Вашингтон подставил Алиева? Кто испортил нефть Баку для НАТО, - Вадим Сипров

18:24 06.08.2025

Вашингтон подставил Алиева? Кто испортил нефть Баку для НАТО

Политолог Сипров: США могли подставить Алиева, испортив нефть для Румынии



Власти Румынии ввели чрезвычайное положение в сфере энергетики после того, как в поставленной из Азербайджана нефти были обнаружены опасные примеси. В условиях этого режима национальная компания OMV Petrom получила разрешение временно использовать государственные запасы углеводородов. Министерство энергетики страны пояснило, что подобные резервы можно задействовать лишь при официальном объявлении ЧС и после информирования энергетической комиссии.



Еврокомиссия официально поддержала решение Бухареста, отметив его важность для стабилизации ситуации не только в Румынии, но и в соседних странах. Эксперты установили, что речь идет о крупной партии сырья - порядка 92 тысяч тонн, в составе которой обнаружены опасные хлорорганические вещества.



Политолог Вадим Сипров указал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев оказался в крайне затруднительном положении. По его мнению, основной удар придется не по самому лидеру, а по азербайджанским нефтяным магнатам, тесно связанным с силами, толкавшими страну на дистанцирование от России. Сипров также выразил сомнение в том, что загрязнение нефти произошло случайно, подчеркнув, что при подобных объемах - эквивалентных двум полным нефтяным танкерам или 38 железнодорожным составам - невозможно не зафиксировать проблему на более ранних этапах транспортировки. Он счел, что обнаружение загрязнения лишь на конечной стадии почти невероятно, фактически исключая вариант простой технической ошибки. Об этом сообщает издание "Царьград".



