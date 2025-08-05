В Авазе президент Узбекистана награжден Орденом "За вклад в развитие сотрудничества"

10:28 06.08.2025

Президент Узбекистана награжден Орденом "За вклад в развитие сотрудничества"

05.08.2025



В рамках мероприятий третьей Конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, состоялась торжественная церемония вручения Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиееву Ордена Туркменистана "За вклад в развитие сотрудничества".



