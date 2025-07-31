Русская армия прорвалась в Степногорск - итоговая сводка Readovka за 5 августа

00:05 06.08.2025

Русские штурмовые группы прорвались в Степногорск – итоговая сводка Readovka за 5 августа



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала главные события 5 августа в контексте СВО. Русские войска начали штурм Степногорска. На Украине всерьез заговорили о подготовке детей к боевым действиям с 5-летнего возраста.



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