ProFinance: Уиткофф прилетел в Москву спасать лицо Трампа

15:38 06.08.2025

Уиткофф прилетел спасать лицо Трампа

06.08.25



Трамп поставил вопрос ребром: завтра многополярный мир может получить официальное оформление.



Дайте нам хоть что-то, воздушное перемирие было бы отличным спасением лица моего шефа, неспособного контролировать свои эмоции. Что-то подобное приходит на ум, прочитав заголовки вечерних и утренних сообщений СМИ.



В США постепенно приходит осознание иллюзии своего всемогущества, ведь их президент пал жертвой своего тщеславия и высокомерия, поставив вопрос ребром, а однополярный мир - на грань: дальше отношения вассала и суверена либо сохраняются, либо закрепляется многополярный мир. И в Вашингтоне, кажется, возник страх: что же мы натворили.



