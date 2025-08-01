6 августа. Годовщина вторжения ВСУ в Курскую область. Гонец Трампа в Москве, - Сергей Аксенов

14:24 06.08.2025 6 августа. Годовщина вторжения ВСУ в Курскую область. Уиткофф в Москве. Зеленский обещает "рвать" Россию дальше

Почему гонец президента США Трампа прибыл в столицу именно в эту в трагическую дату?



Сергей Аксенов



Утром 6 августа СМИ опубликовали кадры, на которых Стив Уиткофф вальяжно гуляет в окружении свиты по парку Зарядье. Спецпосланник американского президента прилетел накануне о чем-то договариваться с Россией. Правда дату выбрал совсем неудачно - годовщину вторжения сил ВСУ в Курскую область. Или это намеренный политический жест?







В этот же день Зеленский, чья армия в ходе вторжения потеряла почти 80 тысяч солдат и офицеров, гордо объявил: "Украинцы в очередной раз доказали всему миру, что вполне реально ставить Россию на место. Мы и дальше будем принуждать Россию к миру"…



Вспоминать трагическую дату на Курщине начали еще ночью. В столице региона общественники, волонтеры, представители власти приняли участие в церемонии зажжения поминальных лампад. Огни были расположены так, что образовали надпись "6 августа 2024 года. Мы помним!". Кроме того, ими выложили фигуры журавлей, символизирующих мир. По скорбной традиции была объявлена минута молчания.



"Мы никогда не забудем тех, кто, рискуя собой, вывозил людей из-под обстрелов. Кто боролся за каждую жизнь в стабилизационных пунктах, скорых и больницах. Кто отдавал жизнь, тесня врага к границе. Кто не дожил до освобождения", - написал губернатор Курской области Хинштейн, назначенный Кремлем для более энергичного решения проблем, оставшихся ни с чем местных жителей.



Глава региона напомнил, что силы вторжения вели себя как настоящие оккупанты. Их поведение во многом повторяло злодеяния нацистов времен войны. "История сделала круг. Прошло восемь с лишним десятилетий и в тех же самых районах, которые были захвачены фашистами тогда, снова стали хозяйничать их наследники, снова расстрелы мирных жителей, снова казни", - провел политик параллель с прошлым.



Правда, в этом была и слабость задумки командующего ВСУ Сырского - этого современного генерала Власова (он даже похож на перебежчика к фрицам, повешенного потом за измену Родине). Курская битва - ключевое сражение Великой Отечественной и новое вторжение стало триггером исторической памяти россиян, не допускающей поражения. Как и немецкие танки "Леопард" с крестами "Балкенкройц", вновь оказавшиеся на русской земле.



О танках и танкистах ВСУ рассказали жители приграничья Валентина и Александр Ушкаловы. В первый день вторжения возле их дома остановились шесть бронированных машин без опознавательных знаков. Из люка одного из танков высунулся человек в форме и крикнул своим подчиненным: "Чего непонятного? Стереть это место с лица земли! Стереть - и все!" Свидетельство, достойное Нюрнберга.



Еще более живым, берущим за душу, свидетельством стали страницы рукописного дневника пожилой жительница села Мартыновка, записывавшей происходящие в селе ужасы, чтобы родные могли узнать о ее последних днях. Исторический этот документ нашли бойцы спецназа "Ахмат", участвовавшие в освобождении Суджи. По горькому своему трагизму он напоминает дневник Тани Савичевой в блокадном Ленинграде.



Вот цитаты: "В хате три градуса тепла, скоро конец. Вам желаю, чтобы были живы и здоровы… Простите меня, а я всех прощаю, очень жалко всех. Думаю все про вас, чтобы были живы и здоровы, а я прожила до 77 лет"; "Я жила, спала в сарае под столом… Каждый день прошу о смерти. С сарая перешла в хату, буду лежать на кровати, часов нет. Есть уже не было ничего 12 дней"; "Прощайте, дети, не увидимся, ни я вас, ни вы меня, целую всех".



В мае 2025 года, спустя месяц после полного освобождения Курской области, прокурор региона Алексей Цуканов сообщил, что с начала атаки ВСУ погибли 313 мирных жителей, включая детей. При этом судьба 789 жителей приграничья неизвестна. Часть из них была угнана через границу на территории Украины. Несколько человек потом вернулись домой, но большинство, по данным омбудсмена Москальковой, так и пропали бесследно.



