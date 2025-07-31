 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 06.08.2025
00:05  Русская армия прорвалась в Степногорск - итоговая сводка Readovka за 5 августа
Вторник, 05.08.2025
20:10  Взгляд: Британия готовит России новую угрозу из стратосферы
19:00  Узбекистан будет импортировать хлопок из США
18:04  ВВП Таджикистана вырос до 70,8 млрд сомони - рост 8,1%
13:51  Бизнесмены Узбекистана и Афганистана подписали меморандум на $20 млн.
13:48  В Кыргызстане сносят объекты бывших чиновников и депутатов
13:44  Создан Центр сотрудничества Китая и ЦА по борьбе с опустыниванием
11:04  КТЖ: Что делать, если поезд уехал, а пассажир опоздал на посадку
10:52  "Талибан" отверг доклад ООН: У нас в Афганистане нет ни ИГ*, ни других бандитов
10:44  Казахстан вложил рекордную сумму в экономику Кыргызстана - $113 млн. за год
10:34  ООН: Туркменистан принимает конференцию по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Раз в десятилетие
10:31  Делегация антикоррупционных органов Узбекистана ознакомилась с историей и культурой таджикского народа
10:27  Единственная женщина-аким в Кыргызстане Эркеайым Сейтказиева покинула пост. Кто вместо нее
10:22  СМИ о судьбе захваченных на Украине офицеров НАТО
10:06  Через Туркменистан пройдет трансконтинентальный грузовой железнодорожный маршрут
10:00  Правда: Шелковый путь здесь ни при чем: культурный обмен в Синьцзяне начался за тысячу лет до него
01:03  У кого суверенный интернет получится быстрее – у Киргизии или Великобритании? - Дмитрий Самойлов
00:44  ProFinance: Китай перекрывает поставки критически важных минералов западным военным компаниям
00:05  ВС РФ пересекли границу Харьковской области на новом участке – итоговая сводка Readovka за 4 августа
Понедельник, 04.08.2025
22:58  У муниципальной инспекции Бишкека новая форма для повышения статуса
21:32  МИД Индии о неразумном преследовании со стороны США и ЕС за импорт нефти из России
17:02  СВР: Британские спецслужбы готовят экологическую катастрофу в международных водах
16:37  Киргизия и Узбекистан могут стать союзниками, - Виктория Панфилова
14:01  ProFinance: В Турции инфляция снизилась до 33,52%
13:33  "Последуют ли когда-нибудь извинения": 75 лет атомным бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки
11:03  Они брали Париж. Казахи, победившие Наполеона, - Ермек Ниязов
10:32  Заместителем директора Департамента развития интеграции ЕЭК назначен Назарбек Малаев
10:22  Президент Казахстана и Генсек ООН провели переговоры и посетили Региональный центр ООН в Алматы
00:05  "Русский потоп" снес украинские войска в Часовом Яре и давит ВСУ на других направлениях, – Readovka
Воскресенье, 03.08.2025
23:19  ТАС: Трамп должен признать победу России, а не затягивать конфликт назло Путину
22:05  Правительство Узбекистана выдвинуло "жесткие условия" по проекту Sea Breeze на Чарваке
21:50  Известия: ОПЕК+ увеличит добычу нефти. Как это скажется на ценах
20:50  В США опубликована инструкция по выводу из строя спутников связи Starlink Илона Маска
14:00  В Министерствах энергетики Узбекистана и Казахстана опровергли фейк о повреждении газопровода "Средняя Азия - Центр"
13:14  Profinance: Тарифный хаос Трампа: как президент США держит в заложниках мировую экономику
11:12  На волне патриотизма в Китае вспомнили о сыне Мао Цзэдуна, - Юрий Тавровский
11:05  "Это только начало". Йеллоустоунский супервулкан пробудился
00:34  ООН одобрила создание в Душанбе регионального центра по внедрения ИИ в Центральной Азии
Суббота, 02.08.2025
21:30  Реакция мировых СМИ на приказ Трампа про 2 атомные подлодки
18:58  Таджикистан планирует выйти на мировой урановый рынок, - Виктория Панфилова
14:38  О способности политиков Запада погубить планету, - Андрей Безруков
10:30  Узбекистан. Департамент по борьбе с экономическими преступлениями возглавил замгенпрокурора Жахонгир Хатамов
00:05  Россия отвергла ультиматум США – итоговая сводка Readovka за 1 августа
Пятница, 01.08.2025
22:00  Путин рассказал, чего Украине ждать дальше (видео)
20:07  Япония - страна восходящего реваншизма, - Сергей Кожемякин
16:39  США намерены легализовать наркотики в Европе, - Владимир Прохватилов
15:33  Академик, историк Владимир Плоских умер на 89-году жизни в Бишкеке
13:35  Прокурором Каракалпакстана назначен Шохрух Аминов
12:17  Казахстан прорабатывает вопрос увеличения транзита российской нефти в КНР
11:01  МК: раскрыт тайный смысл перепалки Трамп - Медведев
10:22  Англосаксы и германский нацизм. Часть VIII, - Валентин Катасонов
10:15  МВД Казахстана предупреждает: За распространение фейков и провокацию в интернете предусмотрена ответственность
09:56  Президент Кыргызстана подписал Закон "О запрете доступа к сайтам, содержащим контент с элементами порнографического характера"
02:04  Международные резервы России обновили исторический максимум
01:07  Назначены руководители вузов в системе Министерства обороны Узбекистана
00:05  Русская армия прорвалась в центр Покровска и взяла Часов Яр - итоговая сводка Readovka за 31 июля
Четверг, 31.07.2025
22:37  Baijiahao: пытаясь надавить на Путина, Трамп выставил себя в дурном свете
17:54  Частная собственность в Казахстане: границы допуска
17:30  МК: Землетрясение на Камчатке - "это сейсмическая катастрофа XXI века"
16:45  США сами подрывают глобальную роль американского доллара, - Дмитрий Скворцов
14:32  СВР раскрыла детали соглашения о смене президента Украины, - Алексей Иванов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Русская армия прорвалась в Степногорск - итоговая сводка Readovka за 5 августа
00:05 06.08.2025

Русские штурмовые группы прорвались в Степногорск – итоговая сводка Readovka за 5 августа

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала главные события 5 августа в контексте СВО. Русские войска начали штурм Степногорска. На Украине всерьез заговорили о подготовке детей к боевым действиям с 5-летнего возраста.

