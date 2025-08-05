В Авазе состоялось торжество и выступление президента Туркменистана на конференции ООН

10:23 06.08.2025 Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю

05.08.2025



Сегодня в Национальной туристической зоне "Аваза" под председательством Президента Сердара Бердымухамедова состоялось открытие и первое пленарное заседание Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.



В Форуме приняли участие главы государств и правительств, высокопоставленные лица из более 100 стран, около 50 международных организаций, представители более 20 ведущих компаний. Для широкого освещения нынешнего значимого события в Авазе собралось свыше 160 представителей СМИ из около 40 государств.



Независимый, постоянно нейтральный Туркменистан на международной арене реализует благородные инициативы во имя всеобщего прогресса. Наша Отчизна, опираясь на созидательные инициативы Героя-Аркадага, под руководством Президента Сердара Бердымухамедова на деле демонстрирует приверженность дружественным межгосударственным отношениям и ответственный подход к решению ключевых тем региональной и глобальной повестки дня. Наглядное подтверждение тому – проведение в Национальной туристической зоне "Аваза" Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.



Этот Международный форум, организуемый под эгидой ООН раз в десять лет, служит важной платформой для обсуждения вопросов, связанных с обеспечением устойчивого социально-экономического роста развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, укрепления взаимодействия, а также анализа успехов, достигнутых в данном направлении.



Как известно, 11 апреля 2025 года на 63-м пленарном заседании 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН единогласно была принята Резолюция "Дополнительная информация о порядке проведения Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю". Данное решение стало ярким примером стратегического характера сотрудничества между Туркменистаном и Сообществом Наций, признанием международного авторитета нашей страны и ее активного участия в глобальных процессах. Вместе с тем это свидетельство успешного претворения в жизнь под руководством Президента Сердара Бердымухамедова конструктивной внешнеполитической стратегии, нацеленной на развитие широкого международного сотрудничества, построение мирного и счастливого будущего, которая заложена Национальным Лидером туркменского народа Героем-Аркадагом.



…Ранним утром главы делегаций высокого уровня, принимающие участие в Конференции, прибыли к месту ее проведения.



Начало Форума предварила церемония совместного фотографирования.



Затем главы делегаций направились в зал для проведения пленарного заседания Международного форума.



Здесь состоялась церемония открытия Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.



Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций в качестве действующего Председателя Форума объявил Конференцию открытой и выступил с приветственной речью.



Затем в соответствии с порядком ведения Конференции путем голосования Президент Сердар Бердымухамедов был избран ее председателем.



Генсек ООН поздравил главу государства с избранием на должность председателя Конференции и пригласил занять место в президиуме.



Приняв от Генсека ООН киянку, Президент Туркменистана проходит к специально отведенному месту.



Далее глава государства в качестве председателя Третьей Конференции ООН РСНВМ выступил с речью.



– Для меня большая честь и привилегия быть избранным председателем Третьей Конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, – сказал Президент Сердар Бердымухамедов, от имени Туркменистана выразив делегатам сердечную признательность за участие в Форуме.



Нынешняя Конференция, без сомнения, имеет самое прямое отношение к большим и насущным вопросам мирового развития, выполнению масштабных программ ООН, прежде всего реализации Целей устойчивого развития, следованию стратегическим ориентирам Пакта во имя будущего, отметил глава Туркменистана, поблагодарив с высокой трибуны Генсекретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша, всех глав и представителей государств-членов ООН за внимание к Форуму и твердую приверженность делу всестороннего развития стран, не имеющих выхода к морю.



Тематика нынешней Конференции, включающей ключевые измерения международной деятельности – гуманитарное, экономическое, социальное, экологическое и другие направления, – имеет глобальную значимость.



– В первую очередь, – продолжил Президент Сердар Бердымухамедов, – хочу подчеркнуть важность гуманитарных вопросов.



В данной связи отмечалось, что государственная политика Туркменистана обращена к человеку, его запросам и потребностям, сфокусирована на раскрытии личности, ее интеллекта и творческого потенциала, духовного и физического здоровья, защите и обеспечении законных прав и интересов.



"Государство – для человека!" – это не просто наш девиз, а сущностный, определяющий вектор внутриполитической, социальной жизни Туркменистана, опора внешней политики и международной деятельности нашей страны.



Фундаментальным принципом политики Туркменистана является обеспечение высоких социальных стандартов и качества жизни людей. Поэтому основная доля бюджета страны используется для реализации социальных программ, в частности, строительства жилья, объектов здравоохранения и образования, поддержки семьи, материнства и детства, молодежи и людей старшего поколения, лиц с ограниченными возможностями, других категорий граждан.



Отдельно следует сказать о медицине и доступе к качественному здравоохранению. Это принципиальный вопрос, который имеет важнейшее значение и выходит далеко за национальные рамки. Как социальное государство, Туркменистан накопил значительный опыт в этой работе, подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов, подтвердив готовность поделиться им со всеми странами, наладить широкое взаимодействие с международными институтами.



Выдвинув с трибуны Форума инициативу "Глобальная медицина будущего – солидарность и сотрудничество", глава Туркменистана отметил, что недавняя мировая пандемия, сегодняшние проблемы, болезни и эпидемии, возникающие в различных частях Земного шара, демонстрируют, что понятия солидарности и взаимной поддержки в планетарном масштабе становятся синонимами достижения целей в области здоровья человека, его фундаментального права на здравоохранение и лечение.



В данной инициативе речь идет о запуске системных механизмов международной медицинской дипломатии под эгидой Организации Объединенных Наций. По нашему мнению, именно ООН, ее специализированные организации, программы, фонды, институты должны взять на себя главную координирующую роль в поддержке этой работы, заявил Президент Сердар Бердымухамедов.



Выдвижение инициативы Туркменистана на нынешнем Форуме не случайно, оно имеет несомненную логику и основания. Отсутствие выхода к морю – это серьезное препятствие для оказания своевременной медицинской помощи, поставок медикаментов и медоборудования, проведения необходимых профилактических мероприятий, функционирования всей медицинской инфраструктуры, продолжил глава государства, подтвердив готовность нашей страны представить свои соображения по практической имплементации указанной инициативы и начать работу в соответствующих структурах Организации Объединенных Наций.



Как отмечалось, актуальным вопросом для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, является формирование системы устойчивых коммуникаций. Туркменистан стал одним из инициаторов создания современных международных платформ для диалога по данному важнейшему направлению. Позвольте упомянуть успешно проведенную в 2016 году в Ашхабаде Первую Глобальную конференцию ООН по устойчивому транспорту, а также министерскую встречу по транспорту для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, состоявшуюся в нашей стране в 2022 году, сказал Президент Сердар Бердымухамедов.



Целенаправленная работа Туркменистана ознаменовалась принятием в последние годы шести резолюций Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам развития международного транспортного сотрудничества, выдвинутых нашим государством. В контексте выполнения ЦУР Туркменистан исходит из необходимости придать процессу транспортной взаимосвязанности ускорение, свежие идеи и импульсы. В данном контексте на прошедшем в прошлом году в Дубае Всемирном правительственном форуме Туркменистан предложил создание нового формата партнерства – Глобального атласа устойчивой транспортной связанности.



Предложив участникам Форума внимательно рассмотреть эту инициативу, глава государства высказал убежденность, что ее реализация будет существенно содействовать интеграции развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в общемировые транспортно-логистические потоки.



Важнейшим вопросом при этом является экологическая безопасность транспортных маршрутов в контексте "зеленой повестки", продолжил Президент Сердар Бердымухамедов, сделав акцент на том, что решение данной задачи видится прежде всего через привлечение современных технологий. Как было подчеркнуто, столь же приоритетное значение Туркменистан уделяет экологической составляющей и в других направлениях, в том числе в энергетическом сегменте. Понятие "зеленая энергетика" сегодня является обязательным, фундаментальным критерием нашей работы в энергетической отрасли как внутри страны, так и на международном энергопространстве.



