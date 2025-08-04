ВВП Таджикистана вырос до 70,8 млрд сомони - рост 8,1%

18:04 05.08.2025

Экономика Таджикистана сохраняет устойчивость: ВВП вырос до 70,8 млрд сомони - рост 8,1%

4 августа, 2025



Валовой внутренний продукт Таджикистана в первом полугодии 2025 года составил 70,8 млрд сомони, что на 8,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.



Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан.



"Несмотря на глобальные вызовы, нам удалось обеспечить устойчивый экономический рост. Это доказывает, что экономика Таджикистана способна адаптироваться к новым условиям и сохранять позитивную динамику", - отмечается в сообщении.



Также отмечается, что с 2021 по 2025 годы ВВП страны вырос в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016–2020 годов.