Глава Кабинета Министров Кыргызстана выступил на конференции ООН в Туркменистане

10:44 06.08.2025

Глава Кабинета Министров Адылбек Касымалиев выступил на конференции ООН в Туркменистане



Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики – Руководитель Администрации Президента Адылбек Касымалиев выступил с речью на церемонии открытия Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, которая проходит в Туркменистане.



Глава Кабмина выступил от имени 32 развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, представляющих более 570 млн человек на четырех континентах. Он передал слова приветствия участникам конференции от имени Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова.



Адылбек Касымалиев отметил, что несмотря на отдаленность друг от друга, различия в культуре, языках, уровне социально-экономического развития, наши страны испытывают схожие ключевые вызовы, такие как: географическая изоляция, высокие транспортные и торговые издержки, ограниченная экономическая диверсификация, недостаток инвестиций и финансирования.



Он продолжил, что для совместного решения этих проблем в 2001 году при содействии ООН была создана Группа развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Были приняты Алматинская и Венская программы действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в ходе реализации которых был достигнут значительный прогресс в создании нормативной и договорной базы с транзитными соседями, улучшении процедур торговли, внедрении цифровизации, а также в международном сотрудничестве по вопросам логистики и транспорта. Тем не менее, по его словам, следует признать, что в полной мере поставленные цели задачи не были достигнуты.



"По итогам двух десятилетий стало очевидно: несмотря на предпринимаемые усилия, страны, не имеющие выхода к морю, по-прежнему остаются на периферии международной экономики. Вместе с тем, мы собрались здесь, в Авазе, на берегу Каспийского моря, не только для того, чтобы подвести итоги нашей совместной деятельности, но и для того, чтобы наметить совместный путь к более устойчивому, взаимосвязанному и инклюзивному будущему. В этой связи, Программа действий Аваза на 2024-2034 годы - это шанс скорректировать прежние ошибки, учесть уроки прошедших двух десятилетий и выработать устойчивый план развития, который позволит странам, не имеющим выхода к морю, не только преодолеть географические ограничения, но и стать полноправными участниками глобального роста. Новая программа действий дает нам стратегическую, целеустремленную и ориентированную на результат дорожную карту", - сказал Адылбек Касымалиев.



Глава Кабмина призвал партнеров оказывать странам, не имеющим выхода к морю, не только финансовую поддержку, но и обеспечить передачу знаний, технической помощи и предоставление инвестиционных гарантий.



В своем выступлении Адылбек Касымалиев отметил, что за последние годы, Кыргызстан проводит работу по улучшению и совершенствованию автомагистралей международного значения, наряду с этим внедрил политику пятой степени "свободы воздуха". По его словам, начавшееся в декабре прошлого года строительство железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан откроет кратчайший сухопутный маршрут от Китая к странам Ближнего Востока, Европы и Южной Азии. Он также упомянул проект CASA-1000, направленный на экспорт чистой гидроэнергии из Кыргызстана и Таджикистана в Южную Азию.



"Для нас развитие транспортной и энергетической инфраструктуры, логистики и инвестиционной среды - не просто национальный приоритет, а ключевой элемент стратегии устойчивого развития", - сказал он.



В завершении своего выступления Председатель Кабинета Министров пожелал странам совершить переход от статуса "лишенных выхода к морю" к статусу "связанных с миром" - торговыми маршрутами, общими ценностями, общей целью устойчивого развития и процветания.