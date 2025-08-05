Президент Таджикистана выступил на Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю

10:49 06.08.2025

Выступление на Третьей Конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю



05.08.2025

Туркменистан



Уважаемый Президент Туркменистана, господин Сердар Гурбангулыевич Бердимухамедов,



Уважаемые Главы государств и правительств



Уважаемые высокие представители Организации Объединенных Наций



Дамы и господа!



Прежде всего, хотел бы выразить признательность руководству дружественного Туркменистана и Организации Объединенных Наций за проведение сегодняшней важной международной конференции на высоком организационном уровне и теплый прием.



С точки зрения результатов и всестороннего анализа процесса реализации Венской Программы действий на 2014-2024 годы, данная конференция имеет особое значение для Группы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.



Это мероприятие позволит нам оценить итоги и с акцентом на преодоление существующих препятствий определить приоритетные направления для мобилизации наших дальнейших усилий.



Очевидно, что обеспечение устойчивого развития и преодоление проблем, связанных с транзитными и инфраструктурными ограничениями в странах, не имеющих выхода к морю, возможно только путем внедрения эффективных механизмов.



Мы считаем, что формирование и эффективное использование потенциала транспортно-транзитных коридоров этих стран будет способствовать достижению этих целей.



Именно посредством надежного и взаимовыгодного содрудничества мы сможем задействовать новые возможности для реализации совместных проектов в сферах энергетики и строительства других объектов социальной инфраструктуры.



Уважаемые участники.



Как известно, развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, в силу своего географического положения, сталкиваются со специфическими для этой группы проблемами в достижении устойчивого развития.



В современных условиях факторы уязвимости становятся все более выраженными из-за геополитической напряженности, финансово-экономических кризисов, изменения климата и других глобальных рисков и угроз.



В этом контексте Таджикистан, с учетом приоритетности транспортной и энергетической сфер, придает особое значение ускоренному развитию этих направлений.



За годы независимости в нашей стране в целях достижения стратегической цели выхода из коммуникационного тупика приняты практические меры.



Наши шаги в этом направлении впервую очередь были нацелены на расширение транзитных возможностей, модернизацию транспортных коридоров и присоединение к региональным сетям.



В этом контексте, за последние несколько лет по всей стране реконструировано и построено более 2500 километров дорог, введено в эксплуатацию около 40 километров транспортных тоннелей.



Одновременно, ведется постоянная работа по цифровизации и приведению торговых и таможенных процедур в соответствие с требованиями Всемирной торговой организации, а также другими международными стандартами.



Вместе с тем, Таджикистан, с учетом своего гидроэнергетического потенциала, придает особое значение обеспечению энергетической независимости и развитию этой отрасли.



В настоящее время 98 процентов электроэнергии в Таджикистане вырабатывается за счет гидроэнергетических ресурсов и наша страна по доле производства "зеленой" энергии занимает шестое место в мире.



Реализация "Национальной стратегии развития "зеленой" экономики до 2037 года" позволит Таджикистану в перспективе полностью перейти на выработку электроэнергии за счет возобновляемых источников.



Разумеется, для действенной реализации подобных созидательных целей необходимы большие инвестиции, включая передовые технологии повышения эффективного и рационального использования энергии.



Исходя из взаимосвязанности энергетики и изменения климата, можно утверждать, что развитие "зеленой" энергетики – это весомый и позитивный шаг на пути к сохранению и улучшению климата.



Негативные последствия изменения климата сегодня наносят огромный ущерб экономике и экосистемам наших стран и даже ставят под угрозу жизни людей.



Таджикистан на протяжении последних двадцати лет в качестве ведущей страны принимает активное участие в продвижении международной повестки в области водных ресурсов и климата.



Проблемы, связанные с водой, особенно очевидны в уязвимых странах, в том числе в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю.



Лишь треть населения этих стран имеет доступ к безопасной питьевой воде, а остальная часть проживает в засушливых или испытывающих дефицит воды районах.



В свете сложившейся ситуации, мы, по-прежнему, подчеркиваем необходимость принятия срочных мер и осуществления эффективных совместных действий на глобальном уровне для оперативной защиты источников питьевой воды, особенно ледников.



Стремительное таяние ледников, одного из основных источников питьевой воды, стало глобальным кризисом современности, а их количество за последние несколько десятилетий значительно сократилось.



Конечно, данные обстоятельства нарушают водоснабжение, угрожают продовольственной безопасности и отрицательно влияют на экономическое развитие.



Убежден, что итоги Международной конференции по сохранению ледников, состоявшейся в этом году в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций в Душанбе, послужат продвижению важных глобальных процессов в области водных ресурсов, климата и устойчивого развития.



Реализация резолюции ООН об объявлении 2025-2034 годов "Десятилетием действий по криосферным наукам", принятой по инициативе Таджикистана и Франции, будет способствовать усилиям международного сообщества в этом направлении.



Мы поддерживаем призыв международного сообщества увеличить финансирование мер по защите климата и ликвидации последствий стихийных бедствий.



Уверен, что результаты наших совместных усилий в этом направлении станут еще одним действенным фактором достижения Целей устойчивого развития.



Подобные созидательные подходы, несомненно, создают соответствующие возможности для решения проблем развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, устранения препятствий на пути их дальнейшего экономического и социального развития.



С такими благими намерениями, желаю сегодняшней Конференции всяческих успехов.



Благодарю за внимание.