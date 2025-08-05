В Авазе президент Казахстана выступил на конференции ООН стран, не имеющим выхода к морю

10:33 06.08.2025

Глава государства выступил на Третьей конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю

5 августа 2025 года

Туркменистан, г Аваза



В своем выступлении Президент Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова за инициативу созвать конференцию, а также выразил признательность Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу за приверженность решению проблем и реализации возможностей развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (РСНВМ).