Всего ВСУ заняли 1,3 тысячи квадратных километров территории Курской области. На ней находились десятки сел и крупный райцентр Суджа. В результате беженцами стали около 130 тысяч местных жителей. Многие из них потеряли жилье, имущество. В течение 8−9 месяцев, пока русская армия выбивала противника, они были вынуждены ютиться у знакомых или в пунктах временного размещения.



Вторжение началось ночью. Тактической особенностью операции стал осторожный переход границы, закрепление и расширение захваченного плацдарма в сторону ключевых населенных пунктов, дорог, господствующих высот. Силы ВСУ, участвующие в операции, росли постепенно. В итоге, в кампании участвовали десятки механизированных и десантных бригад. Из Сумской области их поддерживали американскими "Хаймерсами".



Среди украинских военнослужащих было немало наемников. По данным Александра Бастрыкина, это были граждане Колумбии, Дании, Грузии, Швеции, Норвегии, Парагвая, Перу, Британии, Бразилии и других стран. Россия квалифицировала их действия как терроризм. "Многие боевики, участвовавшие в нападении на Курскую область, уже находятся под стражей и в колониях", - отмечал председатель Следственного комитета.



Одной из целей операции ВСУ, по словам ахматовца Апти Алаудинова, был захват Курской АЭС в городе Курчатов. После чего Киев планировал объявить России некий ультиматум. Задумка напоминает рейд Шамиля Басаева в Буденовск и последующим требованием вывести из Чечни войска. Другой возможный вариант - "обмен" атомной станции в Курчатове на контроль над Запорожской АЭС. Однако ни то, ни другое ВСУ не удалось.



Среди причин, которые привели к вторжению, назывались ментальная неготовность российской стороны к такому шагу Украины. Никто просто не мог вообразить, что придется сражаться на своей территории. Более очевидной, наглядной причиной стали огрехи при организации обороны региона. Отсутствие оборонительных сооружений должного количества и качества, низкая их насыщенность личным составом.



Причиной высокой "пропускной способности" линии обороны стало банальное воровство. Ответственные лица, видимо, решили, что траншеи и рвы вряд ли понадобятся на практике, а потому можно безнаказанно украсть часть средств на их возведение. Следствие по этим делам считает виновным среди прочих бывшего губернатора Смирнова. По мнению депутата ГД Обухова, в хищениях мог быть замешан и покойный экс-губернатор Роман Старовойт.



Позорное поведение некоторых чиновников привело к тому, что Корпорацию развития Курской области решили просто упразднить. "Почистить карму" этой структуре уже невозможно. По словам нынешнего губернатора, "прежние руководители Курской области Смирнов, Дедов и другие просто не могли не видеть, кому доверяют бюджетные миллиарды", но все-таки шли на такое. Что с ними сделали бы 80 лет назад?



Горечь от подобной антигосударственной и антинародной деятельности постепенно проходит лишь потому что после многомесячных боев России все же удалось главное - разгромить группировку вторжения ВСУ и вытеснить ее остатки на территорию соседней Сумской области. При этом до 76 тысяч украинских военных полегли в курских черноземах. Последующие намеки Сырского повторить "Курск" в другом месте ни к чему не привели.



Столь долгая "возня" с силами вторжения Украины, видимо, объясняется рядом объективных причин.



Во-первых, Киев рассчитывал, что наш Генштаб перебросит часть войск с Донбасса под Курск и тем ослабит давление в ДНР. Но было решено этого не делать, чтобы не обнулять достигнутые там военные успехи.



А во-вторых, решено было вытеснять противника из-под Курска с минимальными потерями. Наших людей надо беречь.



Так или иначе, Курск стал хорошим уроком. Последствиями вторжения стали укрепление границы, в том числе у соседей - в Брянской и Белгородской областях, обкатка работы местных администраций в чрезвычайном режиме, выстраивание системы поддержки гражданского населения, которую можно масштабировать и на другие регионы. Но главное, Зеленский, для которого Курск стал любимой игрушкой, сел в лужу.



Поэтому Трамп, приславший в Москву гонца требовать перемирия в такой трагический день, цинично рассчитывая надавить нам на больное место, просчитался.



Вместо слабых, слезливых визави на переговорах его встретят не просто победители, пусть и не без труда, но выполнившие военно-политическую задачу, а победители, сильно разозленные на американского президента, пытающегося играть на святых для народа вещах.



Курская область - наша русская стена плача. Здесь не мыслят сделками и баррелями нефти. Ультиматум Вашингтона наверняка будет отклонен. Источник - СвободнаяПресса

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