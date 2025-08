Узбекистан будет импортировать хлопок из США

19:00 05.08.2025

Узбекистан намерен импортировать хлопок из США

Рассматривается возможность закупки американского хлопка в рамках программы GSM-102, предусматривающей предоставление импортерам кредитов под гарантию правительства США.



Делегация Министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана посетила США с 23 по 29 июля. В рамках визита 25 отечественных текстильных компаний приняли участие в международных выставках "Texworld NYC", "Apparel Sourcing USA" и "Home Textiles Sourcing Expo" в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба министерства.



На полях выставок прошли переговоры с ведущими компаниями, включая Bunzl plc, Levi Strauss & Co., PVH Corp., G-III Apparel Group, Kontoor Brands, American Eagle Outfitters, Tapestry Inc., Macy’s, а также с представителями Американской ассоциации одежды и обуви (AAFA), Ассоциации модной индустрии США (USFIA), Oritain и другими.



В ходе встреч обсуждались возможности выхода узбекистанских производителей на рынок США и размещение заказов на основе механизма "sourcing".



Также представители МИПТ провели встречу с Министерством торговли США. Стороны обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества, снижение торговых барьеров и разработку механизмов для активизации инвестиций.



Отдельное внимание было уделено вопросу продвижения узбекистанской продукции - в частности, текстиля, строительных материалов, электрооборудования и сельхозпродукции - в такие крупные торговые сети, как Amazon, Walmart, Whole Foods Market, Bloomingdale’s и The Home Depot.



В переговорах с представителями Программы развития торгового права США (CLDP) достигнута договоренность об организации вебинаров и семинаров для узбекистанских компаний по вопросам сертификации и упаковки в соответствии со стандартами США.



С Министерством сельского хозяйства США и Американской ассоциацией хлопка обсуждены вопросы поставок американского хлопка в Узбекистан в рамках программы GSM-102, повышения кредитного лимита и запуска инициативы "Сделано из американского хлопка" (Made from U.S. Cotton).



Для справки: программа GSM-102 предоставляет импортерам возможность приобретать сельхозпродукцию из США с использованием кредитов, гарантированных Министерством сельского хозяйства США.



В мае Узсаноаткурилишбанк сообщал, что был выбран первым участником данной программы в Узбекистане. Совместно с американской стороной банк начал сотрудничество по предоставлению гарантий для кредитных линий, направленных на финансирование торговли.