Казахстан вложил рекордную сумму в экономику Кыргызстана - $113 млн. за год

10:44 05.08.2025

Аскар Жакыпов



За несколько лет объем инвестиций увеличился в три раза, передает Ulysmedia.kz.



Подробности



Объем прямых иностранных инвестиций из Казахстана в экономику Кыргызстана достиг исторического максимума, составив 113,5 миллиона долларов в 2024 году. Такие данные приводит Нацагентство по инвестициям.



Динамика



С 2021 года приток казахстанских инвестиций увеличился более чем в три раза - с 33,6 миллиона до 113,5 миллиона долларов.



Отрасли



Казахстанские инвесторы проявляют активный интерес к следующим отраслям экономики Кыргызстана:



промышленность и переработка сырья;

транспорт и логистика;

сельское хозяйство;

торговля и услуги.