– Здесь мы действуем в строгом соответствии с международными актами, принятыми в рамках ООН, – сказал глава Туркменистана, заявив, что всем участникам энергетической триады – производителям, транзитерам и потребителям энергии следует неукоснительно соблюдать международные экологические критерии и договоренности в области охраны окружающей среды и изменения климата.



При этом наша страна выступает за активизацию практической деятельности в области использования возобновляемых источников энергии, продолжил Президент Сердар Бердымухамедов, подтвердив готовность участвовать в развитии водородной энергетики. В данном контексте, отметив важность четких совместных планов и алгоритмов взаимодействия, глава государства выдвинул инициативу создания Глобальной программы перехода к водородной энергетике на период 2030–2040 годов и предложил со следующего года приступить к обсуждению модальностей разработки такой программы в стенах ООН.



В целом, как отмечалось, Туркменистан исходит из необходимости сопряжения всей экономической деятельности с экологическими стандартами. Суть нашей экологической политики заключается в "настройке" экономической системы таким образом, чтобы производственная сфера была не соперником природы, а ее союзницей и опорой, подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов, заострив внимание в этой связи на выдвинутом Туркменистаном предложении о формировании Глобальной рамочной программы перехода к циркулярной экономике.



Подчеркивая значимость климатической тематики, глава государства констатировал необходимость эффективности практического осуществления положений Рамочной конвенции ООН об изменении климата, что особенно ярко проявилось на последних конференциях сторон Конвенции.



Показательно, что на них идет процесс выработки технологических, правовых и экономических основ новой глобальной климатической повестки, в которой роль развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, должна быть достойной и весомой.



Туркменистан поддерживает этот процесс и полностью в него вовлечен с созидательных и конструктивных позиций. К примеру, отмечалось, что климатическая повестка стран без выхода к морю сопряжена с такими проблемами, как сохранение Каспия и спасение Арала.



Для целого ряда государств-участников нынешнего Форума Каспийское море – это, по сути, важнейший водный путь выхода к Мировому океану, продолжил Президент Сердар Бердымухамедов, выразив уверенность в заинтересованности всех в экологическом благополучии водоема, что напрямую влияет на его экономическую и транспортную функции.



Как подчеркивалось, исходя из того, что проблемы Каспия выходят далеко за региональные и даже континентальные рамки, на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи наша страна выступила с "Каспийской экологической инициативой" как международной платформы для предметного и профессионального диалога по широкому кругу вопросов, связанных с охраной окружающей среды Каспия, решением ряда назревших экологических проблем. Одной из острейших из них сегодня является обмеление моря.



Не менее значимым выступает вопрос спасения Арала, сказал Президент Сердар Бердымухамедов, заявив, что Туркменистан предлагает разработку Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря и выделение аральской проблематики в отдельное направление деятельности Организации Объединенных Наций.



В данном контексте хорошей основой для эффективного международного партнерства являются принятые по инициативе нашей страны две Резолюции Генассамблеи "Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Международным фондом спасения Арала", а также Резолюция Экономической и Социальной Комиссии ООН для Азии и Тихого океана "Рассмотрение условий создания Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря". При этом была высказана уверенность, что имплементация этих важнейших документов станет одним из определяющих факторов всей международной работы на аральском треке.



В целом взаимодействие по водной проблематике как важнейшей составной части общемировых процессов во многом определит перспективы обеспечения стабильности, развития и благополучия на планете. Принципиальным моментом здесь является рациональное использование и справедливое распределение водных ресурсов, продолжил глава государства, подчеркнув, что Туркменистан всегда твердо и неизменно заявляет: равный и справедливый доступ к воде – это естественное и фундаментальное право народов и каждого человека. Поэтому рассмотрение всего комплекса водной проблематики, по нашему глубокому убеждению, должно основываться на трех базовых принципах: соблюдение международного права, взаимный учет интересов и участие международных организаций, в первую очередь ООН, отметил Президент Сердар Бердымухамедов.



2025 год объявлен Генеральной Ассамблеей ООН по предложению Туркменистана "Международным годом мира и доверия". Также наша страна вместе с мировым сообществом в нынешнем году отмечает историческую дату – 30-летие международного признания нейтралитета Туркменистана. Как подчеркивалось, символично, что эти события совпадают с 80-летним юбилеем Организации Объединенных Наций.



Мир, Доверие, Нейтралитет – эти понятия, неразрывно связанные между собой, составляют смысл и глубинную сущность политики Туркменистана, определяют наши шаги и инициативы на международной арене, саму философию внешнеполитического курса, приоритетом которого было и остается стратегическое партнерство с ООН, сказал глава государства.



В полной мере это относится к сегодняшнему Форуму. Вместе с ООН, нашими друзьями и единомышленниками из десятков государств, авторитетных международных организаций, здесь, в Туркменистане, с позиций созидания и равноправия, взаимного уважения и учета интересов, с заботой о наших народах, людях, их настоящем и будущем обсуждаются проблемы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, пути их решения, заявил Президент Сердар Бердымухамедов. В этой связи была выражена убежденность в правильности избранного курса и совместном достижении успехов.



В завершение выступления глава государства еще раз поблагодарил все делегации, гостей за их активность, конструктивный настрой, готовность вместе с Туркменистаном работать над выполнением поставленных целей развития, прогресса и благополучия наших стран и всего человечества.



Затем в соответствии с повесткой дня были заслушаны доклады.



Первому слово было предоставлено Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.



Руководитель авторитетной международной структуры прежде всего выразил искреннюю признательность Президенту Сердару Бердымухамедову и народу Туркменистана за оказанное гостеприимство и инициативную позицию в организации этой значимой Конференции.



Акцентировав внимание на Авазинской программе действий, Антониу Гутерриш отметил, что Организация Объединенных Наций поддерживает усилия РСНВМ в этом направлении, и конкретизировал ключевые векторы совместных действий на предстоящие десять лет.



– Мы должны ускорить структурные преобразования и диверсификацию экономики, – сказал Генсек, констатировав наличие огромного потенциала развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, включая природные ресурсы и человеческий капитал.



Вместе с тем подчеркивалась важность привлечения инвестиций в таких направлениях, как местные инновации и инклюзивное развитие.



Одной из составляющих этих усилий выступает цифровая трансформация, призванная содействовать выходу РСНВМ на мировые рынки, заявил руководитель ООН. В данном контексте констатировалась необходимость развития цифровой инфраструктуры, повышения цифровой грамотности и обеспечения инклюзивной доступности этих технологий.



В своем выступлении Антониу Гутерриш также сделал акцент на важности наращивания обоюдной торговли, развития транзитной и региональной взаимосвязанности. В качестве приоритетных направлений были названы упрощение процедур пограничного контроля, гармонизация стандартов, укрепление правовой базы для обеспечения бесперебойной торговли и транзитных операций, привлечение инвестиций в устойчивые транспортные коридоры, трансграничные энергетические системы и интеллектуальные логистические платформы.



Генеральный секретарь ООН также заострил внимание на вопросе, связанном с изменением климата. Как отмечалось, переход к "зеленой" экономике, развитие возобновляемых источников энергии в РСНВМ, наряду с охраной окружающей среды, будет содействовать созданию новых отраслей и рабочих мест.



Поблагодарив руководителя авторитетной организации за выступление, Президент Туркменистана предоставил слово Председателю 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Филемону Янгу.



Для меня большая честь принимать участие в нынешнем Форуме, сказал гость, дав высокую оценку радушному приему, оказанному в Туркменистане. Констатировав огромную значимость для человечества видений, заложенных в Уставе ООН, Филемон Янг отметил, что Повестка дня в области ЦУР на период до 2030 года вступила в последнее пятилетие. В данном контексте была выражена уверенность, что мировое сообщество скоординирует усилия для достижения поставленных целей в оставшийся период.



Как подчеркнул Председатель Генеральной Ассамблеи ООН, современная эпоха требует приверженности многостороннему подходу к основополагающим ценностям, смелых действий на благо всех народов Сообщества Наций, прочных партнерских отношений, призванных гарантировать, что никто не останется позади на пути к более безопасному, справедливому и равноправному миру.



