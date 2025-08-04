Бизнесмены Узбекистана и Афганистана подписали меморандум на $20 млн.

13:51 05.08.2025

4 августа 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Бизнесмены из Узбекистана и Афганистана подписали соглашение на сумму более 20 миллионов долларов. Встреча прошла в Кабуле 3 августа.



По данным местных СМИ, делегации частного сектора двух стран заключили соглашение о торговом сотрудничестве в рамках совместного форума.



И.о. министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи отметил, что экономические связи с Узбекистаном вышли на беспрецедентный уровень.



"Торговые и экономические отношения между Афганистаном и странами Центральной Азии, особенно с Узбекистаном, достигли исторического максимума. [...] Частный сектор должен продолжать усилия для увеличения объемов торговли и улучшения баланса", - сказал он



Посол Узбекистана в Кабуле Ойбек Османов подтвердил готовность страны расширять торговлю: "Мы намерены увеличить объем товарооборота до 2 миллиардов долларов в ближайшие годы".



Глава ТПП Афганистана Саид Карим Хашеми призвал власти упростить визовый режим для бизнеса.



"Без долгосрочных многократных виз и других необходимых консульских услуг невозможно ожидать серьезного роста торговли. Мы также призываем ускорить подписание соглашения о защите инвестиций", - подчеркнул он



Глава Палаты экспортеров Узбекистана Баходир Тошматов заявил, что интерес к сотрудничеству растет.



"С каждым днем наши торговые связи укрепляются. Уже подписано много соглашений. Сейчас мы ищем новые направления для совместной работы", - отметил Тошматов.



Мероприятие организовала ТПП Афганистана. В нем приняли участие деловые круги обеих стран. Также обсуждалась возможность создания совместной региональной торговой палаты, которая могла бы связать Афганистан с рынками Европы.



Ранее в Кабуле прошла первая в истории трехсторонняя встреча глав МИД Узбекистана, Афганистана и Пакистана. Ключевым итогом стало подписание рамочного соглашения о разработке технико-экономического обоснования проекта Трансафганской железной дороги, которая может стать стратегическим коридором между Центральной и Южной Азией.