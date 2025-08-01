 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 06.08.2025
15:38  ProFinance: Уиткофф прилетел в Москву спасать лицо Трампа
15:04  В Казахстане построят больницы на возвращенные в страну незаконно выведенные активы
14:24  6 августа. Годовщина вторжения ВСУ в Курскую область. Гонец Трампа в Москве, - Сергей Аксенов
14:10  Таджикистан обеспокоен усилением террористической активности на афганской границе, - Виктория Панфилова
10:54  МИД России: Бомбардировка Хиросимы стала жестокой демонстрацией американской силы
10:49  Президент Таджикистана выступил на Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю
10:44  Глава Кабинета Министров Кыргызстана выступил на конференции ООН в Туркменистане
10:33  В Авазе президент Казахстана выступил на конференции ООН стран, не имеющим выхода к морю
10:28  В Авазе президент Узбекистана награжден Орденом "За вклад в развитие сотрудничества"
10:23  В Авазе состоялось торжество и выступление президента Туркменистана на конференции ООН
00:05  Русская армия прорвалась в Степногорск - итоговая сводка Readovka за 5 августа
Вторник, 05.08.2025
20:10  Взгляд: Британия готовит России новую угрозу из стратосферы
19:00  Узбекистан будет импортировать хлопок из США
18:04  ВВП Таджикистана вырос до 70,8 млрд сомони - рост 8,1%
13:51  Бизнесмены Узбекистана и Афганистана подписали меморандум на $20 млн.
13:48  В Кыргызстане сносят объекты бывших чиновников и депутатов
13:44  Создан Центр сотрудничества Китая и ЦА по борьбе с опустыниванием
11:04  КТЖ: Что делать, если поезд уехал, а пассажир опоздал на посадку
10:52  "Талибан" отверг доклад ООН: У нас в Афганистане нет ни ИГ*, ни других бандитов
10:44  Казахстан вложил рекордную сумму в экономику Кыргызстана - $113 млн. за год
10:34  ООН: Туркменистан принимает конференцию по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Раз в десятилетие
10:31  Делегация антикоррупционных органов Узбекистана ознакомилась с историей и культурой таджикского народа
10:27  Единственная женщина-аким в Кыргызстане Эркеайым Сейтказиева покинула пост. Кто вместо нее
10:22  СМИ о судьбе захваченных на Украине офицеров НАТО
10:06  Через Туркменистан пройдет трансконтинентальный грузовой железнодорожный маршрут
10:00  Правда: Шелковый путь здесь ни при чем: культурный обмен в Синьцзяне начался за тысячу лет до него
01:03  У кого суверенный интернет получится быстрее – у Киргизии или Великобритании? - Дмитрий Самойлов
00:44  ProFinance: Китай перекрывает поставки критически важных минералов западным военным компаниям
00:05  ВС РФ пересекли границу Харьковской области на новом участке – итоговая сводка Readovka за 4 августа
Понедельник, 04.08.2025
22:58  У муниципальной инспекции Бишкека новая форма для повышения статуса
21:32  МИД Индии о неразумном преследовании со стороны США и ЕС за импорт нефти из России
17:02  СВР: Британские спецслужбы готовят экологическую катастрофу в международных водах
16:37  Киргизия и Узбекистан могут стать союзниками, - Виктория Панфилова
14:01  ProFinance: В Турции инфляция снизилась до 33,52%
13:33  "Последуют ли когда-нибудь извинения": 75 лет атомным бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки
11:03  Они брали Париж. Казахи, победившие Наполеона, - Ермек Ниязов
10:32  Заместителем директора Департамента развития интеграции ЕЭК назначен Назарбек Малаев
10:22  Президент Казахстана и Генсек ООН провели переговоры и посетили Региональный центр ООН в Алматы
00:05  "Русский потоп" снес украинские войска в Часовом Яре и давит ВСУ на других направлениях, – Readovka
Воскресенье, 03.08.2025
23:19  ТАС: Трамп должен признать победу России, а не затягивать конфликт назло Путину
22:05  Правительство Узбекистана выдвинуло "жесткие условия" по проекту Sea Breeze на Чарваке
21:50  Известия: ОПЕК+ увеличит добычу нефти. Как это скажется на ценах
20:50  В США опубликована инструкция по выводу из строя спутников связи Starlink Илона Маска
14:00  В Министерствах энергетики Узбекистана и Казахстана опровергли фейк о повреждении газопровода "Средняя Азия - Центр"
13:14  Profinance: Тарифный хаос Трампа: как президент США держит в заложниках мировую экономику
11:12  На волне патриотизма в Китае вспомнили о сыне Мао Цзэдуна, - Юрий Тавровский
11:05  "Это только начало". Йеллоустоунский супервулкан пробудился
00:34  ООН одобрила создание в Душанбе регионального центра по внедрения ИИ в Центральной Азии
Суббота, 02.08.2025
21:30  Реакция мировых СМИ на приказ Трампа про 2 атомные подлодки
18:58  Таджикистан планирует выйти на мировой урановый рынок, - Виктория Панфилова
14:38  О способности политиков Запада погубить планету, - Андрей Безруков
10:30  Узбекистан. Департамент по борьбе с экономическими преступлениями возглавил замгенпрокурора Жахонгир Хатамов
00:05  Россия отвергла ультиматум США – итоговая сводка Readovka за 1 августа
Пятница, 01.08.2025
22:00  Путин рассказал, чего Украине ждать дальше (видео)
20:07  Япония - страна восходящего реваншизма, - Сергей Кожемякин
16:39  США намерены легализовать наркотики в Европе, - Владимир Прохватилов
15:33  Академик, историк Владимир Плоских умер на 89-году жизни в Бишкеке
13:35  Прокурором Каракалпакстана назначен Шохрух Аминов
12:17  Казахстан прорабатывает вопрос увеличения транзита российской нефти в КНР
11:01  МК: раскрыт тайный смысл перепалки Трамп - Медведев
10:22  Англосаксы и германский нацизм. Часть VIII, - Валентин Катасонов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Кыргызстан   |   Туркменистан   | 
Глава Кабинета Министров Кыргызстана выступил на конференции ООН в Туркменистане
10:44 06.08.2025