Каждая из 32 стран, не имеющих выхода к морю, сталкивается с рядом проблем, которые Генеральная Ассамблея ООН держит в центре внимания. Так, на днях был учрежден Международный день осведомленности о специальных потребностях и проблемах в области развития развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. В данном контексте акцент был сделан на символичности принятия накануне проходящего в Авазе Форума решения о праздновании этого дня ежегодно 6 августа.



Генеральная Ассамблея ООН будет всегда поддерживать развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, и ежегодно осуществлять мониторинг хода реализации Авазинской программы действий, сказал Филемон Янг. Решения, принятые на этой Конференции, организованной на высоком уровне на гостеприимной туркменской земле, будут иметь огромное значение не только для РСНВМ, но и для всего мирового развития. Как подчеркивалось, всем развивающимся странам, включая государства, не имеющие выхода к морю, требуется расширенная и адресная поддержка для достижения Целей устойчивого развития.



В Пакте во имя будущего, разработанном в рамках ООН, определены конкретные меры по формированию наиболее надежного сотрудничества между РСНВМ и странами-транзитерами, а также всеми заинтересованными сторонами, сказал Председатель Генеральной Ассамблеи ООН, выразив уверенность, что задачи, определенные в Авазинской программе действий, станут основополагающим руководством для налаживания свободных транзитных сообщений во всех уголках мира.



В настоящее время важным является реализация приоритетных направлений Авазинской программы действий. Поддержка этих инициатив всеми участниками Форума, странами-членами ООН будет выступать определяющим условием ее успешного претворения в жизнь. Отметив высокий уровень организации Конференции, а также важность решений, которые будут приняты по ее итогам, высокий гость выразил уверенность, что Авазинская программа действий будет иметь огромное значение в дальнейшем укреплении сотрудничества между государствами, уверенно идущими к светлому будущему.



В завершение своего выступления Филемон Янг выразил сердечную признательность Правительству и народу Туркменистана за созданные условия для плодотворной работы и оказанный теплый прием.



Поблагодарив за выступление Председателя 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, глава государства предоставил слово Председателю Экономического и Социального Совета ООН Локу Бахадуру Тапа.



Поприветствовав делегатов, гость отметил, что для него большая честь принимать участие в Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и сердечно поблагодарил туркменскую сторону за оказанное гостеприимство и высокий уровень организации Форума.



Лок Бахадур Тапа подчеркнул значение Международной конференции, которая откроет новые возможности для инклюзивного и устойчивого развития для более 570 миллионов человек, проживающих в 32 государствах, не имеющих выхода к морю. Как отмечалось, эти страны ввиду своего географического расположения продолжают сталкиваться с такими проблемами, как отсутствие прямого выхода к международным рынкам, транспортно-транзитным коридорам, ограниченность возможностей транспортно-коммуникационной инфраструктуры. Эти проблемы возрастают в результате влияния изменения климата.



Несмотря на прогрессивное развитие науки и технологий, РСНВМ требуются значительные расходы для внедрения цифровых услуг. Поэтому работы, осуществляемые в данном направлении, должны быть своевременными, оперативными, объемными и долгосрочными, а также основываться на достигнутых в последние годы успехах.



Председатель Экономического и Социального Совета ООН, акцентировав внимание на важности Авазинской программы действий, отметил большую перспективность этого документа для раскрытия потенциала в области устойчивого развития в РСНВМ и обеспечения долгосрочного прогресса на национальном, региональном и международном уровнях. Также речь шла о важности увеличения инвестиций в отрасли экономики РСНВМ, активного внедрения цифровой системы и инноваций.



В завершение своего выступления гость выразил уверенность в успешной реализации Авазинской программы действий для достижения Целей устойчивого развития и заверил, что возглавляемая им структура будет оказывать эффективное содействие развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, в решении вопросов, касающихся обеспечения продовольственной безопасности, устойчивой взаимосвязи, борьбы с изменением климата.



Глава государства поблагодарил Председателя Экономического и Социального Совета ООН за содержательное выступление.



Затем слово было предоставлено Председателю Кабинета Министров, Руководителю Администрации Президента Кыргызской Республики Адылбеку Касымалиеву, исполняющему обязанности председателя Группы стран, не имеющих выхода к морю.



Прежде всего гость передал слова приветствия от главы Кыргызстана Садыра Жапарова и отметил, что для него большая честь выступать на этой значимой Конференции.



Как подчеркивалось, для решения насущных проблем современности при содействии ООН в 2001 году была создана Группа развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. За прошедшие годы для этих стран были приняты Алматинская и Венская программа действий, в ходе реализации которых достигнут значительный прогресс, в частности, по созданию нормативной и договорной базы с транзитными соседями, улучшению торговых процедур, внедрению цифровой системы, а также по развитию международного сотрудничества по вопросам логистики и транспорта.



– Сегодня мы собрались в Авазе, на берегу Каспия, не только для подведения итогов совместной работы, но и определения дальнейших шагов для обеспечения более устойчивой взаимосвязанности. В данном контексте Авазинская программа действий на 2024–2034 годы будет содействовать разработке перспективных планов, которые позволят развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, полноценно участвовать в глобальном развитии.



Новая программа послужит подготовке стратегической Дорожной карты, и поэтому ее реализация потребует коллективной ответственности и координации усилий стран и международных финансовых институтов. Мы призываем партнеров не только оказывать финансовое содействие, но и техническую помощь и обеспечить инвестиционные гарантии, сказал А.Касымалиев.



С учетом особенностей стран, не имеющих выхода к морю, следует придавать особое значение гибкости финансовых условий. Для решения ключевых задач, стоящих перед этими государствами, нужно сложить усилия на глобальном уровне и создать новые инвестиционные механизмы, отметил Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики, проинформировав об успехах, достигнутых в его стране в этом направлении.



В завершение выступления гость выразил признательность туркменской стороне за гостеприимство и высокий уровень организации Форума.



Президент Туркменистана поблагодарил Председателя Кабинета Министров, Руководителя Администрации Президента Кыргызской Республики Адылбека Касымалиева, исполняющего обязанности председателя Группы стран, не имеющих выхода к морю.



Затем слово было предоставлено представителю государства-хозяина Второй Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, Государственному секретарю Федерального министерства по европейским и международным делам Австрии Зеппе Шелльхорну, который, тепло поприветствовав собравшихся, выразил признательность Туркменистану за оказанное гостеприимство, а также заместителю Генерального секретаря ООН г-же Рабаб Фатиме и членам Группы, возглавляемой ею, за усилия, предпринимаемые в интересах Австрии.



Как отмечалось, разработана и принята повестка дня, включающая конкретные цели и меры в рамках Авазинской программы действий. Этот документ объединяет все заинтересованные стороны, в том числе страны, не имеющие выхода к морю, государства-транзитеры и партнеров по развитию. Повесткой дня также предусмотрены такие инициативы, как создание финансового фонда для региональных научно-исследовательских центров по сельскому хозяйству и инфраструктурных проектов.



Все это демонстрирует приверженность обеспечению прав человека, эффективного управления и гендерного равенства. Выразив уверенность в том, что данная Программа станет надежной платформой для улучшения взаимосвязанности, диверсификации экономики, создания новых рабочих мест и повышения устойчивости к изменению климата, Зеппе Шелльхорн отметил, что достижение этих целей требует укрепления сотрудничества и активного внедрения инновационных решений.



Поблагодарив Государственного секретаря Федерального министерства по европейским и международным делам Австрии, Президент Туркменистана предоставил слово Генеральному секретарю Третьей Конференции ООН г-же Рабаб Фатиме.



– Выступать здесь в качестве Генерального секретаря Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, для меня большая честь, – сказала г-жа Рабаб Фатима, выразив глубокую признательность Правительству и народу Туркменистана за инициативную роль в организации нынешнего важного Форума.



Особый акцент был сделан на значении Авазинской программы действий, принятой для дальнейшего развития 32 стран, не имеющих выхода к морю. Гостья поздравила всех с этим историческим достижением.



Как отмечалось, эта Программа включает механизмы по полноценному раскрытию потенциала развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и решению их структурных проблем путем преобразований.



