|Русская армия прорвалась в Степногорск - итоговая сводка Readovka за 5 августа
00:05 06.08.2025
Русские штурмовые группы прорвались в Степногорск – итоговая сводка Readovka за 5 августа
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала главные события 5 августа в контексте СВО. Русские войска начали штурм Степногорска. На Украине всерьез заговорили о подготовке детей к боевым действиям с 5-летнего возраста.
Битва за ключ от города
Русские войска на Запорожском направлении сумели закрепиться в 3-м микрорайоне Степногорска – группе высотных многоквартирных домов, удаленных от основной части города на несколько сотен метров. Таким образом передовые группы ВС РФ создали предпосылки для начала прямого штурма этого опорного узла противника. Одновременно с тем наши войска взяли под контроль село Плавни. Как и прогнозировала Readovka, ВСУ оставили населенный пункт и отступили за Сухую Балку, заняв заранее подготовленную линию обороны.
Противник, прозевав продвижение русских передовых подразделений в 3-й микрорайон, экстренно стянул пехоту в район севернее. ВСУ пытаются выбить наши силы из многоэтажек южной части "ромба" – так называемая форма этого микрорайона. Данный участок имеет критически важное значение для обеих сторон. Для нас это трамплин для штурма основной части города и выхода к укрепленной полосе, прикрывающей подступы к Степногорску. Для ВСУ потеря 3-го микрорайона может обернуться прорывом фронта и угрозой утраты населенного пункта, особенно с учетом нехватки личного состава для ведения боев в городской черте.
Особого внимания заслуживает характер оборонительных сооружений противника. От развязки трассы М-18 и до села Павловка тянется полоса укрепрайонов, состоящих из опорных пунктов ротного и взводного уровней. Так, 3-й микрорайон является частью этого рубежа. Его можно сравнить с башней степной крепости. Потеря этой "башни" означает, что линия обороны прорвана и теряет значение на большей части своей протяженности.
Отсюда и ожесточенность боев. Противник, не считаясь с потерями, пытается вытеснить наши силы из микрорайона. По сути, именно данная битва решает, чей будет Степногорск и прилегающий к нему район. Это, без преувеличения, схватка за ключ от города.
Потеря поколения и феномен говорящей фамилии
Заместитель начальника Центра рекрутирования войск теробороны, бывший министр аграрной политики и экс-нардеп Игорь Швайка заявил в интервью, что украинских детей необходимо готовить к участию в боевых действиях с дошкольного возраста, буквально с детсада.
"Тогда будет украинская монолитная нация, которая точно знает, что цена ее существования – это множество жертв, принесенных на алтарь этой войны. И ради их памяти мы будем готовиться к любому нашествию", – заявил он.
Нет особого смысла разбирать неадекватность данного подхода, где идея "войны с детства" подается как национальная программа. Но тем самым Швайка фактически подтверждает один из ключевых тезисов – отсутствие исторически сложившейся украинской нации.
Для понимания стоит вспомнить слова последнего гетмана Украины Павла Скоропадского (генерал-лейтенант кавалерии РИА):
"Действительно, культурный класс украинцев очень малочисленен. Это беда украинского народа. Есть много людей, которые горячо любят Украину и желают ей культурного развития, но сами они – люди российской культуры. Узкое украинство – исключительно продукт, привезенный из Галиции, и пересаживать его на нашу почву нет никакого смысла: предпосылок к успеху нет, а попытка – просто преступление, поскольку там и культуры, собственно, нет…"
С момента Гражданской войны изменилось многое, но неизменным осталось одно – "украинская нация" так и не оформилась. Этого не добилась ни украинизация, запущенная 30 апреля 1925 года постановлением "О мерах срочного проведения полной украинизации советского аппарата" по инициативе Лазаря Кагановича, ни десятилетия "незалежности" после распада СССР. Такая внутренняя несостоявшаяся идентичность проявилась особенно ярко в расколе после Евромайдана и в ходе текущих боевых действий, подтверждением чему служат слова самого Швайки.
Слово "швайка" имеет несколько значений. Это и шило для плетения лаптей и корзин, и инструмент, которым забивали скот. Таким же орудием пользовались и разбойники, чтобы убивать жертву втихаря. Есть в этом всем зловещий символизм, особенно если вспомнить, что гетман Скоропадский был провозглашен… в киевском цирке. Теперь за милитаризацию с детсада отвечает человек с фамилией, ассоциирующейся с забоем.
Вчера, 4 августа, главным событием дня стало пересечение границы Харьковской области русскими войсками на новом участке – в районе МПП "Гоптовка".