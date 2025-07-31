КТЖ: Что делать, если поезд уехал, а пассажир опоздал на посадку

11:04 05.08.2025

Что делать, если поезд уехал, а пассажир опоздал на посадку



Опоздать на поезд - неприятная ситуация, с которой время от времени сталкиваются некоторые пассажиры. АО "Пассажирские перевозки" напоминает, какие действия следует предпринять, если поезд уже уехал, а пассажир остался на перроне.



Первым шагом следует обратиться в билетную кассу на вокзале и сообщить кассиру о ситуации. Если пассажир опоздал на поезд, у него есть возможность вернуть часть стоимости билета. Однако сделать это необходимо в течение часа после отправления поезда с указанной в билете станции.



