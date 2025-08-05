|Президент Таджикистана выступил на Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю
10:49 06.08.2025
Выступление на Третьей Конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю
05.08.2025
Туркменистан
Уважаемый Президент Туркменистана, господин Сердар Гурбангулыевич Бердимухамедов,
Уважаемые Главы государств и правительств
Уважаемые высокие представители Организации Объединенных Наций
Дамы и господа!
Прежде всего, хотел бы выразить признательность руководству дружественного Туркменистана и Организации Объединенных Наций за проведение сегодняшней важной международной конференции на высоком организационном уровне и теплый прием.
С точки зрения результатов и всестороннего анализа процесса реализации Венской Программы действий на 2014-2024 годы, данная конференция имеет особое значение для Группы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.
Это мероприятие позволит нам оценить итоги и с акцентом на преодоление существующих препятствий определить приоритетные направления для мобилизации наших дальнейших усилий.
Очевидно, что обеспечение устойчивого развития и преодоление проблем, связанных с транзитными и инфраструктурными ограничениями в странах, не имеющих выхода к морю, возможно только путем внедрения эффективных механизмов.
Мы считаем, что формирование и эффективное использование потенциала транспортно-транзитных коридоров этих стран будет способствовать достижению этих целей.
Именно посредством надежного и взаимовыгодного содрудничества мы сможем задействовать новые возможности для реализации совместных проектов в сферах энергетики и строительства других объектов социальной инфраструктуры.
Уважаемые участники.
Как известно, развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, в силу своего географического положения, сталкиваются со специфическими для этой группы проблемами в достижении устойчивого развития.
В современных условиях факторы уязвимости становятся все более выраженными из-за геополитической напряженности, финансово-экономических кризисов, изменения климата и других глобальных рисков и угроз.
В этом контексте Таджикистан, с учетом приоритетности транспортной и энергетической сфер, придает особое значение ускоренному развитию этих направлений.
За годы независимости в нашей стране в целях достижения стратегической цели выхода из коммуникационного тупика приняты практические меры.
Наши шаги в этом направлении впервую очередь были нацелены на расширение транзитных возможностей, модернизацию транспортных коридоров и присоединение к региональным сетям.
В этом контексте, за последние несколько лет по всей стране реконструировано и построено более 2500 километров дорог, введено в эксплуатацию около 40 километров транспортных тоннелей.
Одновременно, ведется постоянная работа по цифровизации и приведению торговых и таможенных процедур в соответствие с требованиями Всемирной торговой организации, а также другими международными стандартами.
Вместе с тем, Таджикистан, с учетом своего гидроэнергетического потенциала, придает особое значение обеспечению энергетической независимости и развитию этой отрасли.
В настоящее время 98 процентов электроэнергии в Таджикистане вырабатывается за счет гидроэнергетических ресурсов и наша страна по доле производства "зеленой" энергии занимает шестое место в мире.
Реализация "Национальной стратегии развития "зеленой" экономики до 2037 года" позволит Таджикистану в перспективе полностью перейти на выработку электроэнергии за счет возобновляемых источников.
Разумеется, для действенной реализации подобных созидательных целей необходимы большие инвестиции, включая передовые технологии повышения эффективного и рационального использования энергии.
Исходя из взаимосвязанности энергетики и изменения климата, можно утверждать, что развитие "зеленой" энергетики – это весомый и позитивный шаг на пути к сохранению и улучшению климата.
Негативные последствия изменения климата сегодня наносят огромный ущерб экономике и экосистемам наших стран и даже ставят под угрозу жизни людей.
Таджикистан на протяжении последних двадцати лет в качестве ведущей страны принимает активное участие в продвижении международной повестки в области водных ресурсов и климата.
Проблемы, связанные с водой, особенно очевидны в уязвимых странах, в том числе в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю.
Лишь треть населения этих стран имеет доступ к безопасной питьевой воде, а остальная часть проживает в засушливых или испытывающих дефицит воды районах.
В свете сложившейся ситуации, мы, по-прежнему, подчеркиваем необходимость принятия срочных мер и осуществления эффективных совместных действий на глобальном уровне для оперативной защиты источников питьевой воды, особенно ледников.
Стремительное таяние ледников, одного из основных источников питьевой воды, стало глобальным кризисом современности, а их количество за последние несколько десятилетий значительно сократилось.
Конечно, данные обстоятельства нарушают водоснабжение, угрожают продовольственной безопасности и отрицательно влияют на экономическое развитие.
Убежден, что итоги Международной конференции по сохранению ледников, состоявшейся в этом году в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций в Душанбе, послужат продвижению важных глобальных процессов в области водных ресурсов, климата и устойчивого развития.
Реализация резолюции ООН об объявлении 2025-2034 годов "Десятилетием действий по криосферным наукам", принятой по инициативе Таджикистана и Франции, будет способствовать усилиям международного сообщества в этом направлении.
Мы поддерживаем призыв международного сообщества увеличить финансирование мер по защите климата и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Уверен, что результаты наших совместных усилий в этом направлении станут еще одним действенным фактором достижения Целей устойчивого развития.
Подобные созидательные подходы, несомненно, создают соответствующие возможности для решения проблем развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, устранения препятствий на пути их дальнейшего экономического и социального развития.
С такими благими намерениями, желаю сегодняшней Конференции всяческих успехов.
Благодарю за внимание.