"Талибан" отверг доклад ООН: У нас в Афганистане нет ни ИГ*, ни других бандитов

10:52 05.08.2025

"Талибан" отверг доклад ООН: У нас в Афганистане нет ни ИГ*, ни других бандитов



1 августа 2025



Талибы отвергли доклад ООН, в котором утверждается о возвращении иностранных террористов в Афганистан. Пресс-секретарь Исламского Эмирата Афганистан (ИЭА) Забихулла Муджахид заявил, что в стране не присутствуют никакие бандитские группы, и что силы ИГ* подавлены внутри страны.



"Мы отвергаем это утверждение. С тех пор как Исламский Эмират пришел к власти, здесь не допускается действий никаких незаконных или бандитских группировок. Иностранные группы не разрешены к деятельности в Афганистане и отсутствуют. А подобные заявления организаций являются пропагандистскими - мы их отвергаем. Они недостоверны и далеки от реальности", - подчеркнул он.



До этого эксперты ООН представили новый доклад Совету Безопасности, в котором говорится, что ИГ* в Афганистане набирает экстремистов через онлайн-платформы. По данным экспертов, ИГ* представляет "самую серьезную угрозу" для Европы и США. Также эксперты сообщили, что аффилированные с "Аль-Каидой"* группы в Африке, включая "Аль-Шабаб", расширили свою зону деятельности, а база ИГ* расположена в Афганистане.



Ранее Фасихуддин Фитрат, начальник армейского штаба ИЭА, также охарактеризовал ИГ* как часть психологической войны против власти талибов, подчеркнув, что группировка не контролирует ни одну территорию в Афганистане.



*Террористическая организация, запрещена на территории РФ