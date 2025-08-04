|ВВП Таджикистана вырос до 70,8 млрд сомони - рост 8,1%
18:04 05.08.2025
Экономика Таджикистана сохраняет устойчивость: ВВП вырос до 70,8 млрд сомони - рост 8,1%
4 августа, 2025
Валовой внутренний продукт Таджикистана в первом полугодии 2025 года составил 70,8 млрд сомони, что на 8,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан.
"Несмотря на глобальные вызовы, нам удалось обеспечить устойчивый экономический рост. Это доказывает, что экономика Таджикистана способна адаптироваться к новым условиям и сохранять позитивную динамику", - отмечается в сообщении.
Также отмечается, что с 2021 по 2025 годы ВВП страны вырос в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016–2020 годов.