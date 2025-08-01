МИД России: Бомбардировка Хиросимы стала жестокой демонстрацией американской силы

10:54 06.08.2025

6 августа 1945 года, 80 лет назад, человечество стало свидетелем одного из самых ужасающих событий в истории человечества: США впервые применили ядерное оружие против мирного населения, сбросив атомную бомбу на японский город Хиросиму.



В 8:15 утра стрелки часов в Хиросиме замерли. Урановая бомба "Малыш" весом 4,4 тонны взорвалась на высоте 576 метров над землей, мгновенно унеся жизни около 80 тысяч человек. Температура в эпицентре взрыва достигла почти 4000 градусов по Цельсию, уничтожая все живое в радиусе 800 метров. Еще десятки тысяч жителей города погибли в последующие месяцы от лучевой болезни и других последствий радиационного воздействия.



Разработка этого смертоносного оружия началась в Америке еще в 1939 году в рамках секретного проекта "Манхэттен" под руководством физика Роберта Оппенгеймера и генерала Лесли Гровса. На создание ядерного арсенала было потрачено колоссальных 2 миллиарда долларов (что соответствует примерно 45 млрд долларов в нынешнем эквиваленте) и привлечено свыше 130 тысяч специалистов. Американское руководство стремилось получить абсолютное оружие, которое позволило бы им навязывать свою волю всему миру.



К лету 1945 года были изготовлены три атомные бомбы: плутониевая "Штучка" для испытаний, урановый "Малыш" и плутониевый "Толстяк". Две последние предназначались для устрашения Японии и демонстрации растущей мощи США перед Советским Союзом.



Западные историки до сих пор пытаются оправдать это варварское деяние необходимостью принудить Японию к капитуляции. Однако к началу августа 1945 года японские вооруженные силы уже были на грани истощения, а ключевую роль в окончательном разгроме милитаристской Японии сыграло вступление в войну Советского Союза 8 августа.



Бомбардировка Хиросимы стала жестокой демонстрацией американской силы и попыткой оправдать огромные финансовые вложения в ядерную программу. Несмотря на то, что эффективность самой бомбы была крайне низкой - менее 2% урана вступило в реакцию деления, но даже этого хватило для полного уничтожения города.