В продолжение были затронуты такие вопросы, как инфраструктура, взаимосвязь, экономические реформы и устойчивость к изменению климата.



Сегодня мы внедряем основные принципы и механизмы интеграции Авазинской программы действий в планы и бюджеты регионального уровня. Ее реализация требует согласованности с национальными политиками, инклюзивности и ответственности. И поэтому на Конференции РСНВМ впервые будут работать специализированные платформы – площадки для гражданского общества, частного сектора, молодежи, женщин-руководителей, парламентариев и партнеров по линии "Юг–Юг", сообщила Рабаб Фатима.



Отметив, что итоги нынешней Конференции не будут измеряться только словами, но и найдут отражение на практике, в частности, в строительстве дорог, создании торговых коридоров и достигнутых рубежах в области устойчивого развития, заместитель Генерального секретаря ООН призвала всех объединить усилия.



По завершении приветственных речей в соответствии с порядком ведения Конференции были приняты ее процедурные правила и повестка дня, избраны должностные лица, а также рассмотрены другие организационные вопросы.



Затем в ходе пленарной сессии выступили главы государств и правительств, а также руководители делегаций на уровне вице-президентов.



Президент Сердар Бердымухамедов, как председатель Конференции, первому предоставил слово Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву.



Прежде всего глава дружественного государства выразил признательность туркменской стороне за приглашение на столь важный Международный форум, его высокий уровень организации и проявленное гостеприимство. Президент Касым-Жомарт Токаев также поблагодарил Генерального секретаря ООН за неизменную приверженность решению проблем и реализации возможностей РСНВМ.



Говоря о содействии Казахстаном международным усилиям в разрешении вопросов по РСНВМ, высокий гость отметил проведение в Казахстане Первой Конференции ООН по этим странам. Как подчеркивалось, она позволила разработать Алматинскую программу действий, которая впервые включила вопросы по РСНВМ в глобальную повестку в области развития.



– Сегодня мы собрались в Авазе с единой для всех нас целью, а именно, чтобы принять новые решения и добиться продвижения в данном направлении. 32 развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, представляют более полумиллиарда человек. Многие из них сталкиваются с препятствиями в доступе к финансированию, технологиям и на мировые рынки. Ограниченная региональная взаимосвязанность остается основной проблемой для стран, не имеющих выхода к морю, которая влечет за собой высокие транспортные издержки. Подобные ограничения приводят к трудностям в достижении Целей устойчивого развития, – сказал Президент Касым-Жомарт Токаев, озвучив позицию казахстанской стороны по выполнению решений глобальной повестки развития в области РСНВМ.



Как отмечалось, для достижения намеченной цели требуются консолидация усилий стран-транзитеров, международных и финансовых структур, а также увеличение инвестиций в ключевые сегменты, такие как транспортная, энергетическая и цифровая инфраструктура. Вместе с тем в приоритете должны выступать расширение транспортных коридоров и транзитной инфраструктуры, а также задействование в полной мере потенциала железнодорожных, автомобильных, воздушных и морских путей и логистических центров.



Казахстан остается приверженцем всестороннего диалога и инклюзивной интеграции в Центральной Азии и других государствах. Опыт нашего региона показывает, что география не определяет судьбу. Центральная Азия добилась существенного прогресса в социально-экономическом развитии и показывает, что при наличии стратегических инвестиций и международного партнерства отсутствие выхода к морю может стать мощным стимулом роста, а не препятствием. Мы являемся свидетелями того, как благодаря грамотному управлению возможностями в области транспорта, инвестиций и коммуникаций Центральная Азия превращается в регион взаимовыгодного сотрудничества.



В завершение, подчеркнув твердую приверженность Казахстана целям и принципам Группы РСНВМ, Президент Касым-Жомарт Токаев выразил собравшимся признательность за поддержку инициатив казахстанской стороны в этой области.



Поблагодарив лидера соседней страны за содержательное выступление, глава государства Сердар Бердымухамедов предоставил слово Королю Эсватини Мсвати III, который, тепло поприветствовав собравшихся, отметил, что выступать на столь представительном Международном форуме является большой честью, и выразил признательность Туркменистану за высокий уровень его организации.



Как подчеркивалось, достижение прогресса через партнерство полностью отвечает целям РСНВМ, в том числе Королевства Эсватини. Нынешняя Конференция также подтверждает приверженность общим обязательствам в преодолении инфраструктурных препятствий, возникающих при полноценной интеграции этих государств в глобальную экономику, что в свою очередь побуждает мыслить по-новому и применить возможности партнерства.



В данной связи Король Мсвати III озвучил приоритетные позиции эсватинской стороны, касающиеся привлечения инвестиций в инфраструктурные проекты, повышения транспортной взаимосвязанности и минимизации транзитных издержек. В этом плане особое значение придается модернизации транспортных коридоров, упрощению таможенных процедур и инвестированию в цифровую инфраструктуру. Речь, в частности, идет о развитии перерабатывающей индустрии, внедрении возобновляемых источников энергии, информационно-коммуникационных технологий и привлечении инвестиций в частный сектор.



Затем глава государства передал слово Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиееву.



В первую очередь лидер соседней страны выразил искреннюю признательность Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову и Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову за радушный прием и высокий уровень организации нынешней Конференции.



– Проведение этого Форума в прекрасной Авазе, на берегу Каспия, в "Международный год мира и доверия", объявленный ООН по инициативе Туркменистана, несет огромный посыл. Узбекистан высоко ценит и поддерживает Туркменистан в приверженности целям суверенного развития и его инициативы по обеспечению глобальной стабильности и мира, – сказал Президент Шавкат Мирзиеев.



Выразив признательность Генсеку ООН Антониу Гутерришу за огромное внимание к проблемам РСНВМ, глава Узбекистана заявил о полной поддержке Авазинской программы действий и подтвердил готовность принять активное участие в ее реализации.



Вынесенные на обсуждение вопросы важны для всех нас. В этой связи создание надежных транзитных коридоров и логистической инфраструктуры становится актуальной для Центральной Азии. Повестка Конференции, которая объединяет сегодня всех нас, затрагивает фундаментальные вопросы, заключающиеся в предоставлении РСНВМ возможности участвовать в мировой экономике на равных условиях, продолжил глава Узбекистана.



Для их решения необходимо выполнение трех принципиальных условий. Речь идет о модернизации инфраструктуры как основы устойчивого развития, об усилении взаимосвязанности в вопросе транзита, а также о реализации права на развитие как ключевого элемента глобального равноправия. В этой связи Президент Шавкат Мирзиеев озвучил ряд предложений, успешная реализация которых обеспечит гармоничное и устойчивое развитие стран региона.



В завершение глава соседнего государства подчеркнул, что доступ к глобальным рынкам должен быть равным для всех, это не только экономическая необходимость, но и важный фактор доверия и солидарности в международных отношениях.



Глава государства поблагодарил Президента Шавката Мирзиеева за содержательное выступление.



Затем слово было предоставлено Президенту Республики Армения Ваагну Хачатуряну.



Обращаясь к собравшимся, глава дружественного государства отметил, что для него большая честь выступать на Третьей Конференции ООН по РСНВМ, поблагодарив Правительство и народ Туркменистана за высокий уровень организации Форума и проявленное гостеприимство.



В продолжение Президент Ваагн Хачатурян отметил важность доступа на мировые рынки для устойчивого развития в современном мире: трансграничные потоки товаров, услуг и людей выступают мощными движущими силами всеобщего благополучия. Географические факторы не должны являться препятствием развитию стран, их полноценной вовлеченности в глобальную торговлю, диверсификации экономики и привлечению инвестиций.



Доступ к ним обеспечивает социальное и экономическое реформирование, так как на этом делается особый акцент в Дорожной карте, нацеленной на будущее. Как отметил глава дружественного государства, в Авазинской программе действий, которая послужит надежным фундаментом в расширении сотрудничества между странами-транзитерами, агентствами ООН, международными организациями по развитию и финансовыми институтами, определено пять приоритетов по наиболее актуальным вопросам.



