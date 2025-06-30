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В Казахстане построят больницы на возвращенные в страну незаконно выведенные активы
15:04 06.08.2025

По поручению Главы государства в Кызылординской области на 7 млрд тенге из возвращенных активов построят новые медицинские учреждения
06 Август 2025

В рамках реализации поручения Главы государства в Казахстане продолжается работа по строительству социальных объектов на возвращенные в страну незаконно выведенные активы. Из Специального государственного фонда на реализацию ряда проектов в сфере здравоохранения в Кызылординской области выделено 7 млрд тенге.

Средства направлены на строительство новых корпусов при центральных районных больницах в Аральском, Казалинском, Шиелийском и Жанакорганском районах.

В новых зданиях планируется открытие профильных отделений, включая инсультные центры и отделения рентгенохирургии, а также установка современного медицинского оборудования: магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии и ангиографических установок.

Реализация проектов позволит обеспечить более 300 тыс. жителей сел специализированной медицинской помощью.

Сдать объекты в эксплуатацию планируется в текущем году.

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Как возвращенные государству активы финансируют развитие Казахстана
https://www.inform.kz/
Ринат Дусумов
30 Июнь 2025

Возврат незаконно приобретенных активов – это не только одна из экономических мер Правительства для инвестирования в социальные объекты, но и восстановление справедливости. Эти средства, когда-то выведенные из-под контроля государства, сегодня решают общественные задачи: от строительства школ и больниц до обеспечения доступа к воде и поддержке регионов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов РК.

В целях возвращения в государственную собственность активов, выведенных из страны незаконным путем, 12 июля 2023 года был принят Закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов". Для реализации его положений была создана управляющая компания – ТОО "Компания по управлению возвращенными активами", которая занимается принятием, сохранением и реализацией активов, обращенных в доход государства.

Средства, возвращенные государству, напрямую зачисляются в Специальный государственный фонд. Остальные активы (недвижимость, транспорт и прочее) переходят в управление КУВА и подлежат реализации. На 27 июня 2025 года средства Специального государственного фонда составили 103,4 млрд тенге. При этом, совокупные поступления достигли 433,3 млрд тенге, а расходы - 329,9 млрд тенге.

КУВА уже реализовано 48 активов на сумму 34 млрд тенге. Работа продолжается, включая продажу имущества за рубежом в соответствии с законодательством страны нахождения актива. Ценные объекты, представляющие историко-культурную значимость (артефакты раннего железного века и Средневековья), переданы в постоянную коллекцию Национального музея РК для научных исследований.

Средства Специального государственного фонда направляются на финансирование 406 социально значимых проектов на общую сумму 318,1 млрд тенге. Основной объем финансирования приходится на сферу водоснабжения (230 проектов на 160,6 млрд тенге) и здравоохранение (162 проекта на 100,4 млрд тенге). Также запланирована реализация проектов в сфере образования (10 проектов на 24 млрд тенге) и спорта (4 проекта на 33,1 млрд тенге).

Так, на недавно состоявшемся 13 июня 2025 года заседании Республиканской бюджетной комиссии было одобрено финансирование 73 проектов на сумму свыше 80 млрд тенге. Из них 63 проекта по линии Министерства промышленности и строительства направлены на развитие систем водоснабжения в городах и селах страны. Только в сельской местности Абайской, Акмолинской, Жамбылской, Костанайской, СКО и других областей будет модернизировано более 50 объектов. Кроме того, была одобрена реализация 8 проектов Министерства водных ресурсов и ирригации, которые касаются строительства и реконструкции групповых водопроводов в Туркестанской, Акмолинской, Атырауской, ЗКО и СКО на сумму почти 30 млрд тенге. Также получили поддержку 1 проект Министерства науки и высшего образования реализуется в Костанайской области (реконструкция здания под развитие инфраструктуры Аркалыка на сумму свыше 1,9 млрд. тенге), и 1 проект Министерства туризма и спорта (строительство многофункционального комплекса в г. Кокшетау на сумму свыше 12,6 млрд тенге).

Таким образом, приоритет отдается проектам, непосредственно влияющим на повседневную жизнь населения. Адресное использование государственных средств не только способствует улучшению социального климата в стране, но и создает прочную основу для долгосрочного развития Казахстана.

Источник - Primeminister.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1754481840


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