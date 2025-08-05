|В Авазе президент Узбекистана награжден Орденом "За вклад в развитие сотрудничества"
10:28 06.08.2025
Президент Узбекистана награжден Орденом "За вклад в развитие сотрудничества"
05.08.2025
В рамках мероприятий третьей Конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, состоялась торжественная церемония вручения Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиееву Ордена Туркменистана "За вклад в развитие сотрудничества".
Глава нашего государства выразил глубокую благодарность Национальному лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову, Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову и братскому туркменскому народу за высокую государственную награду.
- Воспринимаю эту награду как знак особого внимания и уважения к Узбекистану и его многонациональному народу, признание наших общих усилий по укреплению отношений дружбы, добрососедства, взаимного доверия и партнерства в регионе Центральной Азии, – подчеркнул глава нашего государства.
С удовлетворением отмечен высочайший уровень узбекско-туркменских отношений стратегического партнерства, опирающихся на богатый исторический опыт, традиции братства и взаимного уважения.
В последние годы реализованы важные экономические и гуманитарные проекты, кардинально выросли объемы взаимной торговли и масштабы кооперации.
Лидер Узбекистана отдельно отметил вклад Аркадага и всех глав государств региона в продвижение сотрудничества в Центральной Азии. Подчеркнуто, что сегодня все международное сообщество признает общий успех в построении новой модели регионального партнерства и идентичности.
В завершение глава нашего государства, еще раз поблагодарив за высокую награду, поздравил братский туркменский народ с проходящей в эти дни Конференцией ООН и пожелал успешного проведения в декабре этого года в Ашхабаде глобального саммита в рамках Международного года мира и доверия.