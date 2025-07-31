|Казахстан вложил рекордную сумму в экономику Кыргызстана - $113 млн. за год
10:44 05.08.2025
Аскар Жакыпов
За несколько лет объем инвестиций увеличился в три раза, передает Ulysmedia.kz.
Подробности
Объем прямых иностранных инвестиций из Казахстана в экономику Кыргызстана достиг исторического максимума, составив 113,5 миллиона долларов в 2024 году. Такие данные приводит Нацагентство по инвестициям.
Динамика
С 2021 года приток казахстанских инвестиций увеличился более чем в три раза - с 33,6 миллиона до 113,5 миллиона долларов.
Отрасли
Казахстанские инвесторы проявляют активный интерес к следующим отраслям экономики Кыргызстана:
промышленность и переработка сырья;
транспорт и логистика;
сельское хозяйство;
торговля и услуги.