Подчеркивалось, что трансформация новой Программы в конкретные результаты является главным условием выработки совместных решений предстоящих задач. Препятствия в свободном передвижении людей, товаров и услуг должны быть устранены посредством укрепления регионального партнерства между странами, не имеющими выхода к морю, и странами-транзитерами. Это не просто необходимость, а важный фактор социально-экономического роста, продвижения права на развитие, инклюзивной взаимосвязанности на региональном и глобальном уровнях.



Президент Республики Армения отметил необходимость увеличения объемов инвестиций в приграничную инфраструктуру для значительного ускорения и эффективного выполнения торговых операций. Это также касается полной интеграции крупных морей в глобальное цифровое и "зеленое" развитие, повышения устойчивости к изменению климата и разработки законов в области биоразнообразия.



Как подчеркивалось, особое значение придается взаимосвязанности, открытым границам, современным дорогам и транспортной инфраструктуре в целом для интеграции в мировые рынки. Разработанный проект концепции "Мирный перекресток" демонстрирует приверженность Республики Армения сотрудничеству и взаимному содействию на региональном и глобальном уровнях. Он направлен на преобразование экономик, налаживание конструктивных торговых отношений, обеспечение экономических интересов стран, способствуя тем самым более процветающему и устойчивому развитию.



В завершение, вновь поблагодарив Правительство Туркменистана, а также ООН за организацию нынешней Конференции, Президент Ваагн Хачатурян подчеркнул полную приверженность Армении конструктивному совместному партнерству со всеми сторонами в реализации Авазинской программы действий.



Президент Сердар Бердымухамедов, поблагодарив главу дружественной страны за содержательное выступление, передал слово Президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону.



Выразив признательность руководству Туркменистана и ООН за высокий уровень организации Международного форума и теплый прием, Президент Эмомали Рахмон отметил, что с точки зрения результатов и всестороннего анализа процесса реализации Венской программы действий на 2014–2024 годы данная Конференция имеет особое значение для РСНВМ. Как было подчеркнуто, нынешнее мероприятие позволит найти решение существующих задач и определить приоритетные направления для мобилизации дальнейших усилий.



Говоря об этом, глава Таджикистана акцентировал внимание на необходимости создания действенных механизмов для обеспечения устойчивого развития, устранения проблем, связанных с транзитными и инфраструктурными ограничениями, реализации совместных проектов в сфере энергетики. Речь также идет о расширении социальной инфраструктуры в РСНВМ в соответствии с требованиями времени. В современных условиях становятся все более выраженными риски из-за геополитической напряженности, финансово-экономических кризисов, изменения климата и др. В этом контексте Таджикистан придает особое значение транспортной и энергетической сферам, их ускоренному развитию.



Президент Эмомали Рахмон отметил, что в Таджикистане ведется постоянная работа по цифровизации и приведению торговых и таможенных процедур в соответствие с требованиями Всемирной торговой организации, а также другими международными стандартами. Вместе с тем с учетом своего гидроэнергетического потенциала особое значение придается обеспечению энергетической независимости и развитию этой отрасли. Реализация "Национальной стратегии развития "зеленой" экономики до 2037 года" позволит государству в перспективе полностью перейти на выработку электроэнергии за счет возобновляемых источников. В продолжение глава Таджикистана акцентировал внимание на вопросах, вызванных негативным влиянием изменения климата на экономики и экосистемы государств.



Таджикистан на протяжении последних двадцати лет в качестве ведущей страны принимает активное участие в продвижении международной повестки в области водных ресурсов и климата, сказал Президент Эмомали Рахмон. В этой связи подчеркивалась необходимость принятия срочных мер и осуществления эффективных совместных действий на глобальном уровне для оперативной защиты источников питьевой воды, особенно ледников.



Глава Таджикистана выразил уверенность, что итоги Международной конференции по сохранению ледников, состоявшейся в текущем году в Душанбе в сотрудничестве с ООН, послужат продвижению важных глобальных процессов в области водных ресурсов, климата и устойчивого развития.



В продолжение глава дружественного государства отметил, что реализация Резолюции ООН об объявлении 2025–2034 годов "Десятилетием действий по криосферным наукам", принятой по инициативе Таджикистана и Франции, будет способствовать усилиям международного сообщества в данном направлении. Президент Эмомали Рахмон также подтвердил поддержку инициативы международного сообщества в области увеличения финансирования мер по защите климата и ликвидации последствий стихийных бедствий.



В завершение глава Таджикистана выразил уверенность, что результаты совместных усилий в этом направлении станут еще одним действенным фактором достижения Целей устойчивого развития. Подобные ответственные и созидательные подходы, несомненно, создают соответствующие возможности для решения проблем РСНВМ, устранения препятствий на пути их дальнейшего экономического и социального развития. Президент Эмомали Рахмон вновь выразил признательность Правительству Туркменистана за высокий уровень организации Конференции.



Затем выступил Председатель Президентского совета Государства Ливия Мухаммед Юнус Менфи.



В первую очередь, высокий гость выразил признательность туркменской стороне за гостеприимство, а также Генсеку ООН Антониу Гутерришу за усилия в организации Конференции и активное участие в решении вопросов по РСНВМ.



Как отметил г-н Мухаммед Юнус Менфи, нам прекрасно известны проблемы, с которыми сталкиваются эти страны, так как многие из них братские государства, с которыми мы поддерживаем отношения. Африканский союз, Африканский банк развития и региональные экономические общества прилагают значительные усилия в решении этих вопросов посредством реализации масштабных инфраструктурных проектов на Африканском континенте.



Высокий гость также отметил, что благодаря выгодному расположению на южном берегу Средиземного моря Ливия играет ключевую роль в проектах, связанных с портовым экспедированием между соответствующими странами, а также активно участвует в разработке нефтегазовых проектов.



Далее слово было предоставлено Президенту Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи Карлушу Мануэлю Вила-Нова.



Выразив признательность Правительству Туркменистана за возможность участвовать и выступать на масштабном Форуме в Авазе, а также за гостеприимство, Президент Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи заявил о полной готовности страны к реализации приоритетных пяти стратегических направлений, изложенных в Авазинской программе действий.



Высокий гость предложил укреплять трехстороннее сотрудничество между РСНВМ и государствами-транзитерами, совместно управлять портовой и транспортной логистикой, что будет гарантировать доступность и прозрачность тарифов для справедливой международной торговли. Вместе с тем согласно Целям устойчивого развития было призвано увеличить объемы совместных инвестиций в проекты с высокой добавленной стоимостью.



Как отмечалось, нынешний Форум имеет огромное значение для стран, не имеющих выхода к морю, в частности, для островных государств. Географическое положение стран не должно создавать препятствия для их развития, полномерной интеграции в систему мирохозяйственных связей, доступа миллионов людей, в том числе детей, к высоким цифровым технологиям. Сегодня нам надлежит укрепить общую волю к устранению подобных препятствий и обеспечению доступа всех стран к мировым рынкам, а также объединить усилия для превращения озвученных на нынешней Конференции инициатив в конкретные результаты. Говоря об этом, Президент Карлуш Мануэл Вила-Нова еще раз выразил признательность Правительству и народу Туркменистана.



Глава государства поблагодарил Президента Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи за содержательное выступление.



Затем, обращаясь к участникам Форума, Президент Сердар Бердымухамедов объявил о завершении первой пленарной сессии Третьей Конференции ООН по РСНВМ, отметив, что она продолжит работу во второй половине дня общими выступлениями.



Во второй половине дня Конференция ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, продолжила работу.



В своем выступлении вице-президент Республики Малави Майкл Бизвик Уси отметил важность эффективных транспортно-транзитных систем для достижения глобального устойчивого развития, поскольку развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, в этом отношении сталкиваются с рядом препятствий.



В рамках реализации Венской программы действий в решении этих вопросов были достигнуты некоторые успехи, в частности, в области расширения регионального сотрудничества, содействия торговым отношениям и развития транспортной инфраструктуры. Как уже отмечалось, Авазинская программа действий также является важным и своевременным документом, расчитанным на предстоящее десятилетие.