Битва за ключ от города



Русские войска на Запорожском направлении сумели закрепиться в 3-м микрорайоне Степногорска – группе высотных многоквартирных домов, удаленных от основной части города на несколько сотен метров. Таким образом передовые группы ВС РФ создали предпосылки для начала прямого штурма этого опорного узла противника. Одновременно с тем наши войска взяли под контроль село Плавни. Как и прогнозировала Readovka, ВСУ оставили населенный пункт и отступили за Сухую Балку, заняв заранее подготовленную линию обороны.

Противник, прозевав продвижение русских передовых подразделений в 3-й микрорайон, экстренно стянул пехоту в район севернее. ВСУ пытаются выбить наши силы из многоэтажек южной части "ромба" – так называемая форма этого микрорайона. Данный участок имеет критически важное значение для обеих сторон. Для нас это трамплин для штурма основной части города и выхода к укрепленной полосе, прикрывающей подступы к Степногорску. Для ВСУ потеря 3-го микрорайона может обернуться прорывом фронта и угрозой утраты населенного пункта, особенно с учетом нехватки личного состава для ведения боев в городской черте.

Особого внимания заслуживает характер оборонительных сооружений противника. От развязки трассы М-18 и до села Павловка тянется полоса укрепрайонов, состоящих из опорных пунктов ротного и взводного уровней. Так, 3-й микрорайон является частью этого рубежа. Его можно сравнить с башней степной крепости. Потеря этой "башни" означает, что линия обороны прорвана и теряет значение на большей части своей протяженности.

Отсюда и ожесточенность боев. Противник, не считаясь с потерями, пытается вытеснить наши силы из микрорайона. По сути, именно данная битва решает, чей будет Степногорск и прилегающий к нему район. Это, без преувеличения, схватка за ключ от города.

Потеря поколения и феномен говорящей фамилии

Заместитель начальника Центра рекрутирования войск теробороны, бывший министр аграрной политики и экс-нардеп Игорь Швайка заявил в интервью, что украинских детей необходимо готовить к участию в боевых действиях с дошкольного возраста, буквально с детсада.

"Тогда будет украинская монолитная нация, которая точно знает, что цена ее существования – это множество жертв, принесенных на алтарь этой войны. И ради их памяти мы будем готовиться к любому нашествию", – заявил он.

Нет особого смысла разбирать неадекватность данного подхода, где идея "войны с детства" подается как национальная программа. Но тем самым Швайка фактически подтверждает один из ключевых тезисов – отсутствие исторически сложившейся украинской нации.

Для понимания стоит вспомнить слова последнего гетмана Украины Павла Скоропадского (генерал-лейтенант кавалерии РИА):

"Действительно, культурный класс украинцев очень малочисленен. Это беда украинского народа. Есть много людей, которые горячо любят Украину и желают ей культурного развития, но сами они – люди российской культуры. Узкое украинство – исключительно продукт, привезенный из Галиции, и пересаживать его на нашу почву нет никакого смысла: предпосылок к успеху нет, а попытка – просто преступление, поскольку там и культуры, собственно, нет…"

С момента Гражданской войны изменилось многое, но неизменным осталось одно – "украинская нация" так и не оформилась. Этого не добилась ни украинизация, запущенная 30 апреля 1925 года постановлением "О мерах срочного проведения полной украинизации советского аппарата" по инициативе Лазаря Кагановича, ни десятилетия "незалежности" после распада СССР. Такая внутренняя несостоявшаяся идентичность проявилась особенно ярко в расколе после Евромайдана и в ходе текущих боевых действий, подтверждением чему служат слова самого Швайки.

Слово "швайка" имеет несколько значений. Это и шило для плетения лаптей и корзин, и инструмент, которым забивали скот. Таким же орудием пользовались и разбойники, чтобы убивать жертву втихаря. Есть в этом всем зловещий символизм, особенно если вспомнить, что гетман Скоропадский был провозглашен… в киевском цирке. Теперь за милитаризацию с детсада отвечает человек с фамилией, ассоциирующейся с забоем.

Вчера, 4 августа, главным событием дня стало пересечение границы Харьковской области русскими войсками на новом участке – в районе МПП "Гоптовка".

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1754427900


Новости Казахстана
- МЭКС переходит в активную фазу: Канат Бозумбаев обозначил ключевые ориентиры перед Проектным офисом
- В Правительстве подвели итоги инфляции и ценовой ситуации на социально значимые продукты за июль
- Кадровые перестановки
- Минэкологии Казахстана проиграло спор у оператора Кашагана
- Об итогах межведомственного совещания по вопросам противодействия кибермошенничествам
- О противодействии коррупции
- Пресечены попытки недобросовестного участия в госзакупках на 70 млрд тенге
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 28 июля 2025 года №951
- Инфляция в Республике Казахстан (июль 2025г.)
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  