Широкое участие
Четырехдневное мероприятие, которое пройдет с 5 по 8 августа, будет включать пленарные заседания, пять круглых столов высокого уровня и форум частного сектора, посвященный налаживанию партнерских отношений и стимулированию инвестиций. Специальные форумы с участием парламентариев, женщин-лидеров, представителей гражданского общества и молодежи позволят в ходе обсуждений учесть мнения всех слоев общества.
Ожидается, что в мероприятии примет участие Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, что подчеркнет значение и актуальность повестки дня.
Авазская программа действий
Центральным элементом конференции является Авазская программа действий на 2024–2034 годы, принятая Генеральной Ассамблеей ООН в декабре этого года. В ней определены пять приоритетных областей: структурные преобразования, инфраструктура и связь, упрощение процедур торговли, региональная интеграция и укрепление устойчивости.
Для Туркменистана проведение конференции является как дипломатической вехой, так и заявлением о намерениях. "Мы гордимся тем, что принимаем форум на побережье Каспийского моря в Туркменистане, – сказала Аксолтан Атаева, постоянный представитель страны при ООН. – Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать всех в Авазе на трансформационной, ориентированной на действия конференции, которая ставит страны, не имеющие выхода к морю, в центр глобальных партнерств".
Организаторы обещают гостям современные удобства, культурные выставки и пространства для нетворкинга, призванные стимулировать сотрудничество. Делегаты также смогут лично познакомиться с туркменским культурным наследием, от местного искусства до каспийской кухни.
Ставки высоки
Для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, ставки высоки. Эти государства крайне уязвимы к изменению климата, они в меньшей степени связаны с внешним миром и наиболее удалены от глобальных цепочек создания стоимости. Без решительных действий в этом направлении прогресс в реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года останется недостижимым.
"Судьба человечества неразрывно связана с судьбой этих стран, – подчеркнул Диего Пачеко, посол Боливии, который в настоящее время является председателем Группы РСНВ в ООН. – Вместе мы можем раскрыть их потенциал – не только на благо наших народов, но и во имя будущего всего человечества и Матери-Земли".
По мере приближения конференции в Авазе растут ожидания в отношении того, сможет ли глобальная солидарность преодолеть географические ограничения. Участники форума намерены доказать, что это возможно.