Затем выступил вице-президент Республики Гамбия Мухаммад Джаллоу, который, выразив признательность туркменской стороне за оказанное гостеприимство, отметил, что отсутствие прямого выхода к морю оказывает влияние на все направления развития этих стран. В этой связи было подчеркнуто значение данной Конференции.



Также важную роль в решении транспортно-транзитных проблем играет региональное сотрудничество, выступающее одним из основных условий устойчивого развития. В этой связи было отмечено, что Третья Конференция ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, – хорошая возможность для объединения усилий в данном направлении.



Затем выступил премьер-министр Республики Мали Абдулай Майга, который прежде всего выразил признательность Правительству и народу Туркменистана за теплый прием и возможность принять участие в Форуме высокого уровня. Гость подчеркнул значение реализации задач, вытекающих из международных конвенций, в обеспечении доступности к глобальной транспортной инфраструктуре для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.



Также отмечалась важность разработки сбалансированных решений в сфере транспорта, учитывающих стратегические интересы каждой страны и потребности ее народа. Нынешняя Конференция является эффективной площадкой для обмена мнениями и определения конкретных шагов.



В своем выступлении премьер-министр Республики Уганда Робина Наббанджа выразила признательность за оказанное гостеприимство на туркменской земле, отметив поддержку ООН развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.



Как подчеркивалось, эти страны сталкиваются с определенными трудностями при экспорте своей продукции на мировые рынки. Государства Африканского континента, в том числе РСНВМ, сталкиваясь с этими проблемами, не могут эффективно использовать имеющийся у них потенциал. В этой связи констатировалось значение развития транспортных связей и инноваций для решения актуальных задач.



Премьер-министр Непала Шарма Оли, заявив, что для него большая честь представлять свою страну и выступать на этой Конференции высокого уровня, выразил признательность туркменской стороне за оказанное гостеприимство.



Как отмечалось, основными условиями обеспечения устойчивого развития в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, являются привлечение инвестиций в транспортно-транзитные коридоры, диверсификация экономики, расширение производства товаров с высокой добавленной стоимостью, в частности, инновационной продукции.



Первый вице-президент Исламской Республики Иран Мохаммад-Реза Ареф, выразив признательность Правительству Туркменистана за оказанное гостеприимство и возможность, созданную для участия в этой представительной Международной конференции, подчеркнул важность наращивания сотрудничества между странами-транзитерами и государствами, не имеющими выхода к морю.



В данном контексте говорилось о значении для укрепления региональной взаимосвязи проектов континентального масштаба, реализованных с государствами региона, в том числе с Туркменистаном. Две соседние страны вносят большой вклад и в развитие транспортных коридоров Север–Юг и Восток–Запад, а также осуществляют совместную работу по упрощению таможенных процедур и цифровизации соответствующих услуг.



Как отметил представитель ИРИ, наши страны играют важную роль в экспорте на мировые рынки товаров и природных ресурсов из государств региона, не имеющих выхода к морю, что демонстрирует нацеленность на дальнейшее создание благоприятных условий во имя регионального и глобального развития.



6 августа Конференция продолжит свою работу.



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В рамках Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, открылась выставка специализированных учреждений этой крупной международной организации и РСНВМ.



Предоставляя важную площадку для ознакомления с потенциалом развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, а также деятельностью специализированных учреждений Организации Объединенных Наций и их ролью в решении актуальных вопросов современности, пятидневная выставка, экспозицию которой составили 25 павильонов, стала отражением комплексного подхода к развитию экономик РСНВМ.



Как известно, Туркменистан плодотворно сотрудничает с Организацией Объединенных Наций и ее структурами, в том числе с Офисом Высокого представителя ООН по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам и другими. Среди них – Международное агентство по атомной энергии. Как известно, эта авторитетная организация реализует важные проекты по использованию атомной энергии во благо мира, здоровья и благополучия на всей планете, и потому участие МАГАТЭ в нынешней экспозиции особо значимо.



Наряду с международными организациями свои павильоны представили страны Европейского Союза, которые активно поддерживают РСНВМ и реализуют проекты, направленные на активную интеграцию этих государств в мировую транспортную систему, экономическое пространство и рынки. Эта поддержка включает в себя стратегии, связанные с обеспечением устойчивого развития во всем мире.



В выставке также принимают участие специализированные финансовые структуры, в том числе Банк технологий ООН для оказания помощи наименее развитым странам и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Как известно, привлечение инвестиций в секторы экономики РСНВМ имеет важное значение для обеспечения их устойчивого развития и интеграции в мировую экономическую систему. В данной связи международные финансовые институты представили гостям выставки свои возможности в этой области, реализованные проекты и инициативы, что является зримым подтверждением их вклада в консолидацию усилий на благо глобального развития.



Оказание поддержки РСНВМ является одним из ключевых направлений деятельности Международного торгового центра –агентства по техническому сотрудничеству Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию и Всемирной торговой организации. Нацеленный на устранение географических и инфраструктурных барьеров, препятствующих полной интеграции этих стран в мировую торговую систему, МТЦ координирует усилия по укреплению позиций на мировых рынках малых и средних предприятий стран, не имеющих выхода к морю.



В числе международных организаций, участвующих в выставке, такие специализированные структуры сферы транспорта и связи, как Международный союз электросвязи, глобальный экономический проект Европейского Союза "Global Gateway". Сферы транспорта и телекоммуникаций играют важную роль в развитии РСНВМ, ибо являются основными факторами, определяющими возможность интеграции этих стран в мировую экономику. Отсутствие прямого выхода к морю приводит к росту транспортных и инфраструктурных расходов, на снижение которых нацелены инициативы, способные обеспечить долгосрочные положительные результаты.



Свои инициативы, направленные на устойчивое развитие и преодоление препятствий, с которыми сталкиваются РСНВМ, представила и Организация ООН по промышленному развитию. Сфера деятельности этой организации напрямую связана с девятой Целью устойчивого развития, направленной на создание устойчивой инфраструктуры, инклюзивной и всеохватной индустриализации.



Наряду со структурами ООН в выставке приняли участие развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, и государства Центральной Азии. Их выставочные павильоны знакомят с успехами, достигнутыми сегодня в этих странах. На специально установленном мониторе демонстрируются видеоролики, предоставляющие исчерпывающую информацию о проводимой ими государственной политике, экономическом потенциале, инвестиционных и промышленных возможностях, культуре, традициях. Все это создает прекрасные возможности для дальнейшего укрепления диалога между странами, определения приоритетных направлений сотрудничества, установления новых взаимовыгодных партнерских отношений и обмена опытом.



Особый интерес у многочисленных посетителей вполне закономерно вызывает красочный павильон Туркменистана, содержащий подробную информацию, дающую наглядное представление о ключевых вехах становления нашей независимой нейтральной Отчизны. За годы суверенного развития Туркменистан добился значительных успехов в политической, экономической и культурной сферах, став полноправным членом мирового сообщества, пользующимся всеобщим уважением и авторитетом.



Отдельный раздел экспозиции посвящен проводимой масштабной работе по развитию устойчивой транспортной сферы. Как известно, благодаря реализации транспортно-коммуникационной стратегии, разработанной по инициативе Национального Лидера туркменского народа Героя-Аркадага и успешно продолжаемой ныне под руководством Президента Сердара Бердымухамедова, Туркменистан последовательно укрепляет свои позиции в качестве важного транспортно-логистического центра регионального и континентального значения.



Сегодня в стране также ведется активная работа по внедрению в сферу связи новых инновационных цифровых технологий и передового информационно-коммуникационного оборудования, предоставлению населению современных услуг связи. Лучшим подтверждением этих слов является внедрение высокоскоростной технологии 5G в городе Аркадаг.



Гости выставки высоко оценили экономическую мощь и имеющийся огромный потенциал нашей страны, ее важную роль в объединении усилий по обеспечению устойчивого развития РСНВМ, а также организационный уровень проводимой в Авазе Конференции.



