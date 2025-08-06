|ProFinance: Уиткофф прилетел в Москву спасать лицо Трампа
15:38 06.08.2025
Уиткофф прилетел спасать лицо Трампа
06.08.25
Трамп поставил вопрос ребром: завтра многополярный мир может получить официальное оформление.
Дайте нам хоть что-то, воздушное перемирие было бы отличным спасением лица моего шефа, неспособного контролировать свои эмоции. Что-то подобное приходит на ум, прочитав заголовки вечерних и утренних сообщений СМИ.
В США постепенно приходит осознание иллюзии своего всемогущества, ведь их президент пал жертвой своего тщеславия и высокомерия, поставив вопрос ребром, а однополярный мир - на грань: дальше отношения вассала и суверена либо сохраняются, либо закрепляется многополярный мир. И в Вашингтоне, кажется, возник страх: что же мы натворили.
Итак, что же пишут в СМИ:
Вашингтон не намерен вводить санкции против РФ после дедлайна по Украине, предпочитая диалог, сообщает The New York Post со ссылкой на источники. Спецпосланник США Стив Уиткофф, прибывший в Москву, может придерживаться более жесткого подхода, но это неизвестно. Команда Белого дома пытается убедить Москву "сложить оружие". Ранее Трамп заявил, что примет решение по санкциям после встречи с Россией 29 июля, и дедлайн по украинскому урегулированию истекает 8 августа.
Трамп может отказаться от 100% пошлин на российские энергоносители, сообщает Bloomberg. Президент США заявил, что "никогда не называл конкретный процент" тарифов. Ранее он угрожал ввести "очень суровые тарифы в размере около 100%, если в течение 50 дней не будет соглашения". Агентство считает, что смягчение риторики может указывать на отказ от наиболее жестких мер.
CNN сообщает, что новые санкции против России, инициированные президентом США Дональдом Трампом, могут нанести серьезный ущерб экономике Соединенных Штатов.
По информации телеканала, Трамп пригрозил ввести импортные пошлины в размере до 100% на товары из стран, которые закупают российскую нефть. Это может привести к росту цен на товары для потребителей и снижению прибыли американских компаний.
Если Уиткофф вернется из Москвы без каких-либо результатов, это вызовет гнев Трампа, сообщает Financial Times.
"Все будет зависеть от того, с чем вернется Уиткофф. Если он вернется с пустыми руками, Трамп будет в ярости", - сообщил источник.
Анна Келли, заместитель пресс-секретаря Белого дома, также отметила, что Трамп готов ввести жесткие санкции против России, если Владимир Путин не согласится прекратить военные действия.
Президент США Дональд Трамп выступит сегодня в 16:30 (23:30 мск) из Овального кабинета. Тема неизвестна. В Москву уже прибыл спецпосланник Стив Уиткофф, это его пятый визит в 2025 году.
Очень жаль, что российскому рынку - больше акциям, рубль стал самодостаточен, несмотря на недавнюю эмоциональную реакцию (видимо, существует какой-то постоянный поток продаж валюты) - остается так мало времени на реакцию - всего 20 минут вечерней неликвидной сессии, а это значит, что завтра торги могут открыться с существенным гэпом.
И несмотря на то, что у рынка есть желание расти, ибо многое из негатива предстоящих событий уже в цене, а сами инвесторы не верят, что Трамп способен подчинить себе не то что Китай, но даже Индию или Бразилию, может быть очень резкая начальная негативная реакция, если Трамп действительно решит ввести вторичные санкции в виде 100% или еще какого-то размера пошлины на поставляемый в США поток товаров и услуг из указанных стран.
Разумеется, любое воздушное или иное перемирие, явленное миру, спасающее Трампа от его очередного ляпа, будет воспринято рынком с куда большим энтузиазмом. Величину ралли предсказать трудно, наверное, индекс Мосбиржи перешагнет отметку 3 000.
Дмитрий Полин, ProFinance.ru.