Глава Кабинета Министров Адылбек Касымалиев выступил на конференции ООН в Туркменистане

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики – Руководитель Администрации Президента Адылбек Касымалиев выступил с речью на церемонии открытия Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, которая проходит в Туркменистане.

Глава Кабмина выступил от имени 32 развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, представляющих более 570 млн человек на четырех континентах. Он передал слова приветствия участникам конференции от имени Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова.

Адылбек Касымалиев отметил, что несмотря на отдаленность друг от друга, различия в культуре, языках, уровне социально-экономического развития, наши страны испытывают схожие ключевые вызовы, такие как: географическая изоляция, высокие транспортные и торговые издержки, ограниченная экономическая диверсификация, недостаток инвестиций и финансирования.

Он продолжил, что для совместного решения этих проблем в 2001 году при содействии ООН была создана Группа развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Были приняты Алматинская и Венская программы действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в ходе реализации которых был достигнут значительный прогресс в создании нормативной и договорной базы с транзитными соседями, улучшении процедур торговли, внедрении цифровизации, а также в международном сотрудничестве по вопросам логистики и транспорта. Тем не менее, по его словам, следует признать, что в полной мере поставленные цели задачи не были достигнуты.

"По итогам двух десятилетий стало очевидно: несмотря на предпринимаемые усилия, страны, не имеющие выхода к морю, по-прежнему остаются на периферии международной экономики. Вместе с тем, мы собрались здесь, в Авазе, на берегу Каспийского моря, не только для того, чтобы подвести итоги нашей совместной деятельности, но и для того, чтобы наметить совместный путь к более устойчивому, взаимосвязанному и инклюзивному будущему. В этой связи, Программа действий Аваза на 2024-2034 годы - это шанс скорректировать прежние ошибки, учесть уроки прошедших двух десятилетий и выработать устойчивый план развития, который позволит странам, не имеющим выхода к морю, не только преодолеть географические ограничения, но и стать полноправными участниками глобального роста. Новая программа действий дает нам стратегическую, целеустремленную и ориентированную на результат дорожную карту", - сказал Адылбек Касымалиев.

Глава Кабмина призвал партнеров оказывать странам, не имеющим выхода к морю, не только финансовую поддержку, но и обеспечить передачу знаний, технической помощи и предоставление инвестиционных гарантий.

В своем выступлении Адылбек Касымалиев отметил, что за последние годы, Кыргызстан проводит работу по улучшению и совершенствованию автомагистралей международного значения, наряду с этим внедрил политику пятой степени "свободы воздуха". По его словам, начавшееся в декабре прошлого года строительство железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан откроет кратчайший сухопутный маршрут от Китая к странам Ближнего Востока, Европы и Южной Азии. Он также упомянул проект CASA-1000, направленный на экспорт чистой гидроэнергии из Кыргызстана и Таджикистана в Южную Азию.

"Для нас развитие транспортной и энергетической инфраструктуры, логистики и инвестиционной среды - не просто национальный приоритет, а ключевой элемент стратегии устойчивого развития", - сказал он.

В завершении своего выступления Председатель Кабинета Министров пожелал странам совершить переход от статуса "лишенных выхода к морю" к статусу "связанных с миром" - торговыми маршрутами, общими ценностями, общей целью устойчивого развития и процветания.

Источник - Кабинет Министров Кыргызстана
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1754466240


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Цифровая трансформация экономики по поручению Президента
- Снижение материнской и младенческой смертности определено Президентом приоритетом здравоохранения - Олжас Бектенов
- Кадровые перестановки
- Обзор казпрессы: Народные традиции, меняющийся мир и.. .Джей Ло
- МЭКС переходит в активную фазу: Канат Бозумбаев обозначил ключевые ориентиры перед Проектным офисом
- В Правительстве подвели итоги инфляции и ценовой ситуации на социально значимые продукты за июль
- Кадровые перестановки
- Минэкологии Казахстана проиграло спор у оператора Кашагана
- Об итогах межведомственного совещания по вопросам противодействия кибермошенничествам
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  