Таким образом, выставка, ставшая одним из значимых мероприятий этого крупного Международного форума, выступила в качестве одной из главных площадок для диалога, обмена опытом, а также выработки конкретных шагов для обеспечения экономического роста и устойчивого развития развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.



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В Авазе состоялось торжество по случаю Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю

05.08.2025



Сегодня в Конгресс-центре Национальной туристической зоны "Аваза" состоялось торжество по случаю Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.



В мероприятии приняли участие Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, Председатель 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Филемон Янг, главы и члены делегаций стран-участниц Форума, руководители и представители международных структур, официальные лица нашей страны.



В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства Туркменистан под мудрым руководством Президента Сердара Бердымухамедова, достойно продолжающего благородные начинания Героя-Аркадага, успешно реализует внешнюю политику, основанную на правовом статусе постоянного нейтралитета и принципах миролюбия, добрососедства, взаимного доверия и равноправного сотрудничества.



Демонстрируя ответственный подход к развитию регионального и международного партнерства, наша страна вносит весомый вклад в консолидацию международных усилий по решению актуальных вопросов современности. При этом особое значение придается наращиванию многосторонних отношений с Организацией Объединенных Наций. Выдвигаемые Туркменским государством инициативы в рамках последовательно развивающегося стратегического взаимодействия с этой авторитетной структурой находят широкую поддержку со стороны мирового сообщества. Наглядное свидетельство тому – проведение в Авазе Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.



Перед началом мероприятия Герой-Аркадаг тепло поприветствовал руководителей делегаций стран-участниц Форума.



После церемонии совместного фотографирования на фоне официального баннера Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов и высокие гости проследовали к месту проведения мероприятия.



Обращаясь к участникам торжества, Национальный Лидер туркменского народа Герой-Аркадаг отметил, что сегодня делегаты Форума стали свидетелями исторического события, проходящего на великолепном побережье Каспийского моря, в Национальной туристической зоне "Аваза". Для участия в Третьей Конференции в нашей стране собрались главы государств и правительств, официальные лица из десятков стран, расположенных на разных континентах.



Сердечно поприветствовав на государственном языке в солнечном и гостеприимном Туркменистане Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, руководителей делегаций, всех участников торжества, Национальный Лидер туркменского народа отметил особую значимость проведения нынешнего Форума в этом году, по инициативе нашей страны объявленном Организацией Объединенных Наций "Международным годом мира и доверия". В данном контексте была выражена уверенность, что совместные усилия, предпринимаемые в системе международных отношений, а также масштабная деятельность во имя мира, безопасности и устойчивого развития, дадут позитивные плоды.



Как подчеркивалось, развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, в связи с географическим месторасположением достойны особого внимания в плане развития транспорта, торговли, экономики. Находясь на разных континентах, они проводят ориентированную на перспективу большую работу в торгово-экономической, промышленной, финансовой, инвестиционной, научно-технологической сферах, а также в области высоких технологий.



Обладая богатым культурным наследием, наши страны и народы способны и далее укреплять гуманитарную составляющую международных отношений, региональной и мировой политики, заявил Герой-Аркадаг, выразив уверенность в том, что сегодня состоится эффективный обмен мнениями и будут выдвинуты конструктивные предложения по всем аспектам повестки дня Международного форума высокого уровня, проводимого в третий раз.



Затем Национальный Лидер туркменского народа продолжил выступление на русском языке – одном из официальных языков ООН.



Еще раз от имени народа Туркменистана тепло и сердечно поприветствовав собравшихся, Герой-Аркадаг выразил признательность всем за участие в Третьей Конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.



Столь широкое представительство на этом Форуме мы воспринимаем как знак уважения к Туркменистану, доверие и высокую оценку роли нашей страны на международной арене, ее усилий в деле налаживания сотрудничества и взаимопонимания, подчеркнул Национальный Лидер туркменского народа.



– Всех вас, уважаемые участники Форума, мы принимаем на туркменской земле как дорогих и желанных гостей, единомышленников и партнеров нашего государства, объединенных высокими целями мира, прогресса и благополучия на планете. Добро пожаловать в Туркменистан! – сказал Герой-Аркадаг.



Как отмечалось, проведение нынешней Конференции вполне закономерно и глубоко обосновано. Она является органичной частью большой серьезной работы, осуществляемой нашими странами на протяжении многих лет и направленной на повышение роли развивающихся государств в мировых процессах, привлечение внимания к их проблемам и законным интересам, обеспечение достойного места в современном мироустройстве.



В полной мере это относится к представленным здесь странам, которые составляют значительную часть развивающегося мира, продолжил Национальный Лидер туркменского народа, высказав твердую убежденность, что пришло время для выработки новых эффективных и адресных подходов и механизмов взаимодействия по проблематике невыхода к морю. Пользуясь случаем, Герой-Аркадаг поблагодарил Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша, руководителей профильных структур и органов ООН за поддержку и неоценимую помощь в подготовке Форума.



На наш взгляд, подчеркнул Председатель Халк Маслахаты, позиция руководства Всемирной организации, которая отражает признание конструктивной деятельности Туркменистана как ответственного члена международного сообщества, показательна и убедительна. Констатировав твердость и неизменность курса нашей страны в своих внешнеполитических приоритетах, главным и определяющим из которых является сотрудничество с Организацией Объединенных Наций, Герой-Аркадаг отметил, что это стратегический выбор, имеющий глубинные, мировоззренческие причины. В их основе совпадение долгосрочных целей Туркменистана с задачами ООН по принципиальным аспектам глобальной повестки, и более того, все действия нашей страны на мировой арене, инициативы и предложения соизмеряются и соотносятся с практической деятельностью ООН, ее основополагающими решениями, программными целями и установками.



Для нас ООН – это международная Организация, обладающая универсальной легитимностью, сказал Председатель Халк Маслахаты, отметив, что Сообщество Наций рассматривается в качестве несущей опоры всей современной системы глобального мироустройства, гаранта сохранения и поддержания мира и стабильности на мировой арене, устойчивости архитектуры международной безопасности. Сегодня на фоне новых геополитических реалий высокие гуманистические идеалы, принципы Устава ООН должны оставаться правовой и нравственной опорой международного порядка, выразил твердую убежденность Герой-Аркадаг, подчеркнув в данном контексте, что проведение Конференции в нейтральном Туркменском государстве в Международный год мира и доверия имеет особый смысл.



Как отмечалось, Туркменистан верит в ООН, в ее огромный созидательный потенциал. Многоплановое партнерство с Организацией, которое было и остается краеугольным камнем внешней политики страны, доказало свою состоятельность, соответствие долгосрочным национальным целям и интересам всего мирового сообщества, выступая сегодня важным конструктивным фактором регионального и глобального развития.



В нынешнем году исполняется 30 лет международного признания нейтралитета Туркменистана. Это событие произошло в стенах Организации Объединенных Наций, 80-летие со дня основания которой мы вместе также отмечаем в текущем году, сказал Герой-Аркадаг, подчеркнув, что наш нейтралитет – во многом результат работы и достояние всего мирового сообщества.



– Именно под таким углом зрения мы осознаем этот статус и направляем нейтралитет, его потенциал и инструментарий на пользу всех народов и государств мира. Мы стремимся к тому, чтобы нейтралитет Туркменистана создавал условия для возведения мостов взаимопонимания, был платформой для уважительного многостороннего общения по ключевым глобальным вопросам, межцивилизационного диалога, ответственного взаимодействия в экономической, экологической, политической, социальной, гуманитарной сферах, – заявил Национальный Лидер туркменского народа. Примером такого подхода является нынешняя Конференция, та атмосфера дружбы, сотрудничества, взаимного уважения, которую мы постарались создать для всех участников.



Наши сердца, помыслы и устремления открыты для мира, продолжил Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов, отметив, что в этом главное содержание внешней политики Туркменистана. Характер туркменского народа, его уважительность к другим народам, готовность прийти на помощь, на деле проявить солидарность – эти черты мы переносим в свою деятельность на международной арене.



