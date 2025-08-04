В Кыргызстане сносят объекты бывших чиновников и депутатов

13:48 05.08.2025

Дина Ермаганбетова

4 августа 2025



В Кыргызстане, в городе Ош, начали сносить крупные объекты, часть из них принадлежит бывшим чиновникам и депутатам.



Они построены в непосредственной близи к реке Ак-Буура и ее каналам, то есть на территории водоохранной зоны, в нарушение требований законодательства. Среди незаконно построенных объектов есть общественные бани, рестораны, аптека, магазины и жилые помещения, сообщает мэрия Оша. На освободившемся месте будет построен парк.



Владельцам данных объектов ранее были выданы предписания о добровольном сносе построек, но этого сделано не было. 4 августа мэрия Оша начала демонтаж, о чем владельцы были уведомлены.



Как сообщает Kaktus Media, среди объектов, попавших под снос, есть следующие объекты:



клиника "Эрдент", принадлежащая Эрмеку Чоюнову, который много лет проработал в Государственной налоговой службе Кыргызстана;

ресторан "Байсан", собственником которого является экс-депутат и экс-спикер жогорку кенеша Ахматбек Келдибеков;

автошкола, принадлежащая экс-депутату и экс-спикеру жогорку кенеша Асылбеку Жээнбекову;

постройки, принадлежащие экс-депутату Урмат Аманбаевой и бывшему послу Кыргызстана в США Бакыту Аманбаеву.



Мэрия Оша опубликовала видео, как среди прочих объектов сносят дом бывшего вице-мэра города Нурбека Кадырова.