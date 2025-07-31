|КТЖ: Что делать, если поезд уехал, а пассажир опоздал на посадку
11:04 05.08.2025
Что делать, если поезд уехал, а пассажир опоздал на посадку
Опоздать на поезд - неприятная ситуация, с которой время от времени сталкиваются некоторые пассажиры. АО "Пассажирские перевозки" напоминает, какие действия следует предпринять, если поезд уже уехал, а пассажир остался на перроне.
Первым шагом следует обратиться в билетную кассу на вокзале и сообщить кассиру о ситуации. Если пассажир опоздал на поезд, у него есть возможность вернуть часть стоимости билета. Однако сделать это необходимо в течение часа после отправления поезда с указанной в билете станции.
Для возврата потребуется предъявить удостоверение личности и билет. Кассир оформит необходимые документы и при наличии мест, предложит варианты пересадки на следующий поезд.
Сумма и сроки возврата определены Правилами перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом.
В таких ситуациях пассажирам также рекомендуется связаться с оператором по номеру 1433 для получения дополнительной информации.
АО "Пассажирские перевозки" напоминает, что для своевременной посадки рекомендуется прибывать на вокзал заранее, чтобы избежать подобных ситуаций.
Пресс-служба АО "Пассажирские перевозки"