И это не просто практика, это философия внешнеполитического курса нашей страны, проводя который, мы опираемся на свою историю, глубинные устои, традиции и обычаи. Туркмены – народ с древней, богатой и самобытной культурой и менталитетом. Одновременно, являясь частью человечества, мы стремимся внести достойный вклад в его развитие, заявил Герой-Аркадаг.



Как подчеркивалось, сегодня Туркменистан активно использует имеющиеся возможности и наработанный опыт сотрудничества по приоритетным направлениям: восстановление уважительного политико-дипломатического диалога; укрепление международного права, роли и авторитета ООН; выполнение Целей устойчивого развития и ключевых компонентов этой масштабной программы ООН – транспортной связанности, энергетической, водной и продовольственной безопасности, доступности здравоохранения и медицинского обслуживания, вопросов гуманитарной повестки.



В продолжение отмечалось, что наша страна выступает за выработку согласованных подходов к партнерству, в основе которых должны стоять долгосрочные, стратегические ориентиры, опирающиеся на совокупный экономический и политический потенциал разных государств, международных структур, готовность к его ответственному использованию во имя общего социально-экономического развития и процветания.



В данном контексте цели Конференции весьма широки, масштабны, имеют глобальное измерение и направлены на придание серьезных международных импульсов политическим, экономическим, торговым контактам, процессам культурного, научного взаимодействия и обогащения, подчеркнул Национальный Лидер туркменского народа. При этом была высказана убежденность, что в этих связях страны-участницы нынешнего Форума призваны сыграть действенную роль, выстраивать модели партнерства, которые могут и должны быть использованы и в других форматах, работать на общее благо и будущее всего человечества.



В данном контексте особый акцент был сделан на важности межпарламентского сотрудничества, женских, молодежных, детских, спортивных контактов. Как констатировалось, организованные в течение ряда лет Туркменистаном совместно с авторитетными международными структурами мероприятия этого профиля стали заметными событиями в мире. В данной связи Герой-Аркадаг отметил, что туркменской стороной приветствуются идеи проведения в рамках Конференции различных панелей и тематических сессий, в числе которых – министерская встреча по сотрудничеству "Юг–Юг", форумы гражданского и частного сектора, встреча женщин-руководителей, а также Парламентский и Молодежный форумы.



Сегодня очень важно использовать весь арсенал дипломатии, в том числе народной, для сохранения и укрепления мира и устойчивости, поддержания стремления народов, всех здоровых и конструктивных сил к общению, взаимопониманию и сотрудничеству, заявил Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов, выразив уверенность, что Третья Конференция ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и ее итоги послужат созданию прочных основ для дальнейшей эффективной совместной работы.



Подчеркнув, что она призвана продемонстрировать волю, единство и решимость ее участников, глав государств и правительств десятков стран, руководителей самых авторитетных и уважаемых международных объединений и институтов настойчиво и системно вести результативный диалог и практическое взаимодействие, Герой-Аркадаг пожелал участникам Конференции плодотворной работы и больших успехов в укреплении сотрудничества, в достижении общих созидательных целей.



Затем Национальный Лидер туркменского народа предоставил слово Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу.



Обращаясь к участникам торжества, Генсек ООН прежде всего высказал в адрес нашей страны глубокую признательность за предпринятые шаги в целях успешного проведения нынешнего Форума.



Именно благодаря усилиям Правительства и народа Туркменистана стала возможным организация этой Конференции, продолжил руководитель авторитетной структуры и выразил восхищение модернизацией Центра, который является местом проведения нынешнего Форума.



– Занимая различные посты в ООН на протяжении около 20 лет, мне довелось активно взаимодействовать с Правительством Туркменистана, – сказал Антониу Гутерриш.



При этом был отмечен ответственный подход нашей страны к решению вопроса, связанного с предотвращением и сокращением безгражданства, в чем он убедился еще в ходе своего первого визита в Ашхабад во время работы в должности Верховного Комиссара по делам беженцев. В данной связи Генсек ООН еще раз выразил сердечную признательность Туркменистану.



Нынешняя Конференция призвана стать событием исторического значения для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и мирового сообщества, заявил Антониу Гутерриш, пожелав собравшимся успехов.



Поблагодарив Генерального секретаря ООН за содержательное выступление, Герой-Аркадаг отметил, что Туркменистан, будучи нейтральным государством и ответственным членом международного сообщества, уделяет особое внимание развитию всестороннего сотрудничества с Организацией Объединенных Наций.



Наша страна активно содействует продвижению ключевых инициатив ООН в таких сферах, как устойчивое развитие, мир и безопасность, а также гуманитарное взаимодействие, демонстрирует приверженность принципам многосторонней дипломатии и глобальной стабильности.



Подтвердив готовность Туркменистана и далее поддерживать новые начинания, наращивать совместные усилия во благо народов планеты, Герой-Аркадаг еще раз поблагодарил за выступление Генсека ООН Антониу Гутерриша.



Затем Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов предоставил слово Председателю 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Филемону Янгу, который, поприветствовав участников торжества, выразил признательность Национальному Лидеру туркменского народа Герою-Аркадагу и народу Туркменистана за оказанное гостеприимство.



– Я высоко ценю радушие, с которым встречали делегатов, прибывших из разных уголков мира, – сказал Председатель 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, подчеркнув, что для него большая честь познакомиться с богатой культурой и историей Туркменистана.



Сделав особый акцент на значимой роли нашей страны в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций и отметив ее вклад в поддержание мира и устойчивого развития в регионе, на планете, Филемон Янг, пользуясь случаем, дал высокую оценку инициативе Национального Лидера туркменского народа "Диалог – гарантия мира", ставшей важным шагом в развитии многосторонней и превентивной дипломатии.



Нынешний Форум – решающий этап для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, сказал гость, констатировав значение Авазинской программы действий в качестве комплексного плана в ускорении устойчивого роста этих государств. В завершение выступления Филемон Янг адресовал пожелания успехов Правительству и народу Туркменистана.



Поблагодарив за выступление Председателя 79-й сессии Генассамблеи ООН, Герой-Аркадаг отметил, что сказанное вновь подтвердило важность международной солидарности и устойчивого развития.



Затем, обращаясь к собравшимся и выразив искреннюю признательность главам делегаций, Организации Объединенных Наций и всем участникам торжества, Национальный Лидер туркменского народа отметил, что страны, не имеющие выхода к морю, несмотря на географическое расположение, демонстрируют удивительную устойчивость и стремление к прогрессу.



Как ответственный член мирового сообщества, Туркменистан продолжит поддерживать деятельность ООН по укреплению взаимосвязанности со странами, не имеющими выхода к морю, и вносить весомый вклад в огромный созидательный потенциал Организации, отметил Герой-Аркадаг.



Национальный Лидер туркменского народа выразил убежденность, что совместные и консолидированные усилия государств-участников Сообщества Наций, в том числе стран, не имеющих выхода к морю, в конечном итоге будут способствовать укреплению достигнутых результатов и создадут новые возможности для выхода на качественно новый уровень.



История развития человечества подтверждает, что люди доброй воли, преодолевая любые трудности на своем пути, не только восстанавливали свою жизнь, но и стремились жить еще лучше, сказал Герой-Аркадаг. Как отмечалось, современный и прошлый опыт международного сотрудничества в рамках Организации Объединенных Наций позволяет совместно вырабатывать наиболее эффективные форматы взаимодействия для решения общих проблем.



Это еще раз доказывает непреложную истину, что всем прежде всего необходимо расширять платформу диалога на основе взаимопонимания и доверия, что придаст позитивный импульс для дальнейшего продвижения вперед, заявил Председатель Халк Маслахаты. В данной связи подчеркивалось, что Международный форум высокого уровня – Третья Конференция ООН для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, станет еще одной возможностью совместного поиска конструктивных подходов для решения актуальных путей плодотворного партнерства во имя мира, безопасности и устойчивого прогресса.



Еще раз поблагодарив участников торжества, Герой-Аркадаг выразил уверенность, что совместными усилиями будут укреплены доверие, стабильность, развитие на планете, и пожелал всем крепкого здоровья, семейного благополучия и больших успехов в осуществляемой деятельности. Источник - Туркменистан: Золотой век

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