Создан Центр сотрудничества Китая и ЦА по борьбе с опустыниванием

13:44 05.08.2025

Центр сотрудничества Китая и Центральной Азии по предотвращению и борьбе с опустыниванием был открыт при Управлении лесного и степного хозяйства Нинся-Хуэйского автономного района /Северо-Западный Китай/. Создание центра является одним из важных шагов в реализации итогов 2-го саммита "Китай - Центральная Азия" и призвано внести вклад в построение зеленого "Пояса и пути".



Под эгидой центра будут созданы 6 показательных практико-ориентированных баз, касающихся прежде всего налаживания производств со спецификой песчаной местности, выведения адаптированных к условиям песчаных почв сортов растений и оздоровления подверженных эрозии территорий. Планируется осуществление практического сотрудничества по технологическому трансферу, реализации проектов, профессиональной подготовке и в других областях, как подчеркивается, должно привести к повышению общего потенциала для предотвращения и борьбы с опустыниванием.



Нинся - единственный в Китае регион провинциального уровня, имеющий статус образцово-показательной зоны по предотвращению и борьбе с опустыниванием, который уделяет серьезное внимание международному сотрудничеству: на данный момент реализованы 24 проекта сотрудничества. С опытом Нинся ознакомились специалисты из 72 стран и регионов мира и международных организаций, лично посетив этот китайский регион. В нем также периодически организовываются международные семинары по этой проблематике.